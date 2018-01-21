Набиуллин: «Первый сбор всегда сложный, потому что проходит после большого перерыва»

Защитник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал результаты первого сбора команды в ОАЭ.

«Первый сбор всегда сложный, потому что проходит после большого перерыва. Первый сбор больше акцентирован на физическую нагрузку, поэтому в этом плане мы получили определенный объем работы.

Остаюсь ли я в команде? Я все же на данный момент в „Рубине“», - сказал Набиуллин.

Ранее сообщалось, что «Рубин» расстался с полузащитником Мийо Цакташем.