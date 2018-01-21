Пеле: «Я в порядке»

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил, что у него действительно есть некоторые проблемы со здоровьем, однако они не связаны с истощением, о чем СМИ информировали пару дней назад.

«Слава Богу, сейчас я в порядке. Не чувствую боли и начинаю разрабатывать ногу. За свою жизнь я перенес несколько операций на ноге, бедре, спине, но все они были сделаны с правой стороны тела. Из-за этого при ходьбе я делал упор на левую сторону, в результате у меня появились проблемы со связками на левой ноге».

Отвечая на вопрос о том, вызовет ли теперь Тите бразильца в сборную, Пеле в шутку сказал:

«Не знаю, выберет ли меня Тите, но я буду в порядке к ближайшему чемпионату мира».