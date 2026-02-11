Top.Mail.Ru
«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге

вчера, 18:16

Мадридский «Реал» договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о сотрудничестве на благо клубного футбола Европы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

После месяцев переговоров УЕФА, Ассоциация европейских клубов (EFC) и «Реал» пришли к принципиальному соглашению, основанному на спортивных заслугах, долгосрочной устойчивости клубов и улучшении фанатского опыта за счёт технологий.

Сделка также разрешит юридические споры вокруг проекта Суперлиги. Ожидается, что теперь идея создания Суперлиги будет окончательно ликвидирована.

Реал
Источник: itar-tass.com
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:22
всё проходит, всё ...
Nety
Nety
сегодня в 03:26
Ну что сказать, теперь и топы будут поставлять футболистов в АПЛ, ну или вся лалига будет скидывать на 2 топ клуба
ABir
ABir
сегодня в 01:17
Идея Суперлиги сразу показалось мне мертворожденной, больше для пиара потенциальных участников.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:09
Что ты фраер сдал назад
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 23:32
Барселона.
Ливерпуль.
Бавария.
Милан.
Ювентус.
еще есть женская команда Барселоны. абсолютный чемпион.
20 побед из 21 дерби с женской реалкой.
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:26
Суперлига не прокатила - вычеркиваем. Перес завтра МегаЛигу придумает
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
в принципе понятны мотивы боссов Реала, Барселоны и Ювентуса, как раз они были главные мятежники и основатели Суперлиги.
топ-клубы годами прошли естественный отбор и заслужили свой статус гранда.
именно эти клубы приносят 70-80% телевизионных просмотров, рекламных контрактов и т.д. в бюджет ЛаЛиги, Серии А или АПЛ.
у Переса и Аньелли появилось желание перестать тянуть за собой паровоз с индусами на крыше, делиться деньгами с остальными Сассуоло, Хетафе или Вест Хэма.. кучка богатых клубов хотели быть еще богаче.
хорошо, что с проектом ничего не вышло, и в будущем всем станет уроком.
и какие то санкции для Реала должны быть.
но там все уладили полюбовно.
а дальше видно будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 22:00
да?
а я читал, регламент Суперлиги близок к форматам американских лиг НБА, МЛС, НФЛ. НХЛ...закрытая лига, никто не вылетает.
первоначально было 20 команд.
15 клубов всегда в Суперлиге, они не вылетают.
остальные 5 клубов под ротации.
в Лиге чемпионов такого нет.
и если Ливерпуль будет вне топ-5 в АПЛ, то пропустит Лигу чемпионов.
в футбольной Суперлиге основатели задумали уничтожит полностью соревновательный режим и мотивацию средних и малых клубов.
но когда первый проект не удался, начали танцы с бубнами.
реформы и прочие красивые вывески.
adekvat
adekvat
вчера в 21:55
Все и Реал сдулся.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:46
новый формат ЛЧ как раз во многом повторяет планировавшуюся суперлигу
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:40
А как там насчёт ущерба 4млрд евро от УЕФА который Реал потребовал? Думаю, Чеферин заставил Переса подписать отказ от претензий.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:37
Мадридский Реал 5 кратный чемпион суперлиги. Уверен, Перес поставит суперкубки суперлиги в клубный музей. Винисиус получит супермяч. Мбаппе супербутсы. А фанаты королевского клуба супер-перья
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:28
Не созрела Европа дла Суперлиги... А УЕФА грамотно обрабатывает поклонников довольно спорного футбольного проекта. Чиновники умеют хорошо работать, когда захотят — точнее, если заинтересованы. Жизнь продолжается...
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:08
...ну не все, Я пока точно так не думаю,пока!!!
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:07
..а что,если задуматься,так оно и есть!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:27
Можно сколько угодно ерничать на тему Суперлиги, но именно потенциал ее создания спровоцировал реформы ЛЧ, которая теперь стала куда зрелищнее...
particular
particular
вчера в 20:12
Сделка?.. Без санкций?..
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:37
Вообщем получается что Реал спас всех! Или себя?)))
Lobo77
Lobo77
вчера в 19:26
Перес конечно крутые каких мало.
Но мания величия начинает перерастать его ресурсы.
Сначала вместо того, чтоб перенегрейрить всех начал в*йну с судьями, а потом и вовсе с УЕФОЙ.
Для любого клуба попроще это было бы самоубийство конечно, Реал все еще жив здоров но не по Сеньке шапка даже для него.
Его бы советником сделать а взять кого помоложе. Только где такого же найдешь?
Lobo77
Lobo77
вчера в 19:21
Ни х.. не понятно.
Но очень интересно.
sihafazatron
sihafazatron ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 19:13
    Hamman
    Hamman ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:08
    Сливочные выше всех! В футболе естественно. Знаешь более успешный клуб? Назови, сравним...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:56
      112910415
      112910415
      вчера в 18:54
      туман рассеялся ?
