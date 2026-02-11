«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге

Мадридский «Реал» договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о сотрудничестве на благо клубного футбола Европы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.
После месяцев переговоров УЕФА, Ассоциация европейских клубов (EFC) и «Реал» пришли к принципиальному соглашению, основанному на спортивных заслугах, долгосрочной устойчивости клубов и улучшении фанатского опыта за счёт технологий.
Сделка также разрешит юридические споры вокруг проекта Суперлиги. Ожидается, что теперь идея создания Суперлиги будет окончательно ликвидирована.
а я читал, регламент Суперлиги близок к форматам американских лиг НБА, МЛС, НФЛ. НХЛ...закрытая лига, никто не вылетает.
первоначально было 20 команд.
15 клубов всегда в Суперлиге, они не вылетают.
остальные 5 клубов под ротации.
в Лиге чемпионов такого нет.
и если Ливерпуль будет вне топ-5 в АПЛ, то пропустит Лигу чемпионов.
в футбольной Суперлиге основатели задумали уничтожит полностью соревновательный режим и мотивацию средних и малых клубов.
но когда первый проект не удался, начали танцы с бубнами.
реформы и прочие красивые вывески.
топ-клубы годами прошли естественный отбор и заслужили свой статус гранда.
именно эти клубы приносят 70-80% телевизионных просмотров, рекламных контрактов и т.д. в бюджет ЛаЛиги, Серии А или АПЛ.
у Переса и Аньелли появилось желание перестать тянуть за собой паровоз с индусами на крыше, делиться деньгами с остальными Сассуоло, Хетафе или Вест Хэма.. кучка богатых клубов хотели быть еще богаче.
хорошо, что с проектом ничего не вышло, и в будущем всем станет уроком.
и какие то санкции для Реала должны быть.
но там все уладили полюбовно.
а дальше видно будет.
