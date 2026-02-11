«Реал» и УЕФА достигли соглашения по Суперлиге

1770822974

вчера, 18:16

Мадридский «Реал» договорился с Союзом европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) о сотрудничестве на благо клубного футбола Европы. Об этом говорится в совместном заявлении сторон.

После месяцев переговоров УЕФА , Ассоциация европейских клубов (EFC) и «Реал» пришли к принципиальному соглашению, основанному на спортивных заслугах, долгосрочной устойчивости клубов и улучшении фанатского опыта за счёт технологий.

Сделка также разрешит юридические споры вокруг проекта Суперлиги. Ожидается, что теперь идея создания Суперлиги будет окончательно ликвидирована.