«Спартак» проиграл и второй свой товарищеский матч

«Спартак» проиграл «Астане» в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора в ОАЭ. Ранее «красно-белые» уступили китайскому «Шанхай СИПГ» (0:1).
«Спартак» - «Астана» - 2:3 (0:2)
Голы: Промес 79, Педро Роша 89 — Станоевич 19, Томасов 33, Деспотович 75.
«Спартак»: Ребров (Максименко 57), Ещенко (Рассказов 65), Кутепов, Боккетти (Петкович 46), Комбаров, Мельгарехо (Самедов 46), Фернандо (Пашалич 46), Глушаков (Педро Роша 65), Попов (Зобнин 46), Промес (Бакаев 81), Луис Адриано (Зе Луиш 46).
«Астана»: Ерич (Павлов 46), Бейсебеков (Шитов 46), Постников (Логвиненко 46), Аничич (Малый 46), Зайнутдинов (Шомко 46), Твумаси (Томасов 23), Маевский (Кляйнхайслер 46), Станоевич (Граховац 46), Мужиков (Перцух 46), Муртазаев (Деспотович 46), Кабананга (Щеткин 46).