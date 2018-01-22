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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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«Спартак» проиграл и второй свой товарищеский матч

сегодня, 13:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб АстанаАстанаМатч завершен

«Спартак» проиграл «Астане» в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора в ОАЭ. Ранее «красно-белые» уступили китайскому «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Спартак» - «Астана» - 2:3 (0:2)
Голы: Промес 79, Педро Роша 89 — Станоевич 19, Томасов 33, Деспотович 75.

«Спартак»: Ребров (Максименко 57), Ещенко (Рассказов 65), Кутепов, Боккетти (Петкович 46), Комбаров, Мельгарехо (Самедов 46), Фернандо (Пашалич 46), Глушаков (Педро Роша 65), Попов (Зобнин 46), Промес (Бакаев 81), Луис Адриано (Зе Луиш 46).

«Астана»: Ерич (Павлов 46), Бейсебеков (Шитов 46), Постников (Логвиненко 46), Аничич (Малый 46), Зайнутдинов (Шомко 46), Твумаси (Томасов 23), Маевский (Кляйнхайслер 46), Станоевич (Граховац 46), Мужиков (Перцух 46), Муртазаев (Деспотович 46), Кабананга (Щеткин 46).

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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987 ответил blitz
сегодня в 20:03
про гол севилье конечно забыл тут написать который был забит чисто на исполнительском мастерстве Антохи. дубль в ворота коней сделал средний игрок? тогда какого уровня команда цска? что ты тут вечно ноешь и все шутки про 0-7? Платини угробил всё своими законами и финансовыми фейр-плей. ну не будут у нас покупать футболки игроков как в англии, нет у нас контракта у тв на миллиард $ ливерпуль продал Каутинью за 160 мультов, как с ними бороться в лч??? как кони встать в ворота и трусливо отбиваться всю игру даже проигрывая? мы поставили автобус в москве и сыграли 1-1 с красными. на душе кошки скребли от такой игры( там много игроков из-за травм не играло) на энфилд Спартак ехал за победой и Клопп до игры нас побаивался, просто у ливерпуля на каждой позиции игрок сильней и мотивация была запредельная+левая пенка отправила игроков в нокдаун. на футбольное поле нужно выходить с мыслями о победе, а не как кони которых изначально устраивает 0-2 на поле гранда
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 20:03
Получается вообще 0-3 горели. Два гола отыграли под конец, когда казахи лидеров заменили. Ну хоть на живого Твумаси посмотрели.
blitz
blitz ответил Крейсер
сегодня в 20:01
Крейсер:
Чемпионат - слабый. Промес - средний. Я тебя услышал. Какие будут предложения? Подождать пока чемпионат станет сильным, а пока лечь и помирать? Или может продать Промеса, потому что он "средний"?? Но статистика утверждает, что он абсолютно лучший в РФПЛ. И его "среднего уровня" вполне хватает, чтобы фаршировать ворота соперников мячами.
Промес лучший футболист в России? Вот потому у нас и такой чемпионат.
Тут особо и радоваться нечему, особенно что статистика утверждает . Вот если бы Промес себя проявил например в АПЛ, другое дело, но он не уровень мирового футбола, поэтому его туда и не зовут, там то же видят, что он не торт.
Крейсер
Крейсер ответил blitz
сегодня в 19:24
blitz:
Промес средний игрок.У нас слабый чемпионат! Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат "красавец". Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Например в Л/Ч с Марибором и Ливерпулем. Ведь неспроста же? Промес – средний игрок. Вот и все. Ни чем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его "ни-че-го".
Чемпионат - слабый.
Промес - средний.
Я тебя услышал.
Какие будут предложения?
Подождать пока чемпионат станет сильным, а пока лечь и помирать?
Или может продать Промеса, потому что он "средний"??
Но статистика утверждает, что он абсолютно лучший в РФПЛ. И его "среднего уровня" вполне хватает, чтобы фаршировать ворота соперников мячами.
blitz
blitz ответил Крейсер
сегодня в 19:14
Крейсер:
Немного статистики... Полузащитник «Спартака» Квинси Промес совершил 75 результативных действий с момента своего перехода в московский клуб летом 2014 года. За это время голландец забил 53 гола и сделал 22 результативные передачи в 101-м матче за красно-белых. Это больше, чем любой другой игрок в РФПЛ за данный период. В нынешнем сезоне на счету Промеса 15 мячей и 8 голевых пасов в 25-ти встречах.
Промес средний игрок.У нас слабый чемпионат! Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат "красавец". Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Например в Л/Ч с Марибором и Ливерпулем. Ведь неспроста же?
Промес – средний игрок. Вот и все. Ни чем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его "ни-че-го".
Крейсер
Крейсер
сегодня в 18:57
Немного статистики...
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес совершил 75 результативных действий с момента своего перехода в московский клуб летом 2014 года.

За это время голландец забил 53 гола и сделал 22 результативные передачи в 101-м матче за красно-белых. Это больше, чем любой другой игрок в РФПЛ за данный период.

В нынешнем сезоне на счету Промеса 15 мячей и 8 голевых пасов в 25-ти встречах.
blitz
blitz
сегодня в 18:55
Спартак слаб, очень слаб!)
Астана, конечно, уверенно, на классе раскатала красно-белых.
Шансов у Спартака не было никаких. Как, впрочем, и в предстоящем матче с Атлетиком...
Klasse
Klasse ответил Ver
сегодня в 18:43
Ver:
Просто после 0-7 от Ливеров любой команде стыдно не выиграть у Спартака, пусть и в товарняке...
зачем так опустил кобылятник и 51ю?))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил FROLL 001
сегодня в 18:42
FROLL 001:
Опозорились, еще и по федеральному каналу. Дважды! :)
Сколько уже можно позорить Российский футбол? Пора расформировывать!
blitz
blitz
сегодня в 18:36
    Ver
    Ver
    сегодня в 18:35
    Просто после 0-7 от Ливеров любой команде стыдно не выиграть у Спартака, пусть и в товарняке...
    DVOK68
    DVOK68
    сегодня в 18:26
    Ничего ужасного не произошло.
    На итоговый счёт в товарняках на сборах внимание не обращают,важнее другое-работа команды на сборах,подготовка к ОФИЦИАЛЬНЫМ матчам.Успехов команде,без травм игрокам!
    Роман Березов
    Роман Березов
    сегодня в 18:24
    товарняки обсуждать это вообще шляпное дело. Какая разница кто проиграл и кто выиграл, команды просто набирают понемногу кондиции, вместо пустой беготни проводят матчи, что то нарабатывают, пробуют на фоне нагрузок и на ватных ногах. Еще месяц им до настоящего футбола...
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил D.vil
    сегодня в 18:19
    D.vil:
    Я пропустила момент, когда спартаковские пупсиками стали?)
    https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml?comment=27677027comment-27677027
    Джано - Джикии: «Всё будет отлично, пупсик!»
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
    сегодня в 18:13
    ЦСКА или Зенит проиграли свои товарищеские игры
    спартаковцы:
    -Все по делу, чисто на классе и прочая чушь
    спартак проиграл свой товарняк
    спартаковцы
    - тю, да это же всего лишь товарняк, вот после перерыва выиграем чемпионат, кубок России и Лигу Европы

    После вылета с ЛЕ
    спартаковцы:
    - да кому нужен этот второсортный кубок, он для команд уровня пфл, уефа-мафия

    После вылета с кубка России
    спартаковцы:
    - Гинер все купил, Газпром оплатил судью и т.д.

    После очередного провала в чемпионате
    спартаковцы:
    - тренеришка, пошел вон, федун денег зажал, рфс продажная, Путин против спартака
    D.vil
    D.vil ответил FROLL 001
    сегодня в 18:09
    FROLL 001:
    Отвозили казахи пупсиков!
    Я пропустила момент, когда спартаковские пупсиками стали?)
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 17:50
    Иван Желнов
    =========================
    С одной стороны согласен с вами,с другой скучно будет,до начала чемпа народу занятся нечем будет,начнется чемп,все забудут о товарняках и начнется уже настоящий «срач»,а это так разминка ...
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    сегодня в 17:50
    Это просто тренировочный матч,готовимся как и ваши команды,все знают что у нас есть проблема в защите,нужно время на все,не спешите здесь выводы делать
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    сегодня в 17:48
    Здесь что интересно что все болельщики цска и зенита здесь,смотрите сколько комментов и сколько у цска,болельщики цска идите свою команду обсуждать,здесь место спартака начали и зенит обсуждать
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 17:46
    pereletnii
    =========================
    Наши так неговорят,не преписывай нам то что говорят ваши,особенно вылетая из кубка России...
    Иван Желнов
    Иван Желнов
    сегодня в 17:43
    Думаю что результаты тренировочных матчей не стоит выкладывать в новости, потому что во-первых это личное дело клубов, в во-вторых на пустом месте поднимается срач
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 17:41
    Отвалтузили пупсиков.
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 17:18
    Что? Проиграли 2-3?
    В тренировочном матче?
    На фоне нагрузок?
    Нормально.
    Радует, что Роша стал забивать.
    Saang
    Saang
    сегодня в 17:16
    Эх вы... Мы за вас болеем а вы...
    mugik1973
    mugik1973 ответил FROLL 001
    сегодня в 17:08
    Мы помним только как Зенит покупал себе все, но увы сейчас санкции и Зенит не может не чего выиграть
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил FROLL 001
    сегодня в 16:57
    FROLL 001:
    Отвозили казахи пупсиков!
    тут девочки есть, а ты мальчика с штукой голого тут размещаешь кучерявого
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера
    сегодня в 16:55
    ну все,пора спартаку в фнл
    cska.78
    cska.78 ответил pereletnii
    сегодня в 16:46
    pereletnii:
    Когда спартак вылетит из ЛЕ его болельщики будут орать что им был и не нужен этот второсортный еврокубок,ага
    Так и будет :)
    pereletnii
    pereletnii
    сегодня в 16:38
    Когда спартак вылетит из ЛЕ его болельщики будут орать что им был и не нужен этот второсортный еврокубок,ага
    cska.78
    cska.78 ответил Ploomber
    сегодня в 16:37
    Ploomber:
    Новая призовая Лига: https://www.soccer.ru/game/league/1033027.shtml Вступаем, принимаем активное участие, обсуждаем и соревнуемся всем "Соккером" :)
    Спасибо за лигу! Повангуем :)
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