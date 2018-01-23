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«Ливерпуль» минимально уступил «Суонси»

сегодня, 00:51
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» уступил «Суонси» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Суонси, стадион «Либерти»

«Суонси» - «Ливерпуль» 1:0 (1:0)
Гол: Моусон 40.

«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, ван дер Хорн, Ноутон, Клукас, Фер, Ки, Айю (Бони 79), Дайер (Кэрролл 64).
Главный тренер: Карлуш Карвальял.

«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Гомес, Вейналдум (Ингс 73), Джан, Мане, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 68), Салах, Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Робертсон 44, Матип 45.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 10:49
Виталик ManUtd Rus:
Прекрасный день ! Хороший результат ! Шпоры должны выкинуть этих петухов портовых из топ-4 !
Е@ат@ ты ЛОЛ
матос
матос
сегодня в 10:40
Не удивлен подобному , с топарями норм играет Ливерпуль а вот с низами таблицы как обычно "..уево"
El Dassory
El Dassory
сегодня в 10:38
Надеюсь исправимся к следующему матчу.
El Dassory
El Dassory
сегодня в 10:37
Атака сыграла просто ужасно, не использовав кучу моментов, особенно во втором тайме, а вот защита была на высоте, кроме момента с голом Суонси не дали ничего сделать.
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 10:01
Бывает!
cannongun
cannongun
сегодня в 08:31
    самуил кац 1
    самуил кац 1
    сегодня в 08:23
    Суонси идет в АПЛ на ПОСЛЕДНЕМ месте и обыгрывает одну из сильнейших команд лиги. Вопрос к зажравшимся поросятам, Промясу и Зе Луишу - если для вас Брайтон и Саутгемптон ниже вашего " достоинства", то какие клубы должны вами интересоваться, Манчестеры и Челси, как минимум ?
    BaGMeL
    BaGMeL
    сегодня в 07:52
    на классе)
    ★oIITiMicT★
    ★oIITiMicT★ ответил Triem
    сегодня в 07:44
    Triem:
    У болел других клубов я смотрю праздник.)) Да - больно Ливерпуль трепает нервы топ-клубам. Если бы не спотыкался с простыми соперниками!
    Сити на Этихаде особенно потрепали нервы. Это команда домашняя. Только Дома они что-то могут. А на выезде всегда из последних сил бьются. И где ваша атака???? Автобус Моура тут 4 забил.
    Triem
    Triem
    сегодня в 07:11
    У болел других клубов я смотрю праздник.)) Да - больно Ливерпуль трепает нервы топ-клубам. Если бы не спотыкался с простыми соперниками!
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 07:08
    Как всегда рвем топов и спотыкаемся на аутсайдерах!
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 06:15
    Дорого эти три очка могут стоить
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
    сегодня в 05:48
    Очень непредсказуемый клуб
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 05:25
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 05:19
      Очень неожиданный результат.
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 05:18
      Устали после МС, хе-хе!)))
      Foxes
      Foxes
      сегодня в 05:16
      Вот так нежданчик.
      Bekelman55
      Bekelman55
      сегодня в 05:04
      веселые ребята в Ливерпуле...
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 04:16
      Суонси с победой!
      cska plus
      cska plus
      сегодня в 04:13
      Ливерпуль днище.
      Mоnоlo
      Mоnоlo
      сегодня в 04:12
      На классе.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 03:21
      Моя ставка сыграла, но поставил мало.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 03:16
      Борьба за топ-4 только обострится.
      Шансы "Арсенала" всё увеличиваются.
      Inside91
      Inside91
      сегодня в 02:59
      Не охота листать комменты , так что ответьте плиз - были комменты типа Ван Дик топ!Юнвяк , мы возрождаемся ,клопик верим?)
      Akatsuki72
      Akatsuki72
      сегодня в 02:39
      В этом весь нынешний Ливерпуль. Не знаешь где он приобретёт, где потеряет. И это особо не зависит от силы соперника. Причём и 0-3 может отыгратьс, и с 3-0 прос..ть... наверное одна из самых непредсказуемых команд. Их матчи интересно смотреть всем... всем кроме фанов Ливерпуля. Это сколько же запасов валидола надо иметь, чтобы выдержать всё это?!
      Холден Колфилд
      Холден Колфилд ответил Виталик ManUtd Rus
      сегодня в 02:27
      Виталик ManUtd Rus:
      Прекрасный день ! Хороший результат ! Шпоры должны выкинуть этих петухов портовых из топ-4 !
      Советую почитать прозвища клубов или хоть посмотреть на эмблемы.)
      Петух, если что - символ и талисман того же Тоттенхема, про который ты пишешь "шпоры"
      SWANSEA CITY
      SWANSEA CITY
      сегодня в 02:24
      mangoх12
      mangoх12 ответил MaxForCSKA
      сегодня в 01:58
      MaxForCSKA:
      из-за этих ...... такой экспресс слетел
      мне еще до матча один товарищ с уверенностью утверждал что ливерки продуют
      ст_прапорщик
      ст_прапорщик
      сегодня в 01:46
      по хорошей традиции спешу поздравить болел Ливера, как говориться: тем-же концом - по тому-же месту!!!
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил MaxForCSKA
      сегодня в 01:40
      MaxForCSKA:
      из-за этих ...... такой экспресс слетел
      Я открою тебе страшную тайну- никогда не ставь на Ливерпуль
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