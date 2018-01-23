«Ливерпуль» минимально уступил «Суонси»

«Ливерпуль» уступил «Суонси» в матче 24-го тура чемпионата Англии.
Суонси, стадион «Либерти»
«Суонси» - «Ливерпуль» 1:0 (1:0)
Гол: Моусон 40.
«Суонси»: Фабиански, Ольссон, Моусон, Фернандес, ван дер Хорн, Ноутон, Клукас, Фер, Ки, Айю (Бони 79), Дайер (Кэрролл 64).
Главный тренер: Карлуш Карвальял.
«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, Ван Дейк, Матип, Гомес, Вейналдум (Ингс 73), Джан, Мане, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 68), Салах, Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Робертсон 44, Матип 45.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
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