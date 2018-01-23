Фред дал согласие на переход в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с «Шахтёром» по переходу полузащитника Фреда. Ожидается, что сумма трансфера 24-летнего игрока составит от 30 до 40 млн евро. По информации источника, бразилец уже дал согласие на переход в английский клуб. Сторонам осталось только согласовать сумму сделки.

Ранее сообщалось, что наставник «горожан» Хосеп Гвардиола попросил руководство клуба подписать Фреда этой зимой.