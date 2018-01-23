«Челси» согласовал с «Ромой» переход Джеко и Эмерсона

«Челси» договорился с «Ромой» о приобретении двух игроков римлян – защитника Эмерсона и нападающего Эдина Джеко, информирует источник.

Сообщается, что за двух футболистов лондонский клуб заплатит «Роме» 50 млн евро, ещё 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Сделка будет завершена после того, как «Челси» окончательно согласует контракт с боснийским форвардом. Отмечается, что нападающий лондонцев Миши Батшуайи в сделку включён не будет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Джеко будет получать в «Челси» € 8 млн в год.