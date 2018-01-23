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«Челси» согласовал с «Ромой» переход Джеко и Эмерсона

сегодня, 07:57

«Челси» договорился с «Ромой» о приобретении двух игроков римлян – защитника Эмерсона и нападающего Эдина Джеко, информирует источник.

Сообщается, что за двух футболистов лондонский клуб заплатит «Роме» 50 млн евро, ещё 10 млн будут выплачены в качестве бонусов. Сделка будет завершена после того, как «Челси» окончательно согласует контракт с боснийским форвардом. Отмечается, что нападающий лондонцев Миши Батшуайи в сделку включён не будет.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Джеко будет получать в «Челси» € 8 млн в год.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Остапчук 67
сегодня в 10:34
Остапчук 67:
По нынешним меркам очень дешево.
Джеко 31 год... если что.
Медив
Медив
сегодня в 10:29
Челси видимо собрался купить всех футболистов, которые из за травмы не играли первые полгода.... Ну а Конте давно хотел здоровенного напа себе в состав. Как говорится, слава Богу что хоть не Льоренте...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:20
По нынешним меркам очень дешево.
FERIS
FERIS
сегодня в 09:16
Посмотрим.
Удачи им обоим в Челси!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:01
Поглядим... Удачи пенсионерам-аристократам!!!
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 08:40
Если честно, то несильно рад приобретению.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 08:38
По крайней мере гол Джеко в лиги чемпионов в ворота Челси красивый забил. Посмотрим как будет играть за Челси.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 08:31
Джеко по стилю игры подходит Челси
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