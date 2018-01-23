«Спартак-2» вылетел на Кипр

«Спартак-2» отправился на зимний сбор, который состоится на Кипре с 23 января по 5 февраля.

Главный тренер второй команды «красно-белых» Дмитрий Гунько будет работать с 25 игроками. Это вратари Аверкиев, Поплевченков и Терешкин; защитники Мамин, Миронов, Красильниченко, Лелюхин, Лихачев, Сокол, Хомуха, Шанбиев; полузащитники Володкин, Игнатов, Ломовицкий, Пантелеев, Полубояринов, Самбу, Тюнин, Цыганков, а также игрок на просмотре; нападающие Давыдов, Никулин, Нимели, Руденко и Сакала.

На острове «Спартак-2» проведет три контрольных встречи - против местной «Кармиотиссы» (28 января), с сербским клубом «Чукарички» (31 января) и с польским «Рухом» (4 февраля).

Напомним, что первая команда москвичей готовится ко второй части сезона в ОАЭ.

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