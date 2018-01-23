«Спартак» арендует Максимовича у «Наполи»

Защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Спартаке».

Все идет к тому, что футболист присоединится к московскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.

Летом 2016 года партенопейцы арендовали у «Торино» Максимовича за 5 млн евро, а еще через год заплатили «быкам» 20 млн евро за выкуп контракта игрока, однако за команду Маурицио Сарри бек на данный момент провел лишь 16 поединков.