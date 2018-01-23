«Спартак» арендует Максимовича у «Наполи»

Защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Спартаке».
Все идет к тому, что футболист присоединится к московскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.
Летом 2016 года партенопейцы арендовали у «Торино» Максимовича за 5 млн евро, а еще через год заплатили «быкам» 20 млн евро за выкуп контракта игрока, однако за команду Маурицио Сарри бек на данный момент провел лишь 16 поединков.
- три выигранных дерби из четырех.
- лучшие моменты чемпионского сезона.
- победу в Суперкубке России
- домашний разгром Севильи
Не волнуйтесь вы так :)
- три выигранных дерби из четырех.
- лучшие моменты чемпионского сезона.
- победу в Суперкубке России
- домашний разгром Севильи
Не волнуйтесь вы так :)
https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk