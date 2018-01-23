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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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«Спартак» арендует Максимовича у «Наполи»

сегодня, 15:07

Защитник «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Спартаке».

Все идет к тому, что футболист присоединится к московскому клубу на правах аренды до конца текущего сезона.

Летом 2016 года партенопейцы арендовали у «Торино» Максимовича за 5 млн евро, а еще через год заплатили «быкам» 20 млн евро за выкуп контракта игрока, однако за команду Маурицио Сарри бек на данный момент провел лишь 16 поединков.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответил BENDER2012
сегодня в 19:17
BENDER2012:
На смотри https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk
На смотри.... и где тут Промес?
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ruslan Volkov
сегодня в 19:12
Ruslan Volkov:
Байкал ты опять здесь,тебе без Спартака скучно жить? Иди в свою ветку а то тебя там трудно найти,вечно ты здесь ошиваешь
Много вас таких советчиков! А толку от таких советов ноль!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 19:09
Все, у Федуна деньги кончились на шоколадок, придется Николашу брать в аренду!))
Великолепный
Великолепный ответил BENDER2012
сегодня в 19:00
BENDER2012:
На смотри https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk


Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Байкал-38
сегодня в 18:22
Байкал ты опять здесь,тебе без Спартака скучно жить? Иди в свою ветку а то тебя там трудно найти,вечно ты здесь ошиваешь
112910415
112910415
сегодня в 18:12
и это радует
ziborock
ziborock
сегодня в 17:45
Не трогайте вы Байкала! На ветках Локо я его только раза два видел, все остальное время он в темах про Спартак проводит! Я лично уже привык, без него здесь совсем другой антураж будет)))
Байкал-38
Байкал-38 ответил makkie
сегодня в 17:41
makkie:
Ты бы так за Локо впрягался, а не за цска и Зенит. Тогда бы ни у кого никаких подозрений не возникало. Повторюсь, про дерби все всё прекрасно поняли, один ты сумничать решил и перевёл разговор в нудную фазу. Это без меня уже. Удачи!
Хотя на простой вопрос про какие дерби ты имеешь ввиду ты мне начал грубить! И после этого чему то удивляешься!!! Хотя если бы уточнил бы что это с ЦСКА без оскорблений то было бы всё нормально. Но как говориться кого как воспитывали!

makkie
ответ пользователю Байкал-38
Речь о дерби с большой буквы "Д", то бишь с конями.
Странно, что только ты не понял... хотя, не странно :)
Байкал-38
Байкал-38 ответил makkie
сегодня в 17:37
makkie:
Ты бы так за Локо впрягался, а не за цска и Зенит. Тогда бы ни у кого никаких подозрений не возникало. Повторюсь, про дерби все всё прекрасно поняли, один ты сумничать решил и перевёл разговор в нудную фазу. Это без меня уже. Удачи!
А где тут ты усмотрел, что я за ЦСКА или Зенит впрягся?

makkie
Сегодня 20:22
ответ пользователю cska.78 (раскрыть)
Покажем в обязательном порядке:

- три выигранных дерби из четырех.
- лучшие моменты чемпионского сезона.
- победу в Суперкубке России
- домашний разгром Севильи

Не волнуйтесь вы так :)


Байкал-38
Сегодня 21:27
ответ пользователю makkie (раскрыть)
Четыре последних дерби Спартака: Динамо 2:2, Локо 3:4, ЦСКА 1:2 и 3:0
Один выигрыш, два проигрыша и одна ничья! О каких трёх победах идёт речь?

Ещё раз повторю если ты не понимаешь даже что ты пишешь и выкладываешь для всех на общее обозрение, а не в личной беседе! Меня заинтересовало про последние 4 дерби и я их привёл, а о том, что ты имеешь ввиду ЦСКА это только тебе понятно!
Вот видишь то, что я говорю против спартака ты сразу, да и все остальные начинаете, то за ЦСКА, то за Зенит, то за другие клубы меня "сватать". Но мне ваши догадки по.....! Я сам по себе!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответил Игорь Солнцев
сегодня в 17:31
Игорь Солнцев:
Превратят в пупсика в бане в три счета.
Не, это тебя там только так принимали
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:27
Опять игрока хотим взять у которого мало игровой практики.
makkie
makkie ответил Байкал-38
сегодня в 17:26
Байкал-38:
Вот и отмазки пошли! А вот куда влезать и что мне делать уж не твоя забота, поверь мне. А фразы никто и не вырывал. Последних 4 дерби я тебе указал как прошли, так же как и ты пытался сюда ЦСКА примазать, но остальное точно уж никак несвязанно с ЦСКА. А то что я указал неточности в том что ты пишешь так тебе сразу не понравилось, а то что другие поддерживают тебя "лайками" это тебе нравиться, но не всё так просто в этой жизни. Продолжай ещё что нибудь придумывать.
Ты бы так за Локо впрягался, а не за цска и Зенит.
Тогда бы ни у кого никаких подозрений не возникало.

Повторюсь, про дерби все всё прекрасно поняли, один ты сумничать решил и перевёл разговор в нудную фазу. Это без меня уже. Удачи!
Байкал-38
Байкал-38 ответил makkie
сегодня в 17:20
makkie:
Наверное не стоит влезать в диалог двух людей и вырывать фразы из контекста. Тогда меньше ненужных вопросов будет. И да, уж лучше лайки от других людей, чем сам себе от своего клона... не правда ли?)
Вот и отмазки пошли! А вот куда влезать и что мне делать уж не твоя забота, поверь мне.
А фразы никто и не вырывал. Последних 4 дерби я тебе указал как прошли, так же как и ты пытался сюда ЦСКА примазать, но остальное точно уж никак несвязанно с ЦСКА.
А то что я указал неточности в том что ты пишешь так тебе сразу не понравилось, а то что другие поддерживают тебя "лайками" это тебе нравиться, но не всё так просто в этой жизни.
Продолжай ещё что нибудь придумывать.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:19
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    сегодня в 17:16
    Превратят в пупсика в бане в три счета.
    makkie
    makkie ответил Байкал-38
    сегодня в 17:13
    Байкал-38:
    - три выигранных дерби из четырех. Ну и где здесь большая буква "Д"? И другие приведённые тобой "достижения" никак не связанны с ЦСКА! А те кто "лайкает" так им хоть напиши, что спартак 15 раз подряд в 90-х выиграл лигу чемпионов побеждая Реалы и Барселоны с Бавариями по 10:0 и больше, будут "лайкать" и кричать, что это сущая правда. Так, что свой подкол можешь себе адресовать, меня он не трогает!
    Наверное не стоит влезать в диалог двух людей и вырывать фразы из контекста.
    Тогда меньше ненужных вопросов будет.

    И да, уж лучше лайки от других людей, чем сам себе от своего клона... не правда ли?)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил makkie
    сегодня в 17:02
    makkie:
    Речь о дерби с большой буквы "Д", то бишь с конями. Странно, что только ты не понял... хотя, не странно :)
    - три выигранных дерби из четырех.
    Ну и где здесь большая буква "Д"? И другие приведённые тобой "достижения" никак не связанны с ЦСКА!
    А те кто "лайкает" так им хоть напиши, что спартак 15 раз подряд в 90-х выиграл лигу чемпионов побеждая Реалы и Барселоны с Бавариями по 10:0 и больше, будут "лайкать" и кричать, что это сущая правда.
    Так, что свой подкол можешь себе адресовать, меня он не трогает!
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев ответил makkie
    сегодня в 16:45
    makkie:
    Речь о дерби с большой буквы "Д", то бишь с конями. Странно, что только ты не понял... хотя, не странно :)
    Ничего странного, это чудо до сих пор уверено, что их дрезина в 2010-м прошла гранда швейцарской второй лиги Лозанну
    makkie
    makkie ответил Байкал-38
    сегодня в 16:42
    Байкал-38:
    Четыре последних дерби Спартака: Динамо 2:2, Локо 3:4, ЦСКА 1:2 и 3:0 Один выигрыш, два проигрыша и одна ничья! О каких трёх победах идёт речь?
    Речь о дерби с большой буквы "Д", то бишь с конями.
    Странно, что только ты не понял... хотя, не странно :)
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 16:35
    Будет Николай Максимович помогать Пашаличу Зинаиду Миллеровну и Ингу Акинфевну пошевеливать
    самуил кац 1
    самуил кац 1 ответил Байкал-38
    сегодня в 16:34
    Байкал-38:
    Четыре последних дерби Спартака: Динамо 2:2, Локо 3:4, ЦСКА 1:2 и 3:0 Один выигрыш, два проигрыша и одна ничья! О каких трёх победах идёт речь?
    Да ладно, не наезжай ты на него ! Это еще Ливерпуль сказывается , он по ночам кричит, бывает, родственников пугает. Пройдет, через годик, если в ЛЕ на что-нибудь, типа Ливера, не налетят.
    korn3512
    korn3512 ответил spartach n1
    сегодня в 16:29
    Эт как про рядового и генерала, на новый лад. Плох тот армеец который не мечтает стать Ливерпульцем)
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил makkie
    сегодня в 16:27
    makkie:
    Покажем в обязательном порядке: - три выигранных дерби из четырех. - лучшие моменты чемпионского сезона. - победу в Суперкубке России - домашний разгром Севильи Не волнуйтесь вы так :)
    Четыре последних дерби Спартака: Динамо 2:2, Локо 3:4, ЦСКА 1:2 и 3:0
    Один выигрыш, два проигрыша и одна ничья! О каких трёх победах идёт речь?
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 16:26
    армейские грезы : На дерби армеец закрывает глаза и видит - Салаха, Мане, Фермино,, все в кс армейской форме разрывают оборону Спартака на части - открывает глаза ...,Акинфеев, Васин, Оланаре и 0:3 на табло)
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 16:13
    В стае бакланов и клупа великих 43-х пробоин началась паника,а ведь он ещё не перешёл !))
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 16:08
    Желаю сербу Максимовичу успехов в Спартаке
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 16:06
    0:7...0:7... 0:7... Везде Одно и тоже... Всякий армеец мнит себя Ливерпульцем! Ахахаха
    MIKITA463295
    MIKITA463295
    сегодня в 16:03
    По заголовку подумал что вопрос уже решен...
    морозз
    морозз
    сегодня в 16:02
    Парни, которые бомжи и кони, хватит вам заранее паниковать и обливаться горькими слезами...может быть ещё и обойдётся?
    Klasse
    Klasse ответил cska.78
    сегодня в 15:59
    cska.78:
    Вы эту Белупу обыграть не смогли :)
    коней зато регулярно нагибаем))
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