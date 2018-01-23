Гвардиола - лидер мирового рейтинга тренерской репутации

Агентство Comunicar es Ganar провело исследование и обновило рейтинг тренерской репутации.

Лучшим наставником на планете оказался рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, набравший 78.4 пункта. За ним расположились следующие специалисты: Массимилиано Аллегри («Ювентус») - 77.5 балла, Зинедин Зидан («Реал») - 74.9 пункта, Антонио Конте («Челси») - 71.8 балла и Диего Симеоне («Атлетико») - 70.6 пункта.

При составлении рейтинга его авторы учитывали более сотни различных параметров и показателей. Принимались во внимание не только спортивные успехи наставников, но и такие аспекты, как взаимоотношение специалистов с публикой, их привлекательность как коммерчески успешных брендов и так далее.

Полную версию рейтинга можете посмотреть здесь.