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Гвардиола - лидер мирового рейтинга тренерской репутации

сегодня, 15:44

Агентство Comunicar es Ganar провело исследование и обновило рейтинг тренерской репутации.

Лучшим наставником на планете оказался рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, набравший 78.4 пункта. За ним расположились следующие специалисты: Массимилиано Аллегри («Ювентус») - 77.5 балла, Зинедин Зидан («Реал») - 74.9 пункта, Антонио Конте («Челси») - 71.8 балла и Диего Симеоне («Атлетико») - 70.6 пункта.

При составлении рейтинга его авторы учитывали более сотни различных параметров и показателей. Принимались во внимание не только спортивные успехи наставников, но и такие аспекты, как взаимоотношение специалистов с публикой, их привлекательность как коммерчески успешных брендов и так далее.

Полную версию рейтинга можете посмотреть здесь.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:26
Смешные комментарии.
рус фан
рус фан
сегодня в 21:18
Посмешило что Лев на 12-ом месте, по поводу Гварди, я лично не могу считать его номером один, Маур ничем не хуже и в отличии от каталонца выигрывал ЛЕ и ЛЧ с Порту, а не с Барселоной и именно в составе его той команды наш Аленичев забил в обоих финалах, войдя в историю уже Российского футбола, так что я за Лева и Маура, а каталонский специалист пускай возьмет хоть какой еврокубок без чемпионов Мира в составе.
Apsny
Apsny ответил Genri 100
сегодня в 19:28
Genri 100:
Не пойму,почему он лучший?,Пеп физрук ещё тот,где бы не работал(Барса,Бавария,МС)скупает всё что движется,вы просто посчитайте сколько он за полтора года работы в МС купил игроков,пусть возглавит какой-нибудь Норвич с его трансферным бюджетом и посмотрим где будет эта Пепка через сезон,а через год про него вообще никто не вспомнит))
Но делаете вы ровно наоборот).
Apsny
Apsny
сегодня в 19:27
Какая Аллегрова?
multazar
multazar ответил RUSTY8
сегодня в 19:01
RUSTY8:
Принимались во внимание не только спортивные успехи наставников, но и такие аспекты, как взаимоотношение специалистов с публикой, их привлекательность как коммерчески успешных брендов и так далее...тренерская репутация и гоббский парик тут не к месту
куда уж крупному исследовательскому центру до диванного эксперта вроде тебя . эхехехехе.
убогий хейтер.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 18:39
Этот рейтинг отражает в первую очередь не реальные способности , как футбольного тренера, а скорее способности "разводить" себе тёплые местечки.
Рафаэль Хабибуллин
Рафаэль Хабибуллин
сегодня в 18:37
Пеп со времен Барселоны ниче толкого не выйграл , у него есть что то индивидуальное ну плана Б как не было так и нет , стоит командам предпринять высокий пресинг Сити плывет , и помнится мне чуть не развалил.Баварию превратив в беззубую Барселону которая не способна играть с крепкими соперниками .
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:35
Говорят, что у какого то малоизвестного тренера Спартака теперь постоянный рейтинг 0.7
112910415
112910415
сегодня в 18:28
надо согласиться
benderivan
benderivan
сегодня в 18:25
Бред, а не рейтинг.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 18:19
Пеп действительно лучший тренер современности..интересно, а где самозванец,типа "особенного"...??
калач
калач
сегодня в 18:10
что Зидан делает в списке? Даже Бенитес и то больше достоин быть в списке чем Зидан
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 17:39
Обиженки на Пепа только оскорбляют его. Пеп лучший!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 17:36
Не верьте - это все враки!
Рейтинг такой:
1. Болонка
2. Гамбургер
3. Плакса
DXTK
DXTK ответил Genri 100
сегодня в 17:35
Genri 100:
Не пойму,почему он лучший?,Пеп физрук ещё тот,где бы не работал(Барса,Бавария,МС)скупает всё что движется,вы просто посчитайте сколько он за полтора года работы в МС купил игроков,пусть возглавит какой-нибудь Норвич с его трансферным бюджетом и посмотрим где будет эта Пепка через сезон,а через год про него вообще никто не вспомнит))
Если помнится экс владелец Лидса Челлино просил Мавриньо возглавить его Команду...... "Моур если ты мужик возглавь Лидс"......... и что? физрук выбрал МЮ,.............. куда купил сразу Погба за 105 лямов............. А щас по слухам дает добро на покупку португальского пенсионера из Реала за круглую сумму......

PS А так банальная зависть от того, что лучший тренер современности Гвардиола в МС, а не в МЮ...........
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:18
Почему Гвардиолу называют физруком фаны клубов, которых Пеп уничтожил?
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov ответил Genri 100
сегодня в 17:11
Genri 100:
Не пойму,почему он лучший?,Пеп физрук ещё тот,где бы не работал(Барса,Бавария,МС)скупает всё что движется,вы просто посчитайте сколько он за полтора года работы в МС купил игроков,пусть возглавит какой-нибудь Норвич с его трансферным бюджетом и посмотрим где будет эта Пепка через сезон,а через год про него вообще никто не вспомнит))
топ-тренер на то и топ-тренер. чтобы тренировать топ-клубы....
Don trambon
Don trambon
сегодня в 16:56
А как же любитель полабзать пупсиков? Всё же такое дно впервые за 16 лет смог, конечно не без помощи судей, сделать чемпионом.
Давуд
Давуд ответил Гном Гномович
сегодня в 16:49
Гном Гномович:
Вроде физрук тренер сити а глоры Барселоналоны радуются😄
Физрук, ? Да ты болен чувак
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11
сегодня в 16:46
щас секта подтянется сюда
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 16:42
Легенда
Bars kg
Bars kg ответил Гном Гномович
сегодня в 16:37
В каком месте вы прочли радость болельщиков Барселоны? Или у вас все так запущено, что любая положительная новость про Пепа должна ассоциироваться с радостью болельщиков Барселоны? Лечиться не пробовали?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 16:36
Занимательный рейтинг)
Genri 100
Genri 100
сегодня в 16:14
Не пойму,почему он лучший?,Пеп физрук ещё тот,где бы не работал(Барса,Бавария,МС)скупает всё что движется,вы просто посчитайте сколько он за полтора года работы в МС купил игроков,пусть возглавит какой-нибудь Норвич с его трансферным бюджетом и посмотрим где будет эта Пепка через сезон,а через год про него вообще никто не вспомнит))
борька
борька
сегодня в 16:13
Нужно российский рейтинг провести,
spartach n1
spartach n1
сегодня в 16:08
Если бы учитывали выступления в квн то равных Леониту не нашлось бы !
Alex12357
Alex12357
сегодня в 16:04
Вы бы ещё сравнили какой тренер какие штаны носит-этот рейтинг чушь полнейшая!!!
Jum13
Jum13 ответил GooSe25
сегодня в 16:03
GooSe25:
А где же Маур? Лёня Слуцкий? Валера Карпин?? Необъяктивный рейтинг какой-то
Маур на 5-м вроде
Гном Гномович
Гном Гномович
сегодня в 16:01
Вроде физрук тренер сити а глоры Барселоналоны радуются😄
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:00
Они просто не читали высказываний Григоряна, а то он попал бы в список.
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