«Спартаку» приглянулся 17-летний футболист из Твери

Тренер тверского СШОРа Михаил Черешнев заявил, что его воспитанник полузащитник Матвей Шавель приглянулся московскому «Спартаку». 17-летний футболист получил вызов на просмотр в «Спартак» в декабре минувшего года. В январе он провел в составе молодежной команды «красно-белых» тренировочный сбор на Кипре.



«Судя по всему, Матвей оставил о себе хорошее впечатление у наставников молодежки „Спартака“.



После первого просмотра он получил приглашение на кипрский сбор. На днях вернулся домой. И вот снова уезжает в Москву. Шавеля опять пригласили продолжить подготовку к сезону в составе „красно-белых“ на очередном сборе на Кипре, который начнется 25 января и продолжится 10 дней», - заявил Михаил Черешнев.



Напомним, что состав «Спартака» может усилить алжирский хавбек Софьян Ханни.