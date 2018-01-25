«Рома» ушла от поражения в матче с «Сампдорией»

В перенесенном матче 3-го тура Серии А «Рома» сыграла вничью с «Сампдорией».
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».
«Сампдория»– «Рома» – 1:1 (1:0)
Голы: Квальярелла 45+2 (пен) - Джеко 90+1.
«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Стринич (Мурру, 74), Бережински, Феррари, Прат (Баррето 80), Торрейра, Рамирес, Линетти, Сапата, Квальярелла (Капрари 51).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Наингголан, Флоренци, Юндер (Антонуччи 74), Стротман, Пеллегрини (Жерсон 81), Дефрель (Шик 63), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
Предупреждения: Джеко 15, Линетти 38, Стротман 61, Флоренци 90+3.
Судья: Даниэле Орсато.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
Отметим, что весь матч провел нападающий «Ромы» Эдин Джеко, которого СМИ вовсю сватают в «Челси».
Все беды от вас.
Все беды от вас.
Теперь её путь - борьба за попадание в очень престижную Лигу Европы.
Браво, Франческо!!! Браво, бывший "Император"!!!
Теперь её путь - борьба за попадание в очень престижную Лигу Европы.
Браво, Франческо!!! Браво, бывший "Император"!!!
Коларов без базара играл рукой и пенка чистая, но минутой ранее на Строотмане так же очевидно фолили, почему тот эпизод не стали смотреть?
Коларов без базара играл рукой и пенка чистая, но минутой ранее на Строотмане так же очевидно фолили, почему тот эпизод не стали смотреть?