«Рома» ушла от поражения в матче с «Сампдорией»

В перенесенном матче 3-го тура Серии А «Рома» сыграла вничью с «Сампдорией».

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Сампдория»– «Рома» – 1:1 (1:0)

Голы : Квальярелла 45+2 (пен) - Джеко 90+1.

«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Стринич (Мурру, 74), Бережински, Феррари, Прат (Баррето 80), Торрейра, Рамирес, Линетти, Сапата, Квальярелла (Капрари 51).

Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Наингголан, Флоренци, Юндер (Антонуччи 74), Стротман, Пеллегрини (Жерсон 81), Дефрель (Шик 63), Джеко.

Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Джеко 15, Линетти 38, Стротман 61, Флоренци 90+3.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что весь матч провел нападающий «Ромы» Эдин Джеко, которого СМИ вовсю сватают в «Челси».