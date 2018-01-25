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«Рома» ушла от поражения в матче с «Сампдорией»

сегодня, 00:42
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В перенесенном матче 3-го тура Серии А «Рома» сыграла вничью с «Сампдорией».

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис».

«Сампдория»– «Рома» – 1:1 (1:0)
Голы: Квальярелла 45+2 (пен) - Джеко 90+1.

«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Стринич (Мурру, 74), Бережински, Феррари, Прат (Баррето 80), Торрейра, Рамирес, Линетти, Сапата, Квальярелла (Капрари 51).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Наингголан, Флоренци, Юндер (Антонуччи 74), Стротман, Пеллегрини (Жерсон 81), Дефрель (Шик 63), Джеко.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

Предупреждения: Джеко 15, Линетти 38, Стротман 61, Флоренци 90+3.

Судья: Даниэле Орсато.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

Отметим, что весь матч провел нападающий «Ромы» Эдин Джеко, которого СМИ вовсю сватают в «Челси».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Strikers188
сегодня в 06:49
Strikers188:
Ну вот, очередной пример странной работы видео-арбитров. Коларов без базара играл рукой и пенка чистая, но минутой ранее на Строотмане так же очевидно фолили, почему тот эпизод не стали смотреть?
Так будет до тех пор, пока ваш клуб не потеряет теоретические шансы на ЛЧ. Как только это произойдёт, китайцы не будут вкладывать юани в судейство.
Все беды от вас.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 06:47
Ромашек с отскоком.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:18
Расставшись со Спалетти, с подачи Тотти, "Рома" сделала свой выбор.
Теперь её путь - борьба за попадание в очень престижную Лигу Европы.
Браво, Франческо!!! Браво, бывший "Император"!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:12
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    сегодня в 01:26
    Наингголан потерял мотивацию играть за Рому. Джеко мыслями в лондоне. Игроки есть, командной игры нет. Вот и результаты.
    pinturicchio86
    pinturicchio86
    сегодня в 01:04
    очкарито из ромашки какого-то середняка слепил)))
    Strikers188
    Strikers188
    сегодня в 00:58
    Ну вот, очередной пример странной работы видео-арбитров.
    Коларов без базара играл рукой и пенка чистая, но минутой ранее на Строотмане так же очевидно фолили, почему тот эпизод не стали смотреть?
    Klose_Miro
    Klose_Miro
    сегодня в 00:53
    Фиксируйте исторический момент, Рома пропустила гол с пенальти.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:49
    Сампу, Аталанту ну и Лацио в ЛЧ. Рому и Интер на мусорку. Наполи в ЛЕ, всеравно в ЛЧ с этой помойки толку 0. Чемпионом Юве - больше некому.
    Fuad Samedzadeh
    Fuad Samedzadeh
    сегодня в 00:49
    Отскочилии ромаллы.....
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