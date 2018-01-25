Наставник «Леганеса»: «Не считаю победу над „Реалом“ самым большим нашим достижением»

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано поделился впечатлениями от победы над «Реалом» в четвертьфинале Кубка Испании:

«Нет, я не думаю, что это наше самое большое достижение, поскольку переход из Сегунды Б в Сегунду был более значимым событием.

Мы думали о том, в каком составе будет играть „Реал“, учитывая их предыдущие встречи, но играть против „Реала“ на „Бернабеу“ всегда очень сложно. Последние минуты матча мы защищали свои ворота, как только могли. Играя с „Реалом“ на „Бернабеу“, вы не пройдёте в следующий раунд, пока судья не даст финальный свисток. Мы знали, что будет нелегко, но верили в себя и добились успеха.

Теперь наши мысли связаны с игрой против „Эспаньола“ в чемпионате, после неё уже будем думать о Кубке».