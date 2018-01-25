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Карвахаль: «Нужно быть реалистами, у нас осталась только Лига чемпионов»

сегодня, 03:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал вылет своей команды от «Леганеса» в четвертьфинале Кубка Испании:

«Мы должны быть реалистами, у нас осталась только Лига чемпионов. Лидеры в чемпионате имеют слишком большое преимущество по очкам, поэтому единственным турниром, за победу в котором мы продолжаем бороться, является Лига чемпионов.

Мы разбиты. Это болезненное поражение, поскольку мы даже не смогли зацепиться за ничью в домашней игре с „Леганесом“. Соперник умело воспользовался своими плюсами и нашими ошибками, чтобы забить дважды. У нас были шансы свести матч к ничейному результату, но не получилось.

Мы переживаем тяжёлый период, сейчас мы должны работать больше, чем когда-либо, и должны быть единой командой. Постараемся вернуться на победное русло в единственном соревновании, что у нас осталось».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 09:53
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 07:49
    Где вы глоры Реала?) ну где вы?) все вас ищут)) ахахаха
    RUSTY8
    RUSTY8
    сегодня в 07:29
    Карвахаль в начале марта: «Нужно быть реалистами, нам осталась только зацепится за путевку в Лигу чемпионов»
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 04:11
    ты прав вам нужен теперь кашшаи чтоб пройти до финала.сливочные вернулись с депортиво??? и вас леганес снова спать уложил)
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