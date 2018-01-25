Карвахаль: «Нужно быть реалистами, у нас осталась только Лига чемпионов»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал вылет своей команды от «Леганеса» в четвертьфинале Кубка Испании:

«Мы должны быть реалистами, у нас осталась только Лига чемпионов. Лидеры в чемпионате имеют слишком большое преимущество по очкам, поэтому единственным турниром, за победу в котором мы продолжаем бороться, является Лига чемпионов.

Мы разбиты. Это болезненное поражение, поскольку мы даже не смогли зацепиться за ничью в домашней игре с „Леганесом“. Соперник умело воспользовался своими плюсами и нашими ошибками, чтобы забить дважды. У нас были шансы свести матч к ничейному результату, но не получилось.

Мы переживаем тяжёлый период, сейчас мы должны работать больше, чем когда-либо, и должны быть единой командой. Постараемся вернуться на победное русло в единственном соревновании, что у нас осталось».