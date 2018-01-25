Зидан согласен с тем, что противостояние с ПСЖ может определить его будущее в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» (1:2) и вылета своей команды на стадии 1/4 финала «Кубка Испании» согласился с тем, что предстоящий поединок с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов может стать решающим для его карьеры в мадридском клубе:
«Конечно, может. Это предельно ясно. Я несу ответственность, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения и разобраться с текущей ситуацией. Я не устану бороться и продолжать работать, стараться найти то, что сможет сделать команду сильнее».
Он должен довести дело до конца)) развалить Реал до конца))
Он должен довести дело до конца)) развалить Реал до конца))
Однако скоро новый ник появится на соккере!!!
Однако скоро новый ник появится на соккере!!!
Реал Мадрид исчезнет с лица земли))
Урааааааа)))
Реал Мадрид исчезнет с лица земли))
Урааааааа)))
Типичные глоры реала
Типичные глоры реала
Лучше сам уходи, ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ!
Если желаешь Реалу добра и процветания, подай в отставку, не надо уходить так, чтоб тебя потом проклинало за тренерскую работу половина болельщиков Реала!
Лучше сам уходи, ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ!
Если желаешь Реалу добра и процветания, подай в отставку, не надо уходить так, чтоб тебя потом проклинало за тренерскую работу половина болельщиков Реала!