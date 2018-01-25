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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Зидан согласен с тем, что противостояние с ПСЖ может определить его будущее в «Реале»

сегодня, 05:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» (1:2) и вылета своей команды на стадии 1/4 финала «Кубка Испании» согласился с тем, что предстоящий поединок с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов может стать решающим для его карьеры в мадридском клубе:

«Конечно, может. Это предельно ясно. Я несу ответственность, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения и разобраться с текущей ситуацией. Я не устану бороться и продолжать работать, стараться найти то, что сможет сделать команду сильнее».

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Все комментарии
SP9RiNG
SP9RiNG ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 10:10
BARCELONA-BEST:
Нееееееет Зидана нельзя увольнять)) Он должен довести дело до конца)) развалить Реал до конца))
Действительно, 2 ЛЧ за 2 года это определенно развал. Чего уж тогда говорить о Райкаарде и прочих недотренерах, что были у барселоны в нулевые годы? (да и раньше в принципе, исторически так вышло, что барселона - команда №2 в Испании)
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 10:08
Никак не могу понять, что происходит в команде. Тот же тренер, те же игроки, которые в 1й его год проиграли вроде всего 2 раза за год, рекордная европейская серия без поражения, столько кубков собрали...и вдруг встали? Как так. Что сломалось то. Неужели психология имеет такое значение, что может нивелировать мастерство в таком объеме...
cevin cigan
cevin cigan ответил Project Pandora
сегодня в 09:43
Project Pandora:
А мне кажется, что дело не в тренере. Игры показывают безразличие некоторых игроков, отсутствие у них старания и желания выложиться полностью. тренер конечно должен настраивать всех на победу и т.д., но уверен, что Зидан всё это делает. А вот определённая масса отлынивает, молодёжь плохо старается.
А кто как не тренер,наводит порядок в "захламлённом" доме? Если игроки на тебя "кладут" и ты не справляешься с этой ситуацией? Здесь всякое может быть,но у меня такое впечатление,что многим игрокам,Зидан до начала сезона,обещал ,совсем другое,а не эпизодические игры на КК против Леганесов. На двух стульях не усидишь.С одной стороны-это "старая гвардия",а с другой"обманутые дольщики"!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 09:37
Нееееееет Зидана нельзя увольнять))
Он должен довести дело до конца)) развалить Реал до конца))
Soularity
Soularity
сегодня в 09:25
Время реала прошло! никого не купили, продали или сдали в аренду хороших исполнителей, остался "СТАРЫЙ" отработанный материал. Этим летом 13лиард тратить будет реал в обход ффп !
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
сегодня в 09:18
ПСЖ явный фаворит в этом противостояние.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:25
До этого противостояния еще дожить надо, можно и раньше вылететь
Байкал-38
Байкал-38 ответил Майкл59ru
сегодня в 08:25
Майкл59ru:
А я ещё год назад говорил что Зидан это псевдотренеришка,ещё при старом соккере. И как меня сразу начинали клевать сливочные глорики,как поносили последними словами,как защищали лысого. А что теперь? Теперь его гонят из команды те кто ещё вчера возносил его чуть ли не до небес. Вот она,сливочная преданность истинных болельщиков Реала )
Zidanе.5 уже официально отказался от реала и подтвердил, что больше болеть никогда не будет( истинный болела реала).
Однако скоро новый ник появится на соккере!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 08:25
Давай, Зизу! Только успешное выступление в ЛЧ и Ла Лиге скрасит этот сезон для королевского клуба. Успехов ему и его подопечным!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:21
Зидан анонсировал отставку после ПСЖ!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 07:51
Мой прогноз в начале года оказался верным))
Реал Мадрид исчезнет с лица земли))
Урааааааа)))
Foxes
Foxes ответил Майкл59ru
сегодня в 07:37
Майкл59ru:
Везёт. А как сделал ? Просто раньше была возможность переключаться между старым и новым соккером,а теперь такой возможности нет. )
Старый сайт! https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Майкл59ru
Майкл59ru ответил Vector-B B
сегодня в 07:33
Vector-B B:
у меня до сих пор старый сокер))
Везёт. А как сделал ? Просто раньше была возможность переключаться между старым и новым соккером,а теперь такой возможности нет. )
Vector-B B
Vector-B B ответил Майкл59ru
сегодня в 07:32
Майкл59ru:
А я ещё год назад говорил что Зидан это псевдотренеришка,ещё при старом соккере. И как меня сразу начинали клевать сливочные глорики,как поносили последними словами,как защищали лысого. А что теперь? Теперь его гонят из команды те кто ещё вчера возносил его чуть ли не до небес. Вот она,сливочная преданность истинных болельщиков Реала )
у меня до сих пор старый сокер))
Project Pandora
Project Pandora ответил NGY
сегодня в 07:11
NGY:
Да нафиг ждать, пока ты сольешь и этот турнир. Лучше сам уходи, ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ! Если желаешь Реалу добра и процветания, подай в отставку, не надо уходить так, чтоб тебя потом проклинало за тренерскую работу половина болельщиков Реала!
А мне кажется, что дело не в тренере. Игры показывают безразличие некоторых игроков, отсутствие у них старания и желания выложиться полностью. тренер конечно должен настраивать всех на победу и т.д., но уверен, что Зидан всё это делает. А вот определённая масса отлынивает, молодёжь плохо старается.
3ton
3ton
сегодня в 07:07
Когда судьи не помогают 👍 тренер становится физруком 🤣🤣🤣
Типичные глоры реала
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 06:49
А я ещё год назад говорил что Зидан это псевдотренеришка,ещё при старом соккере. И как меня сразу начинали клевать сливочные глорики,как поносили последними словами,как защищали лысого. А что теперь? Теперь его гонят из команды те кто ещё вчера возносил его чуть ли не до небес. Вот она,сливочная преданность истинных болельщиков Реала )
denmig
denmig
сегодня в 06:36
Какое противостояние после вчера!? - псж вынесет всю эту обструкцию!
амурец
амурец
сегодня в 06:27
главное что бы Реал прошёл ПСЖ и выиграл ЛЧ, а с Зиданом или без него не суть важно
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:14
чет порнуха какая-то в графе "результаты сезона 2017-2018"
NGY
NGY
сегодня в 06:07
Да нафиг ждать, пока ты сольешь и этот турнир.

Лучше сам уходи, ХУЖЕ ЧЕМ СЕЙЧАС УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ!

Если желаешь Реалу добра и процветания, подай в отставку, не надо уходить так, чтоб тебя потом проклинало за тренерскую работу половина болельщиков Реала!
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