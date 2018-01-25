Зидан согласен с тем, что противостояние с ПСЖ может определить его будущее в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Леганеса» (1:2) и вылета своей команды на стадии 1/4 финала «Кубка Испании» согласился с тем, что предстоящий поединок с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов может стать решающим для его карьеры в мадридском клубе:

«Конечно, может. Это предельно ясно. Я несу ответственность, ведь я тренер. Поэтому я должен найти решения и разобраться с текущей ситуацией. Я не устану бороться и продолжать работать, стараться найти то, что сможет сделать команду сильнее».