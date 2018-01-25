Роналду обвинил трех игроков «Реала» в вылете от «Леганеса»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был в ярости после вылета команды из Кубка Испании от «Леганеса».

Сам Роналду матч пропускал из-за травмы глаза, но португальцу очень не понравилась игра Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте. Все трое вышли в основе на кубковый матч и не впечатлили. По слухам, Криштиану попросил президента клуба Флорентино Переса принять меры в отношении этих игроков.

Таким образом, у «сливочных» остается надежда только на Лигу чемпионов, но там в 1/8 финала их ждет ПСЖ. Противостояние с парижанами, как ожидается, станет решающим для рулевого «Мадрида» Зинедина Зидана.