Роналду обвинил трех игроков «Реала» в вылете от «Леганеса»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был в ярости после вылета команды из Кубка Испании от «Леганеса».
Сам Роналду матч пропускал из-за травмы глаза, но португальцу очень не понравилась игра Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте. Все трое вышли в основе на кубковый матч и не впечатлили. По слухам, Криштиану попросил президента клуба Флорентино Переса принять меры в отношении этих игроков.
Таким образом, у «сливочных» остается надежда только на Лигу чемпионов, но там в 1/8 финала их ждет ПСЖ. Противостояние с парижанами, как ожидается, станет решающим для рулевого «Мадрида» Зинедина Зидана.
Зидан кончился.
Сезон благополучно слит.
ПСЖ?,с такой игрой они порвут все че можно Мадриду,и любезно подарят китайские нитки...
чтоб зашить там все.
Ждем ремонтаду.
И на нашей улице будет радость.
Зидан кончился.
Сезон благополучно слит.
ПСЖ?,с такой игрой они порвут все че можно Мадриду,и любезно подарят китайские нитки...
чтоб зашить там все.
Ждем ремонтаду.
И на нашей улице будет радость.
Просто Зидан проведя ротацию как предыдущем матче не включил Рона в заявку.
Просто Зидан проведя ротацию как предыдущем матче не включил Рона в заявку.