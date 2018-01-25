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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Роналду обвинил трех игроков «Реала» в вылете от «Леганеса»

сегодня, 09:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду был в ярости после вылета команды из Кубка Испании от «Леганеса». 

Сам Роналду матч пропускал из-за травмы глаза, но португальцу очень не понравилась игра Кико Касильи, Ашрафа Хакими и Маркоса Льоренте. Все трое вышли в основе на кубковый матч и не впечатлили. По слухам, Криштиану попросил президента клуба Флорентино Переса принять меры в отношении этих игроков.

Таким образом, у «сливочных» остается надежда только на Лигу чемпионов, но там в 1/8 финала их ждет ПСЖ. Противостояние с парижанами, как ожидается, станет решающим для рулевого «Мадрида» Зинедина Зидана.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:30
Роналду: - «Вы все ....., один я д'Артаньян! немного подумав тихо добавил: - а может и наоборот!»
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:27
Сам то что играть перестал, даже когда глаз не подбит?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:24
Битва будет не на шутку
loko7
loko7
сегодня в 10:23
А может быть стоило похвалить весь "Леганес".
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:09
    No problem
    No problem
    сегодня в 10:09
    Системный сбой.Тут нужны кардинальные изменения.
    Зидан кончился.
    Сезон благополучно слит.
    ПСЖ?,с такой игрой они порвут все че можно Мадриду,и любезно подарят китайские нитки...
    чтоб зашить там все.
    Ждем ремонтаду.
    И на нашей улице будет радость.
    AmG1991
    AmG1991
    сегодня в 10:02
    Неудачный сезон для реала
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
    сегодня в 10:01
    Реал потрачено
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 09:57
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 09:54
      Да причем тут глаз?
      Просто Зидан проведя ротацию как предыдущем матче не включил Рона в заявку.
      denmig
      denmig
      сегодня в 09:51
      На себя лучше бы обратил внимание! - паршивая игра Ронни и его травмы - вот причина поражений!
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 09:51
      Видать собирается Зидана сменить, пока можно играющим тренером.
      ilyafrom
      ilyafrom
      сегодня в 09:47
      В Испании еще утро не наступило, а он уже жалуется
      Kylian Mbappé
      Kylian Mbappé
      сегодня в 09:47
      PSG поставит крест на Реале.
      ДАША Д
      ДАША Д
      сегодня в 09:46
      Надо было хоть с одним глазом, но выходить
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