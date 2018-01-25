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«Лидс» пересмотрит вопрос с новой эмблемой, которая не понравилась фанатам

сегодня, 11:22

Исполнительный директор «Лидса» Ангус Киннер сообщил, что клуб пересмотрит позицию по новой эмблеме, которая была представлена накануне.

Новый герб вызвал недоумение у болельщиков, в результате в Сети была создана петиция об отмене символики, которую за несколько часов поддержали более 50 тысяч человек.

«Мы понимали, что новая эмблема, отличная от традиционных канонов жанра, может вызвать полемику и споры. Мы были уверены в своей работе, но отзывы нас ошеломили. Исходя из этого, было решено, что процесс консультаций с болельщиками был недостаточным, поэтому он будет возобновлен. Клуб не хочет делать вещей, которые не нравятся большинству фанатов».

Эмблема разрабатывалась полгода, при этом были опрошены более 10 тысяч человек.

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Viduka
Viduka
сегодня в 13:41
Еще бы не пересмотрели. Команду и без того лихорадит, а тут еще такой "подарок" со стороны руководства. Лучше бы думали над тем, чтобы отмечать столетие клуба долгожданным возвращением в Премьер-Лигу, а не вырвиглазной эмблемой.
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 13:23
эмблема действительно хреновая,хуже только у зенита...
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