«Лидс» пересмотрит вопрос с новой эмблемой, которая не понравилась фанатам

Исполнительный директор «Лидса» Ангус Киннер сообщил, что клуб пересмотрит позицию по новой эмблеме, которая была представлена накануне.

Новый герб вызвал недоумение у болельщиков, в результате в Сети была создана петиция об отмене символики, которую за несколько часов поддержали более 50 тысяч человек.

«Мы понимали, что новая эмблема, отличная от традиционных канонов жанра, может вызвать полемику и споры. Мы были уверены в своей работе, но отзывы нас ошеломили. Исходя из этого, было решено, что процесс консультаций с болельщиками был недостаточным, поэтому он будет возобновлен. Клуб не хочет делать вещей, которые не нравятся большинству фанатов».

Эмблема разрабатывалась полгода, при этом были опрошены более 10 тысяч человек.