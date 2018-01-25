Украинский полузащитник Дмитрий Терещенко перешел в ФК «Гомель»

Пресс-служба «Гомеля» сообщает, что полузащитник могилевского «Днепра» Дмитрий Терещенко присоединился к «зелено-белым».

«Контракт с полузащитником рассчитан на 1 год. Практически вся карьера игрока связана с могилевским „Днепром“: за эту команду 30-летний футболист провел более 200 матчей. В минувшем сезоне на счету полузащитника 27 игр за „Днепр“ и 3 голевые передачи.

Во время двусторонки на стадионе СДЮШОР-8 Дмитрий получил микротравму и сейчас проходит в Могилеве курс восстановления. Но уже на следующей неделе игрок должен приступить к тренировкам», - передает пресс-служба.



Ранее сообщалось,что Роман Волков также стал игроком «Гомеля».