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Украинский полузащитник Дмитрий Терещенко перешел в ФК «Гомель»

сегодня, 13:40

Пресс-служба «Гомеля» сообщает, что полузащитник могилевского «Днепра» Дмитрий Терещенко присоединился к «зелено-белым».

«Контракт с полузащитником рассчитан на 1 год. Практически вся карьера игрока связана с могилевским „Днепром“: за эту команду 30-летний футболист провел более 200 матчей. В минувшем сезоне на счету полузащитника 27 игр за „Днепр“ и 3 голевые передачи.

Во время двусторонки на стадионе СДЮШОР-8 Дмитрий получил микротравму и сейчас проходит в Могилеве курс восстановления. Но уже на следующей неделе игрок должен приступить к тренировкам», - передает пресс-служба.

Ранее сообщалось,что Роман Волков также стал игроком «Гомеля».

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:42
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