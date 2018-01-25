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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Наставник «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Промесу

сегодня, 18:47

Журналист Алекс Крук в своем «твиттере» сообщил о том, что главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино хочет видеть полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в своей команде.

Специалист в беседе с Круксом признал, что «святые» заинтересованы в данном переходе, однако отметил, что клубы пока не могут договориться о сумме трансфера голландца. По слухам, «красно-белые» готовы расстаться с игроком только за 30 млн фунтов. 

В текущем розыгрыше РФПЛ Промес забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 17 матчах.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил RussianHorse
сегодня в 21:35
RussianHorse:
После голубячего видео Ананидзе, на котором он Джикию пупсиком называет.
    Nikola45
    Nikola45
    сегодня в 21:33
    Второсортный игрок для второсортного клуба!
    Квадратный Мяч
    Квадратный Мяч
    сегодня в 21:31
    Саутгемптон в жизни 30 миллионов не заплатит никому и не за одного игрока. У команды другие цели и амбиции.
    RussianHorse
    RussianHorse ответил Pancher_95
    сегодня в 20:47
    Pancher_95:
    Один конь уже развалил клуб из шипа (Халл)
    Клуб развалил владелец - самодур.
    Посмотри их статистику с новым тренером, еще хуже, чем с Леней была.
    Pancher_95
    Pancher_95 ответил Tommy Lee
    сегодня в 20:41
    Один конь уже развалил клуб из шипа (Халл)
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 20:29
      Байкал-38
      Байкал-38 ответил Red-green-Hooligans
      сегодня в 20:19
      Red-green-Hooligans:
      Откуда пошел прикол про пупсиков? А то я не в тренде))
      Ананидзе в гостях у Джикии был!
      112910415
      112910415
      сегодня в 19:54
      мечты, мечты...Спартак не склонен расставаться с лучшим игроком!
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 19:49
      Чушь полная.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 19:40
      Из ЛЧ в Чемпионшип! Надо быть полным идиотом!
      RussianHorse
      RussianHorse ответил Red-green-Hooligans
      сегодня в 19:40
      Red-green-Hooligans:
      Откуда пошел прикол про пупсиков? А то я не в тренде))
      После голубячего видео Ананидзе, на котором он Джикию пупсиком называет.
      Klasse
      Klasse ответил RussianHorse
      сегодня в 19:40
      RussianHorse:
      Удачи в Чемпионшипе с Сотоном, братишка.
      в чемпионшипе только слуцкей пельмень обгадился с подливой)))
      cska.78
      cska.78 ответил Red-green-Hooligans
      сегодня в 19:40
      Red-green-Hooligans:
      Откуда пошел прикол про пупсиков? А то я не в тренде))
      https://www.soccer.ru/news/1032773.shtml
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 19:39
      Промес самим нужен. Берите Дзюбу. Он тоже спартиковец.
      Red-green-Hooligans
      Red-green-Hooligans
      сегодня в 19:37
      Откуда пошел прикол про пупсиков? А то я не в тренде))
      Вася Пупкин 1
      Вася Пупкин 1
      сегодня в 19:35
      Уверен что он проявит себя в АПЛ и в любой другой лиге. Футболист добротный и с техникой и с ударами полный порядок. А 30 млн адекватная не завышенная цена на него. После Саута может и о других командах по статуснее помечтать. Только удачи!
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 19:26
      Промеса не трогать до конца сезона...
      Tommy Lee
      Tommy Lee ответил Pancher_95
      сегодня в 19:20
      Pancher_95:
      Соут в шип отправится
      Ну со спартачом в составе уж точно.
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ
      сегодня в 19:20
      Удел Промеса в Тарасовке сидеть до пенсии. Паспорт не дадут!
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 19:19
      жаль будет если Спартак его потеряет
      ПАДРЕ
      ПАДРЕ
      сегодня в 19:17
      Капец настанет пупсикам без Промеса! Прямой лифт в ФНЛ!
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 19:16
      бомжи на тренировке 2-0 ведут,будут после сборов снова кричать,мы лучший клуб восточной Европы и мы полуфиналисты последних лет ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ! КАК ВСЕГДА СТЫДНО)))
      БУ ГА ГА ГА ГА!
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 19:15
      Да не нужен он никому! Как в том фильме:
      -Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна, у меня воз сена стоит десять рублей.
      - Стоит-то оно стоит, да никто ж его не покупает! У вас же совсем никудышное сено! Разве что горит хорошо! Гыгыгыгыгы!
      FILL3287
      FILL3287 ответил Крейсер
      сегодня в 19:14
      Крейсер:
      Кони с бакланами ждут не дождутся, когда же Промес уйдёт. Понимают, стервецы, что для Спартака это будет серьёзная потеря.
      Они просто боятся вот и все,что лучший игрок чемпионата может уйти в лучшую лигу мира,или зависть,ихнии в Китай,а наши в Европу) Про коней молчу)те шпалы и даром ни кому не нужны))))
      Байкал Иркутск
      Байкал Иркутск
      сегодня в 19:12
      Промесу надо попробовать себя в Англии, что бы уже было понятно, что он за игрок!
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 19:12
      Промес стоит дороже, но 30 млн. тоже неплохо.
      FROLL 001
      FROLL 001
      сегодня в 19:11
      За 5 могут и купить! После Ливерпуля сильно в цене упали пупсики!
      mugik1973
      mugik1973
      сегодня в 19:06
      Саутгенто хотят, но надо купить
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 19:04
      Пупсик наверное уже в лыжах спит и видит себя на туманном альбионе )))
      kust07
      kust07
      сегодня в 19:02
      Хрен вам,а не Промес! руки прочь от Промеса.
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