Наставник «Саутгемптона» подтвердил интерес клуба к Промесу

Журналист Алекс Крук в своем «твиттере» сообщил о том, что главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино хочет видеть полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в своей команде.

Специалист в беседе с Круксом признал, что «святые» заинтересованы в данном переходе, однако отметил, что клубы пока не могут договориться о сумме трансфера голландца. По слухам, «красно-белые» готовы расстаться с игроком только за 30 млн фунтов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Промес забил 10 мячей и отдал 6 ассистов в 17 матчах.