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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
    Всего голосов: 2067
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
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Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
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Джано - Джикии: «Всё будет отлично, пупсик!»

сегодня, 15:44

Полузащитник «Спартака» Джано навестил своего одноклубника Георгия Джикию и поддержал получившего разрыв крестообразных связок колена игрока:

«Пупсик! Что ты, как, расскажи? Все будет отлично, пупсик!»

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер ответил Великолепный
сегодня в 21:15
Великолепный:
Тьфу! Срамота!((
    Крейсер
    Крейсер ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 21:11
    Сергеевич вернулся 1:
    Сейчас получишь жёлтую). Я удивился, когда конь в теме про "Пупсика" получил лайк от модер 00123..). Даже глазам своим не поверил сначала. Может кто-то под модера косит? Случайность?. Не думаю).
    За "пупсика" не получу. Если только вместе с Джано. Иначе - не логично получается.
    Да и хрен с ними с этими предупреждениями. Никогда от них не бегал.
    Faustello
    Faustello ответил Jeck Denielse
    сегодня в 21:10
    Jeck Denielse:
    КДК будут созывать по поводу "Пупсика" ????
    Эти пупсики всегда готовы, чё их собирать???
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 20:53
    Тьфу! Срамота!((
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Крейсер
    сегодня в 20:32
    Крейсер:
    Обращение к модераторам. Почему моё обращение "Пупсик" попало под модерацию, а тема с "Пупсиком" на Соккере висит в новостях? В чём отличие? Почему вы считаете обращение Джано темой для обсуждения, а моё аналогичное обращение трёте? Вы, или определитесь, или объяснитесь.
    Сейчас получишь жёлтую). Я удивился, когда конь в теме про "Пупсика" получил лайк от модер 00123..). Даже глазам своим не поверил сначала. Может кто-то под модера косит? Случайность?. Не думаю).
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил nikolah
    сегодня в 20:29
    nikolah:
    отмазки,я бы посмотрел если что-то подобное было бы в Зените или у Цска. было бы еще хлеще и больше народу на ветке)
    Про вас вопроса нет). Зенит всеми "любим"). Клуб, который тратит на трансферы 89 лямов, против 40 всех вместе взятых остальными клубами, вызывает такой словесный "понос". Народ хочет справедливости).ЦСКА же мало кому интересен. 15-30 комментов говорят об этом, за редким исключением).
    nikolah
    nikolah ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 20:18
    Сергеевич вернулся 1:
    Футболист поддержал травмированного друга, у которого разорваны кресты. Вот это факт, остальное домыслы маргиналов..В общем понятно с тобой Дед). Давай покедова. Поглумитесь..ваш день. Думаю спартачи такое не оставят без ответа).
    отмазки,я бы посмотрел если что-то подобное было бы в Зените или у Цска.
    было бы еще хлеще и больше народу на ветке)
    Крейсер
    Крейсер ответил Bekelman55
    сегодня в 20:11
    Bekelman55:
    они ниче объяснять не будут.
    Некоторые модераторы идут на контакт и нормально общаются.
    13 RUS
    13 RUS
    сегодня в 20:08
    Что там вообще происходит?!
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил Крейсер
    сегодня в 20:03
    Крейсер:
    Обращение к модераторам. Почему моё обращение "Пупсик" попало под модерацию, а тема с "Пупсиком" на Соккере висит в новостях? В чём отличие? Почему вы считаете обращение Джано темой для обсуждения, а моё аналогичное обращение трёте? Вы, или определитесь, или объяснитесь.
    они ниче объяснять не будут.
    Крейсер
    Крейсер
    сегодня в 20:00
    Обращение к модераторам.
    Почему моё обращение "Пупсик" попало под модерацию, а тема с "Пупсиком" на Соккере висит в новостях?
    В чём отличие?
    Почему вы считаете обращение Джано темой для обсуждения, а моё аналогичное обращение трёте?
    Вы, или определитесь, или объяснитесь.
    Крейсер
    Крейсер ответил parallels
    сегодня в 19:43
    parallels:
    одни дезеувы!
      nikolah
      nikolah ответил parallels
      сегодня в 19:35
      parallels:
      где гус пойет, казанский, гудбой, спартач н1, миаф, лопп? блоссия, в конце-концов! ахаха!
      они сюда не зайдут,лови их на наших ветках ))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 19:28
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 19:01
        Барабанщик всё дизлайки успевает ставить). Да не зря говорят "дай человеку власть и узнаешь, что оно такое")).
        Выздоравливай футболист! Надеюсь конебомжи, с чудом с озера, дали тебе повод посмеяться).Удачи!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 18:49
        КДК будут созывать по поводу "Пупсика" ????
        Faustello
        Faustello
        сегодня в 18:30
        Какая всё таки хорошая команда - Спартак!
        Играет - веселит
        Не играет - веселит
        Хорошо )))
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
        сегодня в 18:06
        Дед за ЦСКА:
        Завтра будешь из пальца высасывать факты, а тут все факты налицо! И смех и грех рядом. Весёлая команда СпаМ!!!
        Футболист поддержал травмированного друга, у которого разорваны кресты. Вот это факт, остальное домыслы маргиналов..В общем понятно с тобой Дед). Давай покедова. Поглумитесь..ваш день. Думаю спартачи такое не оставят без ответа).
        Becka89
        Becka89
        сегодня в 17:59
        -так вот оно что Михалыч)))
        -А ну Дулин прекращай свою го*****ину)))
        mat73
        mat73
        сегодня в 17:59
        Это подстава! Этого не было)))
        Олeневод
        Олeневод
        сегодня в 17:47
        Джикия - Я шоколадный пупсик...........
        НИКИТА ТАРАСОВ
        НИКИТА ТАРАСОВ
        сегодня в 17:46
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 17:37
          Сергеевич вернулся 1:
          Ну поржи). "Ты сегодня, я завтра").
          Завтра будешь из пальца высасывать факты, а тут все факты налицо!
          И смех и грех рядом. Весёлая команда СпаМ!!!
          Байкал Иркутск
          Байкал Иркутск
          сегодня в 17:24
          КАМЮ
          КАМЮ
          сегодня в 17:21
          С КБ-новостями, в межсезонье скучать некогда
          Сергеевич вернулся 1
          Сергеевич вернулся 1 ответил Дед за ЦСКА
          сегодня в 17:10
          Дед за ЦСКА:
          Фрнандо (СпаМ) о расизме заявил, что его вроде бы нет, НО, на меня странно поглядывают.. Сергеевич, как тут не поржать!!! (Зайди на footballHD там полная информация). Бывай!
          Ну поржи). "Ты сегодня, я завтра").
          КАМЮ
          КАМЮ
          сегодня в 17:02
          Ни один самый изощрённый тролль не придумает такого.
          Кто бы мог подумать? - "Димочка", "пупсик".
          И за них болеют милиёны.
          Спартач н1 - ты где? Ау!
          parallels
          parallels ответил Так Себе Аналитик
          сегодня в 16:53
          Так Себе Аналитик:
          Да, где те ламповые бромонтановые годы... Сейчас же я не удивлюсь, если они всей командой каминг-аут сделают.
          да. были времена, когда 4 чёрных раба носили по тарасовке на носилках дезеува, в белых одеждах и с лавровым венком. теперь вождя нет - но дело его живёт, в чём мы регулярно убеждаемся)
          Дед за ЦСКА
          Дед за ЦСКА ответил Сергеевич вернулся 1
          сегодня в 16:50
          Сергеевич вернулся 1:
          Я же говорю Дед троллём стал)). Всё таки не выдержала "душа поэта". Ай-ай-ай..). А мне объяснял, типа "бумеранг", спартачи первые..)) Вот оно истинное лицо коней).
          Фрнандо (СпаМ) о расизме заявил, что его вроде бы нет, НО, на меня странно поглядывают..
          Сергеевич, как тут не поржать!!! (Зайди на footballHD там полная информация).
          Бывай!
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
          сегодня в 16:49
          Литейный 4:
          Опять в Тарасовке пупсики, няшки, поцелуйчики. Тьфу!
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