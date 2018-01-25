Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отреагировал на слова наставника «Арсенала» Арсена Венгера, который на волне выхода в финал Кубка Лиги упрекнул журналистов в том, что те «восхваляют команды, которые не играли в финале 25 лет», намекая на «шпор» и «Ливерпуль», которые с 2008 года имеют на своем счету лишь 2 трофея на двоих.

«Я еще очень молод, лишь 5 лет работаю в Премьер-Лиге, но не вижу смысла в том, чтобы говорить о других командах.

Футбол это не только трофеи, тут важны еще и конкретные обстоятельства в конкретных клубах.

Для меня Венгер является и всегда будет являться одним из лучших тренеров в мире. Я его уважаю, но, думаю, ему стоит говорить только за себя и за „Арсенал“».