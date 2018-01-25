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Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»

сегодня, 19:43

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отреагировал на слова наставника «Арсенала» Арсена Венгера, который на волне выхода в финал Кубка Лиги упрекнул журналистов в том, что те «восхваляют команды, которые не играли в финале 25 лет», намекая на «шпор» и «Ливерпуль», которые с 2008 года имеют на своем счету лишь 2 трофея на двоих.

«Я еще очень молод, лишь 5 лет работаю в Премьер-Лиге, но не вижу смысла в том, чтобы говорить о других командах.

Футбол это не только трофеи, тут важны еще и конкретные обстоятельства в конкретных клубах.

Для меня Венгер является и всегда будет являться одним из лучших тренеров в мире. Я его уважаю, но, думаю, ему стоит говорить только за себя и за „Арсенал“».

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Все комментарии
alexov222
alexov222
сегодня в 21:40
да,конечно,но только веня скромно промолчал,что играть в финале и выигрывать его, это все таки большая разница...и как-то опять же скромно не сказал о финалах в ЛЧ за 20 лет участия)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 21:13
Теперь надо ещё и Мауру сюда вмешаться, для интриги!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:50
Жабоед, большой любитель всех подкалывать.
Заратустра
Заратустра
сегодня в 20:48
Дед Арсен прав. Ливер и шпоры бестрофейники))
The Frei
The Frei ответил InKarpinWeTrust
сегодня в 20:14
InKarpinWeTrust:
старая питушня уже забыла когда что-то вообще выигрывала! только и умеет, что вертеть своим крючковатым носом да обтекать в тренерской зоне с таким выражением лица, будто ему ведерную клизму скипидара сделали!
Несколько месяцев назад Кубок Англии он взял.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 20:08
старая питушня уже забыла когда что-то вообще выигрывала! только и умеет, что вертеть своим крючковатым носом да обтекать в тренерской зоне с таким выражением лица, будто ему ведерную клизму скипидара сделали!
mphuZ
mphuZ
сегодня в 20:07
А вот полный текст:

Арсен Венгер: "Успех в Кубке Лиги не изменит мнение обо мне".

Арсен Венгер считает, что успеха в Кубке Карабао все равно будет недостаточно, чтобы остановить вопросы о его позиции в качестве менеджера "Арсенала".

"Послушайте, мы были в нескольких финалах. Изменило ли это ваше (СМИ) настроение? Нет.

Вы отдаете должное командам, которые не играют в финалах 25 лет, и вы убиваете нас, хотя мы трижды выиграли Кубок Англии за последние 4 года.

Мы должны жить с этим. У меня совсем нет иллюзий. Настроение определяется вами (прессой)."

То есть вырвано из контекста, как будто Венгер нарочно кого-то подколол. А на самом деле он просто ответил на надоедливый вопрос и ничего более))

Да и сама "реакция" Почетино не факт, что желтуха.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:01
Арсен так знатно подъ...л аргентинского макаронника, что тот просто не смог смолчать Задели за живое.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:50
Да пусть болтает.
Трофеи выигрывайте, сразу замолчит.
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