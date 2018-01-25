Почеттино: «Венгеру стоит говорить только за себя и за „Арсенал“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отреагировал на слова наставника «Арсенала» Арсена Венгера, который на волне выхода в финал Кубка Лиги упрекнул журналистов в том, что те «восхваляют команды, которые не играли в финале 25 лет», намекая на «шпор» и «Ливерпуль», которые с 2008 года имеют на своем счету лишь 2 трофея на двоих.
«Я еще очень молод, лишь 5 лет работаю в Премьер-Лиге, но не вижу смысла в том, чтобы говорить о других командах.
Футбол это не только трофеи, тут важны еще и конкретные обстоятельства в конкретных клубах.
Для меня Венгер является и всегда будет являться одним из лучших тренеров в мире. Я его уважаю, но, думаю, ему стоит говорить только за себя и за „Арсенал“».
Арсен Венгер: "Успех в Кубке Лиги не изменит мнение обо мне".
Арсен Венгер считает, что успеха в Кубке Карабао все равно будет недостаточно, чтобы остановить вопросы о его позиции в качестве менеджера "Арсенала".
"Послушайте, мы были в нескольких финалах. Изменило ли это ваше (СМИ) настроение? Нет.
Вы отдаете должное командам, которые не играют в финалах 25 лет, и вы убиваете нас, хотя мы трижды выиграли Кубок Англии за последние 4 года.
Мы должны жить с этим. У меня совсем нет иллюзий. Настроение определяется вами (прессой)."
То есть вырвано из контекста, как будто Венгер нарочно кого-то подколол. А на самом деле он просто ответил на надоедливый вопрос и ничего более))
Да и сама "реакция" Почетино не факт, что желтуха.
Арсен Венгер: "Успех в Кубке Лиги не изменит мнение обо мне".
Арсен Венгер считает, что успеха в Кубке Карабао все равно будет недостаточно, чтобы остановить вопросы о его позиции в качестве менеджера "Арсенала".
"Послушайте, мы были в нескольких финалах. Изменило ли это ваше (СМИ) настроение? Нет.
Вы отдаете должное командам, которые не играют в финалах 25 лет, и вы убиваете нас, хотя мы трижды выиграли Кубок Англии за последние 4 года.
Мы должны жить с этим. У меня совсем нет иллюзий. Настроение определяется вами (прессой)."
То есть вырвано из контекста, как будто Венгер нарочно кого-то подколол. А на самом деле он просто ответил на надоедливый вопрос и ничего более))
Да и сама "реакция" Почетино не факт, что желтуха.