Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги убедительной победы «сине-бело-голубых» над пражской «Славией» в контрольном матче:

«Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Ребята провели на поле практически 70 минут, и у меня к ним нет особых претензий. Но я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

Два мяча Кокорина и Заболотного в двух последних матчах - это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата».