Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги убедительной победы «сине-бело-голубых» над пражской «Славией» в контрольном матче:
«Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Ребята провели на поле практически 70 минут, и у меня к ним нет особых претензий. Но я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.
Два мяча Кокорина и Заболотного в двух последних матчах - это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата».
Так, тема для пупсиков!
Так, тема для пупсиков!