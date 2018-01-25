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Манчини: «Меня всё устроило, никаких неожиданностей»

сегодня, 20:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги убедительной победы «сине-бело-голубых» над пражской «Славией» в контрольном матче:

«Меня все устроило, никаких неожиданностей. Хорошо сыграл тот состав, который вышел с первых минут. Ребята провели на поле практически 70 минут, и у меня к ним нет особых претензий. Но я бы не говорил о том, что это основной состав или нет. Еще рано.

Два мяча Кокорина и Заболотного в двух последних матчах - это очень хороший результат для них, особенно для Антона Заболотного, который хорошо тренируется, хорошо работает. Он может быть очень полезным футболистом для нас во второй половине чемпионата».

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Все комментарии
loko7
loko7
сегодня в 21:06
Что же это такой футболист как Данни не смог перейти в клуб посильней.
piercman
piercman
сегодня в 20:47
что-то вдруг так стыдно стало за спартак, который ничего не может! даже обыграть 4й состав какой-то любительской фигни!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 20:43
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик ответил ДСА
    сегодня в 20:43
    ДСА:
    Зенит -чемпион товарищеских игр.
    И мастер по пятерочкам Спартаку!
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    сегодня в 20:41
    Мистер еще с основным составом не определился. Но он уже вырисовывается!
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 20:35
    Он еще сказал в интервью, что никуда не собирается и кроме Зенита его никто не интересует!
    Так, тема для пупсиков!
    RDeanW
    RDeanW
    сегодня в 20:30
    в мае так же скажет, когда мимо трофеев и лч пролетит)
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 20:25
    первую половину Зенит тоже хорошо начал, а итог какой
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 20:23
    Как быстро Манчини из тренера превратился в посмешище. Вот что значит связался с интором)))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 20:22
    Зенит -чемпион товарищеских игр.
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