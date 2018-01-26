«Барселона» прошла «Эспаньол» в Кубке Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» одолела «Эспаньол» и вышла в следующий раунд турнира по сумме двух встреч. Напомним, первый поединок завершился минимальной победой «Эспаньола» (1:0).

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Эспаньол» – 2:0 (2:0)

Голы : Л. Суарес 9, Месси 25

«Барселона»: Силлессен, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Иньеста (Коутиньо 68), Ракитич (Гомеш 90+3), Бускетс, Видаль (Паулиньо 62), Л. Суарес, Месси.

Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Налдо, Наварро, Эрмосо, Кариколь, Гранеро (Гарсия 65), Виктор Санчес (Мелендо 86), Дардер (Баптистао 46), Давид Лопес, Фуэго, Морено.

Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

Предупреждения: Л. Суарес 8, Эрмосо 19, Месси 27, Альба 38, Гранеро 60, Гарсия 72, Налдо 77, Паулиньо 82.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.