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«Барселона» прошла «Эспаньол» в Кубке Испании

сегодня, 01:22
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» одолела «Эспаньол» и вышла в следующий раунд турнира по сумме двух встреч. Напомним, первый поединок завершился минимальной победой «Эспаньола» (1:0).

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» – «Эспаньол» – 2:0 (2:0)
Голы: Л. Суарес 9, Месси 25 

«Барселона»: Силлессен, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Иньеста (Коутиньо 68), Ракитич (Гомеш 90+3), Бускетс, Видаль (Паулиньо 62), Л. Суарес, Месси.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Налдо, Наварро, Эрмосо, Кариколь, Гранеро (Гарсия 65), Виктор Санчес (Мелендо 86), Дардер (Баптистао 46), Давид Лопес, Фуэго, Морено.
Главный тренер: Кике Санчес Флорес.

Предупреждения: Л. Суарес 8, Эрмосо 19, Месси 27, Альба 38, Гранеро 60, Гарсия 72, Налдо 77, Паулиньо 82.

Судья: Матеу Лаос.

«Соккер.ру» вёл онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
egoos
egoos
сегодня в 09:46
А Коутиньё, походу, прикалывает такой футбол. Смотрелся так, как будто года 3 вместе тренировался с командой.
neomessi
neomessi
сегодня в 09:34
Игру не получилось смотреть, так как у нас на Урале было слишком поздно.
Но поздравляю всех болел Барсы с победой.
борька
борька
сегодня в 09:02
Молодцы!
Grande Torino
Grande Torino ответил Великий Князь
сегодня в 08:59
Великий Князь:
нет, это ты за каталонский балет, псевдоторинец)
С чего ты взял что я за них болею?
А вот тебя я часто вижу как ты лижешь реалу, или не так.?
Великий Князь
Великий Князь ответил Grande Torino
сегодня в 08:48
Grande Torino:
За реал глоришь?
    Grande Torino
    Grande Torino ответил Великий Князь
    сегодня в 08:37
    Великий Князь:
    Теперь кубок заберёт Монтелла.
    За реал глоришь?
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 08:31
    Теперь кубок заберёт Монтелла.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
    сегодня в 08:11
    Очень доволен игрой коутиньо))
    Неплохо влился в игру Барсы)) пару голов с его передач могли забить))
    alex1990for
    alex1990for ответил cska plus
    сегодня в 08:05
    cska plus:
    Даже гномик отличился, типа подвиг совершили.
    помобми по этому повод, хейтер)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 07:47
    Даже гномик отличился, типа подвиг совершили.
    RUSTY8
    RUSTY8
    сегодня в 07:08
    Молодцы, Блаугранас!!! Перец уже объявил о майском ремонте Бернабэу?!!)))
    Ищущий и Понимающий
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 07:02
    Молодцы! Вперед за трофеями!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 06:56
    Не очень убедительно, но достаточно.
    Vane4ek
    Vane4ek
    сегодня в 06:50
    всех кулес с выходом в полуфинал !)) Коута с дебютом!) В ожидание первого забитого мяча!)
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    сегодня в 06:05
    С победой. На требл нацелились явно. Игра с Челси будет очень интересным.
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 05:49
    Мои поздравления лучшему клубу Испании. ...
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    сегодня в 05:15
    Главные претенденты на кубок! Реала то нема)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    сегодня в 04:47
    Всех кулес с победой! И кубок теперь наш! Сезон обещает быть трофейным :)
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 03:52
      77rust77
      77rust77 ответил Happyboy Barca
      сегодня в 03:28
      Так он хотел и гол чтоб засчитали и дали пробить пенальти ему
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 03:25
      "Барселона" сильнее, потому и прошла.
      Futbol Club Barcelona
      Futbol Club Barcelona
      сегодня в 03:25
      Futbol Club Barcelona
      Futbol Club Barcelona
      сегодня в 03:20
      Не сомневался в Барса.
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      сегодня в 03:14
      Кто бы сомневался.
      ES ES
      ES ES ответил 95-shishani-95
      сегодня в 03:07
      95-shishani-95:
      Это уже после пенальти! Если вы говорили, что на Суаресе пенальти с ПСЖ, почему сегодня не должно быть? Сегодня явный повод был, а с ПСЖ был нырок и Айтекин!
      Ну это тоже самое что , если бы у КРИСТИНКИ был дедов " пистолет " )
      AdamsonM
      AdamsonM
      сегодня в 03:05
        Pancher_95
        Pancher_95
        сегодня в 02:07
        Похоже барса нацелена на требл. И честно говоря, я не вижу команду способную им помешать в этом на данный момент. Всех настоящих болельщиков барсы с победой. Глоры были есть и будут. И 29 я на них
        дурман
        дурман ответил milan-f
        сегодня в 01:58
        Ищи в 1/4 ))))а нет, просто на 4 строке 😂
        Borusik1975
        Borusik1975
        сегодня в 01:57
        Пеналдузамыкалдунырялду потребовал от Барселоны срочно продать Месси Суареса и еще 15 игроков , ибо абэдно да .
        belladonna
        belladonna
        сегодня в 01:55
        95-shishani-95
        Сегодня 01:49
        Белладонна, я и первый матч вообще не смотрел!
        И этот тоже только 2 тайм посмотрел!
        2-0 было, стало интересно, потому что , если забьет Эспаньол, то у них вообще хорошие шансы!
        Думал, если Барса забьет 3-й гол, то пойду спать! Вот поэтому и досмотрел.
        Я ещё вчера сказал, что Барса пройдет ервый матч вообще не смотрел
        ________________________

        да ладно отмазываться.
        смотришь и смотришь.
        на позор реала то не интересно смотреть.)
        хотя Барса сегодня играла конечно так себе.
        ну ладно. бывает.
        главное, что прошли дальше.
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