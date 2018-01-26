Погребняк нужен «Тосно»

Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ.
Источник утверждает, что интерес к 34-летнему форварду, забившему 1 мяч за последние 2.5 года карьеры, проявляет «Тосно».
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|2.65
Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ.
Источник утверждает, что интерес к 34-летнему форварду, забившему 1 мяч за последние 2.5 года карьеры, проявляет «Тосно».
Твои ведь слова?
Вот я тебе и объясняю, что это не так. Не более того.
Твои ведь слова?
Вот я тебе и объясняю, что это не так. Не более того.