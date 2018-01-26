Погребняк нужен «Тосно»

Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ.

Источник утверждает, что интерес к 34-летнему форварду, забившему 1 мяч за последние 2.5 года карьеры, проявляет «Тосно».

Изыди! Как развивался и скатывался Погрябняк