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Погребняк нужен «Тосно»

сегодня, 13:50

Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ.

Источник утверждает, что интерес к 34-летнему форварду, забившему 1 мяч за последние 2.5 года карьеры, проявляет «Тосно».

Изыди! Как развивался и скатывался Погрябняк

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:31
Вполне логично, у Тосно один серб в атаке остался, так что Павел точно будет ко двору!
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 21:24
а зачем он? возьмите лучше за эти деньги пару-тройку пацанов из глухой провинции.. Дайте парням шанс.... А так вы берете очень дорого "вечного болельщика" на лавке..... на кой он нужен? сумки таскать?
4RT
4RT
сегодня в 20:08
ХА-ХА-ХА, еще напишите ,что он нужен самому Папе Римскому!
112910415
112910415
сегодня в 19:28
дорогая игрушка
mugik1973
mugik1973 ответил Sem25
сегодня в 18:28
Тебе показалось
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:55
Зачем "Тосно" грабли, на которые уже наступало "Динамо"?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:41
Вот вот в около болотный клуб, там ему и место.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 16:46
Тосно тосно?
BERL
BERL
сегодня в 16:36
Зарплату предложить такую : Два батона хлеба и бутылка молока...Большего не заслуживает...
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 16:31
Если Погребнюк не подойдет, то Динамо готово будет готова Вандерсона предложить за копейки ))
Sem25
Sem25 ответил Faustello
сегодня в 16:12
Faustello:
Дружище у меня нет футбольного клуба, меня уговаривать не нужно за Погреба ))))
Faustello:Да он сейчас даже если захочет играть - ни о чём. Любой молодой 18-20 лет сейчас будет лучше выглядеть чем этот клещ.
Твои ведь слова?
Вот я тебе и объясняю, что это не так. Не более того.
Faustello
Faustello ответил Sem25
сегодня в 16:10
Sem25:
Нет. Я смотрю матчи молодежного состава. Кому он головой забил не помню, а вот Тереку вполне трудовой мяч забил.
Дружище у меня нет футбольного клуба, меня уговаривать не нужно за Погреба ))))
Sem25
Sem25 ответил Faustello
сегодня в 15:51
Faustello:
А я понял, ты агент Погреба угадал? ))))
Нет. Я смотрю матчи молодежного состава. Кому он головой забил не помню, а вот Тереку вполне трудовой мяч забил.
Faustello
Faustello ответил Sem25
сегодня в 15:50
Sem25:
Не все так просто. Погребняк был на всех сборах все эти 2,5 года, тренировался вместе с командой. А когда назначили Хохлова, он сыграл пару матчей за молодежку. Как ни странно, пару мячей забил и выглядел прилично на фоне молодых.
А я понял, ты агент Погреба угадал? ))))
Андрей Кораблев
Андрей Кораблев
сегодня в 15:48
Не нужен он Вам ребята, с ним вы железно вылетите в ФНЛ.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:44
Посмеялся от души, человек, который не играет в футбол уже несколько лет и к нему интерес проявляют, полная ересь или в Тосно совсем с головой не дружат, да за такие деньги можно 5 футболистов подающих перспективы из ФНЛ купить и то больше от них пользы будет.
Sem25
Sem25 ответил Faustello
сегодня в 15:41
Faustello:
Да он сейчас даже если захочет играть - ни о чём. Любой молодой 18-20 лет сейчас будет лучше выглядеть чем этот клещ.
Не все так просто. Погребняк был на всех сборах все эти 2,5 года, тренировался вместе с командой. А когда назначили Хохлова, он сыграл пару матчей за молодежку. Как ни странно, пару мячей забил и выглядел прилично на фоне молодых.
борька
борька
сегодня в 15:39
Пашу нужно пригласить ТВ экспертом
Faustello
Faustello ответил Sem25
сегодня в 15:34
Sem25:
А почему бы не взять, если у Паши остались амбиции и готов играть за ЗП в 10-ть раз меньшую, чем в Динамо? Другое дело, что самому Погребняку это совсем не нужно. Его из Москвы не выпихнешь, де еще и играть придется.
Да он сейчас даже если захочет играть - ни о чём. Любой молодой 18-20 лет сейчас будет лучше выглядеть чем этот клещ.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 15:34
Погребняк нужен «Тосно». Да. Зима. Холодно. Нужны дрова!
zamsb
zamsb
сегодня в 15:20
"...Нападающий Павел Погребняк, который теперь является свободным агентом, может продолжить карьеру в клубе РФПЛ...", если будет платить сам себе заработную плату.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:53
Нет слов.
311
311
сегодня в 14:43
Ищут замену Заболотному!)
kust07
kust07
сегодня в 14:29
неужели Погребняк кому-то нужен))
cska.78
cska.78
сегодня в 14:25
В Арарат бы ему самое то!
drug01
drug01
сегодня в 14:19
А в Китай не хочет?????
шацк
шацк
сегодня в 14:17
Тосно разобрали сильно в межсезонье и ми видимо просто не кем играть. Паша конечно не поедет туда, да и деньги ему не дадут которые он захочет.
loko7
loko7
сегодня в 14:05
Ему надо футбольным агентом становится, разводить клубы он умеет.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 14:03
Это интересно будет посмотреть!
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:02
очень надеюсь что пойдет в зенит!
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