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Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть

сегодня, 14:14

Экс-хавбек «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат» в Казахстане, рассказал, кого считает самым сильным футболистом, с которым ему доводилось играть в одной команде.

«Наиболее сильное впечатление в „Арсенале“ на меня произвел Сеск Фабрегас. Думаю, это самый сильный игрок, с которым я когда-либо играл. Он практически никогда не терял мяч, в любой ситуации, под любым давлением умел принять верное решение. Несмотря на то что Сеск никогда не обладал выдающейся скоростью, хотя я считаю, что у него достаточно высокая скорость для его позиции, он везде успевал, дирижировал в столь молодом возрасте игрой команды. Кроме того, он мне очень близок по духу – „игровой“ футболист, никогда не тянет одеяло на себя. Он делал на поле то, что делал бы я, находясь на его месте.

Также футболистами очень высокого уровня в том „Арсенале“ являлись Самир Насри и Робин ван Перси», - сказал Аршавин.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:23
Когда сюда заходил, сразу подумал, что назовет Фабрегаса, пока грузилась страница, подумал, что если не Сеск, то точно Ван Перси, в итоге первая мысль оказалась верной.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:06
Doping87

Кому он там забивал? Андоре и Лихтенштейну? Ахахахах

30 голов за сборную, за всю карьеру! ДАЙТЕ ЕМУ ГЕРОЯ РОССИИ.
Неймар за Бразилию в свои 25 уже 53 наколотил.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:44
Расстроил Кержакова только!! Да пожалуй та сборная просто машина по забиванию мячей. Все испанцы были и остаются настоящими профессионалами!! Поэтому и титулов заработали прилично!!
Заратустра
Заратустра ответил WATMan
сегодня в 20:18
Ага, нечего ему делать в Сити.
WATMan
WATMan ответил Заратустра
сегодня в 20:13
Заратустра:
Фабрегас классный игрок. Зря только замарался выступлением в барсе.
хорошо хоть во вечно втором манчестере не заморался
112910415
112910415
сегодня в 20:12
совершенно легендарные люди
Заратустра
Заратустра
сегодня в 19:42
Фабрегас классный игрок. Зря только замарался выступлением в барсе.
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук
сегодня в 18:36
Не знал что Аршавин любит балет
Doping87
Doping87 ответил Серьезно
сегодня в 18:23
Причём тут Молло?
Doping87
Doping87 ответил Igo0rek
сегодня в 18:22
Тебе стыдно должно быть за незнание футбольной истории.
Doping87
Doping87 ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 18:20
Сам хоть понял что написал?
Doping87
Doping87 ответил Igo0rek
сегодня в 18:19
    Igo0rek
    Igo0rek ответил Завтра
    сегодня в 18:10
    Завтра:
    Так он и есть - лучший нападающий России в новейшей истории. И это не мнение, а факт.
    "Лучший нападающий России в новейшей истории", звучит как "Лучший среди худших"... Мне стыдно, что такой игрок считается лучшим в России.
    Завтра
    Завтра ответил Igo0rek
    сегодня в 17:59
    Igo0rek:
    А как же мазила Кержаков? Тот даже книгу про себя написал и назвал "Лучший".
    Так он и есть - лучший нападающий России в новейшей истории. И это не мнение, а факт.
    kust07
    kust07
    сегодня в 17:53
    Аршавин лучший футболист России за последние лет 20
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 17:48
    Понятно, что не из немытых собратьев этот лучший
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 16:12
    Я сначала подумал про Насри, забыл о Фабрике. Впрочем, Насри он упомянул
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 16:05
    А как же мазила Кержаков? Тот даже книгу про себя написал и назвал "Лучший".
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 15:29
    Так и думал, что Фабрегаса назовет
    Серьезно
    Серьезно
    сегодня в 15:18
    А как же Молло?
    Artuom
    Artuom ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 15:17
    ALBA BARCELONA 21:
    Супер игрок Сеск оказался не уровнем большой Барселоны.
    Сеск не играл в Барсе на том же уровне что и в Арсенале :)
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 14:54
    Для Аршавина может быть и так, ведь это его мнение.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 14:44
    Имеется опыт
    zenitforfun
    zenitforfun ответил шацк
    сегодня в 14:41
    шацк:
    Кто-нибудь знает почему подобны бредни пихают в главные новости?
    ну ты же отписался под этой бредятиной
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 14:38
    Супер игрок Сеск оказался не уровнем большой Барселоны.
    rawer
    rawer
    сегодня в 14:36
    почему не Бендтнер? он столько твоих голевых передач запорол, вряд ли кто превзойдет
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 14:35
    Сашка Кержаков этого Андрею не простит!
    stlouis
    stlouis
    сегодня в 14:31
    потому что для каждого пользователя в главные попадают все новости, в которых привязаны команды из вашего списка "любимых команд" - в данном случае Челси
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:27
    А Дзюбинио???
    шацк
    шацк
    сегодня в 14:18
    Кто-нибудь знает почему подобны бредни пихают в главные новости?
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