Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть

Экс-хавбек «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат» в Казахстане, рассказал, кого считает самым сильным футболистом, с которым ему доводилось играть в одной команде.

«Наиболее сильное впечатление в „Арсенале“ на меня произвел Сеск Фабрегас. Думаю, это самый сильный игрок, с которым я когда-либо играл. Он практически никогда не терял мяч, в любой ситуации, под любым давлением умел принять верное решение. Несмотря на то что Сеск никогда не обладал выдающейся скоростью, хотя я считаю, что у него достаточно высокая скорость для его позиции, он везде успевал, дирижировал в столь молодом возрасте игрой команды. Кроме того, он мне очень близок по духу – „игровой“ футболист, никогда не тянет одеяло на себя. Он делал на поле то, что делал бы я, находясь на его месте.

Также футболистами очень высокого уровня в том „Арсенале“ являлись Самир Насри и Робин ван Перси», - сказал Аршавин.