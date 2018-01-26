Моура согласовал четырехлетний контракт с «Тоттенхэмом»

Наставник ПСЖ Унаи Эмери ясно дал понять, что больше не рассчитывает на Лукаса Моуру, поэтому бразильцу приходится искать себе новый клуб. По информации французских СМИ, вчера полузащитник прилетел в Лондон с целью пообщаться с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлем Леви.

Сообщается, что футболист согласовал четырехлетний контракт со «шпорами». Лондонцы согласились платить Моуре столько же, сколько он получал в Париже.

Осталось лишь договориться с боссами ПСЖ. Французский клуб требует за игрока 25 млн евро.