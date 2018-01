Британский журналист предложил Трампу возглавить «Арсенал»

Известный британский журналист Пирс Морган поддерживал кампанию #WengerOut, нацеленную на уход Арсена Венгера из «Арсенала», а теперь вывел ее на новый уровень.

Морган взял интервью у президента США Дональда Трампа и в ходе беседы вручил ему футболку «канониров» с номером 45 на спине. Представитель прессы предложил политику стать новым тренером лондонского клуба.

«Я предложил президенту Трампу стать новым менеджером „Арсенала“, потому что он выстроил бы непробиваемую стену в обороне, донес бы до команды свою атакующую философию и хотел бы любой ценой завоевать большие трофеи. Узнайте его замечательный ответ в воскресенье вечером!» - написал журналист на своей странице в Twitter.

Wenger OUT, Trump IN?! 😲



(📷 via @piersmorgan)pic.twitter.com/TMimR24NjT