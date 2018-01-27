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«Саутгемптон» заработал на продаже ТВ-прав больше «Баварии», «Атлетико» и «Наполи»

сегодня, 13:51

В Сеть попал список клубов, которые больше всех заработали на продаже телевизионных прав в сезоне 2016/17.

Примечательно, что середняк последних сезонов АПЛ «Саутгемптон», который нынче и вовсе идет на 18-м месте в чемпионате, заработал на продаже прав больше таких европейских грандов, как «Бавария», «Атлетико», «Наполи» и ПСЖ.
 
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. «Реал Мадрид» (236.8 млн евро);
2. «Манчестер Сити» (236.8 млн евро);
3. «Арсенал» (234.7 млн евро);
4. «Ювентус» (233.5 млн евро);
5. «Манчестер Юнайтед» (225.9 млн евро);
6. «Лестер» (222 млн евро);
7. «Тоттенхэм» (219 млн евро);
8. «Барселона» (214.9 млн евро);
9. «Челси» (189.1 млн евро);
10. «Ливерпуль» (182.5 млн евро);
11. «Саутгемптон» (166.4 млн евро);
12. «Атлетико» (161 млн евро);
13. «Эвертон» (151.9 млн евро);
14. «Наполи» (147 млн евро);
15. «Бавария» (146.7 млн евро).

Стоит отметить, что английские гранды рассчитывают еще больше увеличить свои доходы с продажи ТВ-прав.

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:35
Думаю) Газпром (медиа, в частности) мог бы легко вывести Зенит и здесь в 10-ку лучших, но это чревато увеличением выплат и остальным командам РПЛ...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:20
Думаю доходы населения напрямую влияют на продажу телеправ........

Та же ситуация и с билетами на матчи.....почему бы не отдать 30-50 евро как в Европе.....у нас же этта сумма будет неприлична для 80-ти % болельщиков.....

Думаю в стране где половина электросчётчиков крутится в обратном направлении в целях экономии - ещё долго нельзя будет выгодно продавать права на телетрансляции....))
manutd navsegda
manutd navsegda ответил David Villa7
сегодня в 17:31
David Villa7:
Доход от телевидения не самая большая цифра дохода, поэтому и показатели в целом не такие гигнатские, разницы в 500 млн нету не у кого)
Зато гигантские показатели и разница в зарплатах, именах игроков, трофеях, а Лестер всего на 14 миллионов отстал от Реала и Сити! Вот интересно на сколько лямов отстают Хатафе, Бетис, Леганес, от Сити, Реала и от Лестера?!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 17:31
В Англии за футбол башляют
David Villa7
David Villa7 ответил manutd navsegda
сегодня в 17:19
manutd navsegda:
Ну давай сравним супер гранд Реал победитель ЛЧ и Лестер середняк АПЛ между ними разница в каких-то 14 миллионов, а если взять 20-ть команд АПЛ и Лалиги сумма будет отличаться куда больше только в пользу АПЛ! Теоретически Лестер мог бы купить Неймара, кто из середняков топ чемпионатов может позволить купить себе Неймара?
Доход от телевидения не самая большая цифра дохода, поэтому и показатели в целом не такие гигнатские, разницы в 500 млн нету не у кого)
David Villa7
David Villa7 ответил Wizard 10
сегодня в 17:15
Wizard 10:
Удивляюсь, как это Сити оказался на втором месте вообще.
Ну как на втором, можно было и на первое поставить- сумма одинаковая, я не знаю почему написали 2. можно было и рядом с Реалом поставить. Возможно сыграла роль Гвардиолы- с точки зрения промоушена, Пеп занимает лидирующую позицию в рейтинге спортивных изданий
manutd navsegda
manutd navsegda ответил soccer2014
сегодня в 17:14
soccer2014:
Чёт кричали что к Англичанам и приблизится некто не может по телеправам, каким образом Реал тогда на первом месте?
Ну давай сравним супер гранд Реал победитель ЛЧ и Лестер середняк АПЛ между ними разница в каких-то 14 миллионов, а если взять 20-ть команд АПЛ и Лалиги сумма будет отличаться куда больше только в пользу АПЛ! Теоретически Лестер мог бы купить Неймара, кто из середняков топ чемпионатов может позволить купить себе Неймара?
David Villa7
David Villa7
сегодня в 17:12
Похвально, что Сити делит первую строчку по доходу с Реалом, а гооврят в АПЛ все клубы зарабатывают одинаково)
Wizard 10
Wizard 10 ответил Igorello97
сегодня в 17:09
Igorello97:
За счет чего Сити обогнал Юнайтед?
Удивляюсь, как это Сити оказался на втором месте вообще.
Igorello97
Igorello97
сегодня в 16:51
За счет чего Сити обогнал Юнайтед?
матос
матос
сегодня в 16:20
лучше киньте нам список и рейтинг сколько клубы РФПЛ от теле прав заработали)
soccer2014
soccer2014
сегодня в 16:11
Чёт кричали что к Англичанам и приблизится некто не может по телеправам, каким образом Реал тогда на первом месте?
13 RUS
13 RUS
сегодня в 15:47
Приятного видеть лис
Red_team
Red_team ответил Pancher_95
сегодня в 15:30
Pancher_95:
У Баварии и билеты намного дешевле чем у того же Арсенала. Хотя по популярности не уступает никому из топ-10, разве что Реалу и Барсе.
Глупость, по мировой популярности Бавария многим английским клубам уступает, а МЮ так подавно
Red_team
Red_team ответил 3ton
сегодня в 15:28
3ton:
Когда в Англии другого вида спорт нет и все деньги идут на футбол ))) Давайте может сравним гандбол, баскетбол ,биатлон, хоккей ... сколько в Германии денег тратят ?
Регби, крикет, гольф, теннис, бадминтон, сквош, водное поло, бокс, снукер, кёрлинг... сказочник
LOpp
LOpp
сегодня в 15:21
просто в Англии самые дорогие телевизионные права
3ton
3ton
сегодня в 14:30
Когда в Англии другого вида спорт нет и все деньги идут на футбол )))
Давайте может сравним гандбол, баскетбол ,биатлон, хоккей ... сколько в Германии денег тратят ?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:21
В числе пятнадцати половина английские клубы.
DXTK
DXTK
сегодня в 14:18
интересно 10 и 11 место занимает один клуб - Ливергемптон.............
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 14:15
У Баварии и билеты намного дешевле чем у того же Арсенала. Хотя по популярности не уступает никому из топ-10, разве что Реалу и Барсе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:04
А где "Зенит"?
Почему Газпром до сих пор не купил у него тв-права за 300 млн?
Пора выводить проект на первое место в этом рейтинге.
cska.78
cska.78
сегодня в 14:00
Хорошие суммы!
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:59
Ну так это топ клуб, ни то что бавария и атлетико. лол.
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