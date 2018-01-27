«Саутгемптон» заработал на продаже ТВ-прав больше «Баварии», «Атлетико» и «Наполи»

В Сеть попал список клубов, которые больше всех заработали на продаже телевизионных прав в сезоне 2016/17.

Примечательно, что середняк последних сезонов АПЛ «Саутгемптон», который нынче и вовсе идет на 18-м месте в чемпионате, заработал на продаже прав больше таких европейских грандов, как «Бавария», «Атлетико», «Наполи» и ПСЖ.



Топ-15 выглядит следующим образом:

1. «Реал Мадрид» (236.8 млн евро);

2. «Манчестер Сити» (236.8 млн евро);

3. «Арсенал» (234.7 млн евро);

4. «Ювентус» (233.5 млн евро);

5. «Манчестер Юнайтед» (225.9 млн евро);

6. «Лестер» (222 млн евро);

7. «Тоттенхэм» (219 млн евро);

8. «Барселона» (214.9 млн евро);

9. «Челси» (189.1 млн евро);

10. «Ливерпуль» (182.5 млн евро);

11. «Саутгемптон» (166.4 млн евро);

12. «Атлетико» (161 млн евро);

13. «Эвертон» (151.9 млн евро);

14. «Наполи» (147 млн евро);

15. «Бавария» (146.7 млн евро).

Стоит отметить, что английские гранды рассчитывают еще больше увеличить свои доходы с продажи ТВ-прав.