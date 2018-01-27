Видаль не исключил возможность ухода из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль прокомментировал слухи о переходе в другой клуб.



«До лета я остаюсь в „Баварии“. Что дальше будет? Посмотрим, что произойдет».



Напомним, что Артуро Видаль перешел из «Ювентуса» в «Баварию» в 2015 году.