«Шальке» оказался сильнее «Штутгарта»

«Шальке» в матче 20-го тура Бундеслиги переиграл «Штутгарт».
Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена».
«Штутгарт» – «Шальке» – 0:2 (0:2)
Голы: Налдо 14, Харит 19 (пен).
«Штутгарт»: Цилер, Баумгартль, Каминьски, Инсуа, Павар, Озджан (Гинчек 46), Бурнич, Аколо (Аскасибар 67), Гентнер, Ларсен (Донис 46), Гомес.
Главный тренер: Ханнес Вольф.
«Шальке»: Ферманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Коноплянка (Шопф 80), Горецка (Стамбули 56), Харит, Ди Санто (Бургшталлер 66).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
Предупреждения: Аколо 24, Настасич 40, Цилер 65.
Судья: Феликс Цвайер.
В другом поединке «Бавария» разгромила «Хоффенхайм».