«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»

Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.
Марбелья, стадион «Эстадио Мунисипаль»
«Локомотив» - «Эстерсунд» 3:3 (2:0)
Голы: Фернандеш 16, Ал. Миранчук 41, Ал. Миранчук 59 - Джейми 49, Годдос 67, Годдос 80.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович (Чорлука 71), Игорь Денисов (Тарасов 37), Игнатьев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Фарфан, Фернандеш (Ари 46), Лысов (Виталий Денисов 76), Эдер (Ал. Миранчук 46).
Главный тренер: Юрий Семин.
«Эстерсунд»: Кейта, Мучийби, Сундберг, Петтерссон, Айеш, Теки, Нури, Сема, Хопкатт, Годдос, Джеро.
Главный тренер: Грэм Поттер.
Предупреждения: Игорь Денисов 35, Ари 75, Виталий Денисов 80.
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