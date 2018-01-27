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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2281.13
22:45 16’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 1:2 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.226.213
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 5:2 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймФонбет1.2712.5
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д 2:2 Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург---
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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«Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом»

сегодня, 22:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 3Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсундМатч завершен

Московский «Локомотив» сыграл вничью со шведским «Эстерсундом» в товарищеском матче на сборе в испанской Марбелье.

Марбелья, стадион «Эстадио Мунисипаль»

«Локомотив» - «Эстерсунд» 3:3 (2:0)
Голы: Фернандеш 16, Ал. Миранчук 41, Ал. Миранчук 59 - Джейми 49, Годдос 67, Годдос 80.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович (Чорлука 71), Игорь Денисов (Тарасов 37), Игнатьев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Фарфан, Фернандеш (Ари 46), Лысов (Виталий Денисов 76), Эдер (Ал. Миранчук 46).
Главный тренер: Юрий Семин.

«Эстерсунд»: Кейта, Мучийби, Сундберг, Петтерссон, Айеш, Теки, Нури, Сема, Хопкатт, Годдос, Джеро.
Главный тренер: Грэм Поттер.

Предупреждения: Игорь Денисов 35, Ари 75, Виталий Денисов 80.

Ранее «Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче.

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Все комментарии
eaguar
eaguar
сегодня в 22:54
потренеровались не плохо
Alex-96
Alex-96
сегодня в 22:48
Хорошие голы, дырявая оборона. Еще время есть, поживем увидим.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 22:48
Расслабься поймали
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:30
Вышел Тарасов и все пошло прахом!!! Игрок явно не уровня Локо.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 22:28
А вели 3:1, товарняк товарняком, но разбазаривать разницу не есть гуд.
bboroda
bboroda ответил d_fincher
сегодня в 22:26
d_fincher:
Спартак поездом проедет по Локо и станет чемпионом.
ты сам то в это веришь? )))
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 22:15
теперь понятно почему болельщики галатасарая аплодировали на своём стадионе игрокам шведского эстерсунда, понравилась эта молодая команда и с удовольствием посмотрел бы их игры в лиге европы против лондонского арсенала ( со жребеем шведам ужасно не повезло, с другой стороны они привезут звёздный арсенал) у локо понравились братья Миранчуки, оба забили по красивому мячу
ДСА
ДСА
сегодня в 22:10
Хреновый у нас лидер.
d_fincher
d_fincher
сегодня в 22:08
Спартак поездом проедет по Локо и станет чемпионом.
cska.78
cska.78
сегодня в 22:08
Наколотили голов!
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