«Хельсингборг» анонсировал летний трансфер Гранквиста

Шведский защитник «Краснодара» Андреас Гранквист грядущим летом покинет российский клуб и продолжит карьеру на родине.

32-летний бек через полгода станет игроком «Хельсингборга». Пресс-служба шведского клуба сообщает о том, что Гранквист заключит контракт сроком на 3.5 года, а после этого срока получит должность в структуре родного клуба. Напомним, что «Краснодар» ничего не заработает на этом переходе: Гранквист уже успел отказаться от нового контракта с «быками», потому примкнет к «Хельсингборгу» на правах свободного агента.