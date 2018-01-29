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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Месси приносит победу «Барселоне» над «Алавесом»

сегодня, 00:37
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Барселона, стадион «Камп Ноу»

«Барселона» - «Алавес» 2:1 (0:1)
Голы: Суарес 72, Месси 84 - Гвидетти 23.

«Барселона»: тер Штеген, Динь (Роберто 52), Иньеста, Коутиньо (Алькасер 66), Месси, Паулиньо, Пике, Ракитич, Семеду (Альба 52), Луис Суарес, Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

«Алавес»: Пачеко, Алексис, Вакасо, Гвидетти (Эль-Хаддади 75), Дуарте (Демирович 89), Ибаи, Лагуардия, Марипан, Медран, Перес (Педраса 63), Собрино.
Главный тренер: Абелардо Фернандес.

Предупреждения: Вакасо 22, Дуарте 27.

Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее мадридский «Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 10:36
Ислом Хамраев, первые три буквы твоей фамилии, дают тебе прекрасную характеристику, аха-ха)
Этот твой фейк отправляю в игнор, в следующий раз постарайся быть более изобретательным)
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:35
Поскольку ему грозит вылет со свистом =D
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 10:33
А какой голассо Месси со штрафного положил!!! Вай-вай! Сливочные такое походу забыли, гелевый уже обычные редко забивает :)
Ислом Хамраев 1
Ислом Хамраев 1 ответил Великий Князь
сегодня в 10:31
Великий Князь:
У меня для тебя две новости и обе плохие) 1) Это не шутки 2) Ты этого даже не понимаешь Аха-ха)
    Ислом Хамраев 1
    Ислом Хамраев 1 ответил Великий Князь
    сегодня в 10:30
    Великий Князь:
    У меня для тебя две новости и обе плохие) 1) Это не шутки 2) Ты этого даже не понимаешь Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Ислом Хамраев 1
      сегодня в 10:27
      Ислом Хамраев 1:
      юморист... иди расскажи эту шутку в КВН посмеются от души но не с тобой а над тобой
      У меня для тебя две новости и обе плохие)
      1) Это не шутки
      2) Ты этого даже не понимаешь

      Аха-ха)
      Ислом Хамраев 1
      Ислом Хамраев 1 ответил Gorbuncov
      сегодня в 10:27
      Gorbuncov:
      Хейтеры заговори про судью))) А то что Мубарак на 2 удаления наиграл не заметили) С победой !
      да пусть не слушай их им просто обидно что реал не может сыграть норм обидно что реал стал дном и обидно что судья им не помогает в матчах
      spartach091
      spartach091
      сегодня в 10:26
      Судья принес победу каталонцам.чистый пенальти не поставил,алькасер из оффсайда заработал свой фол.

      Игнасио Иглесиас Вильянуэва-вошел в славный клуб уэбба,чакира,судьи на кармане у барсы
      Ислом Хамраев 1
      Ислом Хамраев 1 ответил Великий Князь
      сегодня в 10:25
      Великий Князь:
      Месси принесет Барселоне только банкротство, победы им приносит судья, аха-ха))
      юморист... иди расскажи эту шутку в КВН посмеются от души но не с тобой а над тобой
      FERIS
      FERIS ответил alexfor
      сегодня в 10:21
      Правду и статистику и факты о том как тащат барселону судьи,ты называешь нытьем?
      Zidanе.5
      Zidanе.5
      сегодня в 10:13
      Месси Бог!!!
      alexfor
      alexfor
      сегодня в 09:52
      Странно.. я ждал больше нытья от глоров реала. Взрослеют что ли?
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Zidane.5
      сегодня в 09:14
      Zidane.5:
      Лучшим игроком матча Барселона-Алавес признан судья!!
      Это уже традиция, а формально лучший Месси, аха-ха)))
      Великий Князь
      Великий Князь
      сегодня в 09:12
      Месси принесет Барселоне только банкротство, победы им приносит судья, аха-ха))
      Ярс
      Ярс
      сегодня в 08:53
      Вакасо должны были удалять в первом тайме. После удаления Алавес не оказывал бы никакого сопротивления, поэтому говорить о назначении пенальти бессмысленно . Да, пенальти должны были назначить, но и Вакасо должны были удалить.
      RMUKMU
      RMUKMU ответил Happyboy Barca
      сегодня в 08:46
      Happyboy Barca:
      суарес в матче с бетисом получил вроде 5 желтую
      Его жёлтую в матче с Леганесом аннулировали.
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      сегодня в 08:35
      Я был уверен в победе Барселоны молодцы
      Zidane.5
      Zidane.5
      сегодня в 08:26
      Лучшим игроком матча Барселона-Алавес признан судья!!
      Майкл59ru
      Майкл59ru
      сегодня в 07:59
      Ну вот,как обычно,Месси -спаситель спас Барселону. Хотя это дело привычное для него )
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 07:54
      Походу у Челси не будет проблем в ближайших матчах в ЛЧ ))))
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 07:29
      Даже неудачный матч Месси способен перевернуть
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 06:59
      Как будто он один принёс эту победу.
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 06:48
      Тяжёлая получилась игра, но победа полностью заслуженна!
      112910415
      112910415
      сегодня в 05:34
      трудная победа
      Алла Пятышкина
      Алла Пятышкина
      сегодня в 03:45
      Отличный матч получился, всех кулес с трудовой победой и повторением беспроигрышной серии в чемпионате сезона 2009/2010.
      Алла Пятышкина
      Алла Пятышкина ответил Happyboy Barca
      сегодня в 03:44
      Happyboy Barca:
      суарес в матче с бетисом получил вроде 5 желтую
      Ага, тоже почему-то так думала)
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
      сегодня в 02:57
      суарес в матче с бетисом получил вроде 5 желтую
      eaguar
      eaguar
      сегодня в 02:56
      с победой
      -Джек Потрошитель-
      -Джек Потрошитель- ответил ESPANOL
      сегодня в 02:48
      не может?))) посмотри как ему альба просунул)))))))
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 02:27
      Как всегда Месси либо спасает либо ставит точку,без Месси Барса никакая это много раз было доказано...
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