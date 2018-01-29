Месси приносит победу «Барселоне» над «Алавесом»

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Алавесом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Барселона, стадион «Камп Ноу»
«Барселона» - «Алавес» 2:1 (0:1)
Голы: Суарес 72, Месси 84 - Гвидетти 23.
«Барселона»: тер Штеген, Динь (Роберто 52), Иньеста, Коутиньо (Алькасер 66), Месси, Паулиньо, Пике, Ракитич, Семеду (Альба 52), Луис Суарес, Умтити.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
«Алавес»: Пачеко, Алексис, Вакасо, Гвидетти (Эль-Хаддади 75), Дуарте (Демирович 89), Ибаи, Лагуардия, Марипан, Медран, Перес (Педраса 63), Собрино.
Главный тренер: Абелардо Фернандес.
Предупреждения: Вакасо 22, Дуарте 27.
Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее мадридский «Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом».
А то что Мубарак на 2 удаления наиграл не заметили)
С победой !
А то что Мубарак на 2 удаления наиграл не заметили)
С победой !