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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Ловчев: «Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути»

сегодня, 09:40

Футбольный эксперт Евгений Ловчев похвалил «Зенит» и пожурил «Спартак» за футбол, которые команды демонстрируют в контрольных матчах на зимних сборах:

«После ухода Халка „Зенит“ перешел на коллективный футбол - еще при Луческу. Я вижу, что в питерской команде сейчас серьезнее всех готовятся на сборе. Смотрел матчи „Локомотива“ и „Спартака“, поэтому могу об этом говорить. Нет расслабленности в „Зените“, игру воспринимают как некий этап подготовки, идет замер того, что из себя сегодня представляет команда. „Зенит“ забивает минимум четыре мяча за матч, мало пропускает, при этом видно, что команда Манчини заметно сильнее тех неплохих команд, с которыми уже сыграла. Игроки стараются - четыре гола китайскому клубу забили разные люди. Когда же я смотрел „Спартак“, просто плевался. Оборона откровенно плохая. На фоне „Спартака“ видно, что „Зенит“ куда-то скрупулезно и целенаправленно движется.

Вот я увидел Промеса в последних матчах „Спартака“. Вышел, будто дурака валяет, наверное, разговоры об Англии мешают. Парень, но ты себя должен всегда держать в форме, прибавлять в каждой игре и чувствовать, что ты сильнее всех своих одноклубников. Когда ты этого не делаешь, то потом начинаешь в каких-то матчах не в полную силу играть. Когда ты даже товарищеские матчи проводишь в полную силу, как сейчас „Зенит“, тогда ты оттачиваешь то, как будешь играть в будущем. Это внутренний характер команды. Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути. И будет играть весной без провалов».

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Все комментарии
Crooclin
Crooclin
сегодня в 11:07
Ясно "куда" - скурпулёзно и целенаправленно движется в пешее трёхбуквенное путешествие))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 11:07
пацаны, прикол. озеро на ветках Локо где кони или бокланы резвятся отмалчивается в углу, изредка чуть ли ни с извинениями вставляет слово)
cska plus
cska plus ответил FROLL 001
сегодня в 11:05
FROLL 001:
Не стоит тужится. Этого хватит и потомкам посмеяться! https://www.youtube.com/watch?v=JrzozDy7vJc https://www.youtube.com/watch?v=YmjDCE07gVo https://www.youtube.com/watch?v=Ge9ao6HyLAQ
Мне жаль штанголиза.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил CSKA Rek
сегодня в 11:04
CSKA Rek:
На Новый год попал в Питер,с Зенитовской братвой отмечали (чудно время провели),вспоминали тарасовских "добрым"словом
красиво лизнул, прям незаметно. "зенитовская братва" это наверное домашние рембо по типу литейного и местных с соккера)
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
сегодня в 10:58
Вот когда был Серафимыч в ударе
Мельгарехо
Мельгарехо ответил Красно Синий воин
сегодня в 10:51
Красно Синий воин:
А тратить народные деньги и позорить Российкий футбол?
Россети, Аэрофлот, 5 лет 4 место в ЛЧ, рекорд Акинфеева.
ты на цска что ли намекаешь?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Мельгарехо
сегодня в 10:46
Мельгарехо:
тратить народные деньги и не выигрывать трофеи вот и весь путь зенита
А тратить народные деньги и позорить Российкий футбол?
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 10:44
тратить народные деньги и не выигрывать трофеи вот и весь путь зенита
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Locomotive Breath
сегодня в 10:40
Locomotive Breath:
Если "овёса", то это наверняка "голодающему конЬю".)
Овсом кормят разных животных; кур, лошадей, свиней, бычков, кроликов и т.д.
Овёс очень полезен, у него много полезных свойств.
cska plus
cska plus ответил makkie
сегодня в 10:38
makkie:
Вы, кони, за кого только не болеете - а про свой цска забываете постоянно. Потому посещаемость и летит к чертям! :)
Скажи пожалуйста, вот ты лично когда-нибудь был на стадионе?
CSKA Rek
CSKA Rek ответил FROLL 001
сегодня в 10:33
FROLL 001:
Не стоит тужится. Этого хватит и потомкам посмеяться! https://www.youtube.com/watch?v=JrzozDy7vJc https://www.youtube.com/watch?v=YmjDCE07gVo https://www.youtube.com/watch?v=Ge9ao6HyLAQ
На Новый год попал в Питер,с Зенитовской братвой отмечали (чудно время провели),вспоминали тарасовских "добрым"словом
obana777
obana777 ответил CSKA Rek
сегодня в 10:33
CSKA Rek:
я после той игры теперь и за Ливерпуль болею,а еще за Китайцев и за Казахов,а скоро еще и за Атлетик буду болеть
За свою не пробывал болеть? Вообще-то кто за конюшню болеет?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:31
Не нужны нам похвалы спартаковских подлипал.Месяц назад только что не оскорблял по собачьи.А тут запел.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Байкал Иркутск
сегодня в 10:29
Если "овёса", то это наверняка "голодающему конЬю".)
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:28
Промес звезду словил. Им интересовался сам Ливерпуль, но после определенных событий

стал нафиг никому не нужен!
blitz
blitz ответил FROLL 001
сегодня в 10:28
FROLL 001:
Пошел по стопам Рейнгольда? https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE&t=1s
Золотые слова.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 10:26
У Серафимовича приступ желчевыделения к СМ?
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил Fits Fits
сегодня в 10:25
Fits Fits:
А что такое овсы?
Спартак, спартаковцы! Читай правильно! А овсы нет такого слова! Зри в корень, ибо есть ещё и окончание!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:23
Ловчев просто так ничего не говорит, только за мзду ...
Теперь он акционер Газпрома.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Mяyчeло
сегодня в 10:22
Mяyчeло:
посмейся ещё разок) https://www.youtube.com/watch?v=m6Vr1vE8MZk
Не стоит тужится. Этого хватит и потомкам посмеяться!



Mяyчeло
Mяyчeло ответил FROLL 001
сегодня в 10:21
FROLL 001:
Пошел по стопам Рейнгольда? https://www.youtube.com/watch?v=m6IC2fzXkCE&t=1s
начинай сам себя уже лайкать, а то вдруг не успеешь
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 10:19
Пошел по стопам Рейнгольда?
Mяyчeло
Mяyчeло ответил CSKA Rek
сегодня в 10:15
CSKA Rek:
7-0 все ровно круче,это шедевр,даже твоим внукам будут в пример этот матч ставить
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 10:14
    переплюнуть надо три раза :)
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 10:13
    Ловчев зная свой "язык", решил сглазить Зенит!
    CSKA Rek
    CSKA Rek ответил Mяyчeло
    сегодня в 10:10
    Mяyчeло:
    кстати ещё один прикол вспомнил https://www.youtube.com/watch?v=Fb68Cytl6Ow
    7-0 все ровно круче,это шедевр,даже твоим внукам будут в пример этот матч ставить
    Сергеевич вернулся 1
    Сергеевич вернулся 1 ответил Fits Fits
    сегодня в 10:10
    Fits Fits:
    А что такое овсы?
    Какой смысл объяснять не коню?)
    Fits Fits
    Fits Fits ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 10:09
    Сергеевич вернулся 1:
    Интервью Ловчева, как ведро овёса, голодающему коню..)
    А что такое овсы?
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:06
    Что с Жекой?
    makkie
    makkie ответил CSKA Rek
    сегодня в 10:03
    CSKA Rek:
    я после той игры теперь и за Ливерпуль болею,а еще за Китайцев и за Казахов,а скоро еще и за Атлетик буду болеть
    Вы, кони, за кого только не болеете - а про свой цска забываете постоянно.
    Потому посещаемость и летит к чертям! :)
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