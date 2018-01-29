Ловчев: «Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев похвалил «Зенит» и пожурил «Спартак» за футбол, которые команды демонстрируют в контрольных матчах на зимних сборах:

«После ухода Халка „Зенит“ перешел на коллективный футбол - еще при Луческу. Я вижу, что в питерской команде сейчас серьезнее всех готовятся на сборе. Смотрел матчи „Локомотива“ и „Спартака“, поэтому могу об этом говорить. Нет расслабленности в „Зените“, игру воспринимают как некий этап подготовки, идет замер того, что из себя сегодня представляет команда. „Зенит“ забивает минимум четыре мяча за матч, мало пропускает, при этом видно, что команда Манчини заметно сильнее тех неплохих команд, с которыми уже сыграла. Игроки стараются - четыре гола китайскому клубу забили разные люди. Когда же я смотрел „Спартак“, просто плевался. Оборона откровенно плохая. На фоне „Спартака“ видно, что „Зенит“ куда-то скрупулезно и целенаправленно движется.

Вот я увидел Промеса в последних матчах „Спартака“. Вышел, будто дурака валяет, наверное, разговоры об Англии мешают. Парень, но ты себя должен всегда держать в форме, прибавлять в каждой игре и чувствовать, что ты сильнее всех своих одноклубников. Когда ты этого не делаешь, то потом начинаешь в каких-то матчах не в полную силу играть. Когда ты даже товарищеские матчи проводишь в полную силу, как сейчас „Зенит“, тогда ты оттачиваешь то, как будешь играть в будущем. Это внутренний характер команды. Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути. И будет играть весной без провалов».