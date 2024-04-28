Дубль Месси помог «Интер Майами» крупно обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»

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вчера, 08:28

«Нью-Инглэнд Революшн» потерпел поражение от «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:4).

На 1-й минуте Томаш Чанкалай вывел хозяев поля вперёд. На 32-й Лионель Месси сравнял счёт, а на 68-й сделал дубль. Также аргентинец отметился двумя передачами во встрече. Бенжамин Кремаши на 83-й увеличил преимущество клуба из Флориды. Луис Суарес на 89-й забил 4-й мяч гостей.

«Нью-Инглэнд Революшн» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 4 очка. «Интер Майами» лидирует, у команды 21 балл.