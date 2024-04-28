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Дубль Месси помог «Интер Майами» крупно обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»

вчера, 08:28
Нью-Инглэнд РеволюшнЛоготип футбольный клуб Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)1 : 4Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Нью-Инглэнд Революшн» потерпел поражение от «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:4).

На 1-й минуте Томаш Чанкалай вывел хозяев поля вперёд. На 32-й Лионель Месси сравнял счёт, а на 68-й сделал дубль. Также аргентинец отметился двумя передачами во встрече. Бенжамин Кремаши на 83-й увеличил преимущество клуба из Флориды. Луис Суарес на 89-й забил 4-й мяч гостей.

«Нью-Инглэнд Революшн» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 4 очка. «Интер Майами» лидирует, у команды 21 балл.

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Стадион «Джилетт Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Интер Майами»
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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:03
Прекрасно. А он свою мотивацию лично раскрыл? Работодатели и фанаты клуба знают? Чтобы торговать лицом и именем тоже нужны усилия - о чем и речь про базовую логику вещей.
К новости Месси, там очередной рекорд по посещаемости стадиона. Не было бы перформанса, не было бы ажиотажа и интереса.
У профессионалов в деле всегда есть программы минимум - показывать свои умения как обычно, и выполнять условия контрактов.
Igo0rek
Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 16:49, ред.
Мне кажется я уже говорил про то, что у него уже давно нет мотивации, ему уже плевать на футбол. Он чисто зарабатывает деньги.
История Златана, это история Златана, все люди разные и цели у них тоже.
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:37
К чему вообще уводишь от простейшей логики? Бензема не забивает - плохо в первую очередь для него т.к. чуть ли не выперли из лиги с такими зп. Не забивал бы Роналду - был бы репутационный удар всему проекту и самому игроку в частности.
Пример Златана, который в МЛС держал уровень - его позвали обратно в топ лиги, он и в 41 стал чемпионом.
Речь об этом, "хорошо, что продолжают показывать класс". Стухшие ребята это уже не круто, лучше заканчивать карьеру.
Igo0rek
Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:45
Все трансферы в саудовскую лигу, это инвестиция в рекламу страны для привлечения туристов, не более. Им плевать как играет Бензема, нужно лишь его имя.
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:41
Очевидно, ему нужно хоть как-то оправдывать заработок и получать еще больше и дольше. А он там постоянно скандалит и получает хейт в свой адрес
Igo0rek
Igo0rek ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:53
Я не думаю, что у Бензема есть вообще какая бы то ни была мотивация показывать высокий уровень футбола. Он зарабатывает большие деньги, поигрывая в футбол.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Мне сложно всерьез воспринимать рейтинг, где бельгийская лига стоит выше португальской и нидерландской.
И отвечая на твой вопрос, да, это очень слабая, посредственная лига.
Imrebellion
Imrebellion ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
Правильно, Месси и Роналду не нуждаются в искусственных восторжениях в таких лигах.
Тем не менее, это хорошо что они продолжают забивать, побеждать и улучшать стату себе. Тот же Игуаин в Интере забил всего 10 голов, Бензема в СЛ вообще потерялся. А они идут дальше. Прям как Пеле могут до 1000 голов забить с учетом таких слабых лиг.
Imrebellion
Imrebellion ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:43
Это было бы применимо, если играла Аргентина с Лихтенштейном, Барса с Нумансией и т.д. Интер без Месси продолжает терять очки, в прошлом сезоне были худшими из худших с 20 или сколько там сплошными поражениями.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:10, ред.
Чтоб обыграть команду которая за 2 недели всухую проиграла Торонто...Нью Йорку...отхватила 5 голов от "Америки"...и получила 4 от Майами - не нужен ни дубль Месси ни гол Суареса....да и в футбол то для этого вообще не нужно уметь сильно играть...)))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:36
Неплохо .. Интеру надо добывать очки пока Месси играет.. Скоро 2
месяца будут играть без него.. Надо учиться..
Elliada_
Elliada_ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 12:32
Если верить Opta, то МЛС 10-я лига мира, а СА 26-я. Для тебя 10-я лига очень слабая?
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 12:27
Кому это интересно?
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:10
Причем тут другие лиги, когда речь идет о МЛС? Просто порой смешно как люди восторгаются голами Роналду и Месси в очевидно очень слабых лигах.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:01
Респект ветерану. На выезде важные голы и победный.
Голевых передач не увидел и вцелом чего то ещё, но голы на голевой чуйке
Elliada_
Elliada_ ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 10:33
У Месси 22 гола в МЛС из 832. Остальные тоже забил в чемпионатах уровня ФНЛ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:31
Только бы с аргентинцем было всё в порядке. Я имею ввиду здоровье. Всё же возраст не юный, и мышцы с сухожилиями "не те". Будет здоров, и Интер станет чемпионом. Пожелаем ему прежде всего здоровья, а всё остальное приложится.
Как - будто застольный тост произнёс. Почему как - будто ? Так и есть.
Igo0rek
Igo0rek ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 09:57
Еще бы он там не забивал, МЛС это уровень нашего ФНЛ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:56
7 лет назад Лео Месси забил победный гол Реалу и отпраздновал показав свою футболку на Бернабеу.
Так традиции закрепляются в футбольной культуре благодаря Месси, или сейчас как Беллингема. или Мбаппе.
теперь фанаты Интера и футбола МЛС учат эти культовые празднования голов.
kgdkczwfms85
kgdkczwfms85
вчера в 09:34
Майами из аутсайдера становится лидером МЛС с приходом звёзд
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 09:30
Согласитесь, что аргентинец своей славной карьерой заслужил получать (?) удовольствие от игры, радуя ею поклонников своего таланта по всему миру, в том числе США.
Пусть радует, а всевышний убережёт его от травм.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:11
Молодец! Нечего сказать!
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 09:06
Для Месси в МЛС легко.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 09:05
МЛС и Месси, звучит как-то.
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:00
Для Интера главное - попасть в плей-офф, остальное уже конкретика
shlomo
shlomo
вчера в 08:57
Лучший матч Месси за Интер Майами.... Аргентинец – лидер в гонке бомбардиров. Девять голов на старте чемпионата – солидное начало ....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:48
Лео получает кайф от жизни и футбола.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 08:41
Команда на дне, таких грех не обыгрывать!
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:39
В этом сезоне Интер Майями, судя по всему будет претендовать на высокие места в чемпионате.
Elliada_
Elliada_
вчера в 08:36
Очередная победа Майами благодаря Месси. 2+1 в матче. В этом сезоне не уходит с поля без голевого действия.

832 + 367 = 1199 очков по системе гол + пас. Еще 1 очко до 1200.
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