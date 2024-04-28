Дубль Месси помог «Интер Майами» крупно обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» потерпел поражение от «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:4).
На 1-й минуте Томаш Чанкалай вывел хозяев поля вперёд. На 32-й Лионель Месси сравнял счёт, а на 68-й сделал дубль. Также аргентинец отметился двумя передачами во встрече. Бенжамин Кремаши на 83-й увеличил преимущество клуба из Флориды. Луис Суарес на 89-й забил 4-й мяч гостей.
«Нью-Инглэнд Революшн» занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 4 очка. «Интер Майами» лидирует, у команды 21 балл.
К новости Месси, там очередной рекорд по посещаемости стадиона. Не было бы перформанса, не было бы ажиотажа и интереса.
У профессионалов в деле всегда есть программы минимум - показывать свои умения как обычно, и выполнять условия контрактов.
К новости Месси, там очередной рекорд по посещаемости стадиона. Не было бы перформанса, не было бы ажиотажа и интереса.
У профессионалов в деле всегда есть программы минимум - показывать свои умения как обычно, и выполнять условия контрактов.
История Златана, это история Златана, все люди разные и цели у них тоже.
История Златана, это история Златана, все люди разные и цели у них тоже.
Пример Златана, который в МЛС держал уровень - его позвали обратно в топ лиги, он и в 41 стал чемпионом.
Речь об этом, "хорошо, что продолжают показывать класс". Стухшие ребята это уже не круто, лучше заканчивать карьеру.
Пример Златана, который в МЛС держал уровень - его позвали обратно в топ лиги, он и в 41 стал чемпионом.
Речь об этом, "хорошо, что продолжают показывать класс". Стухшие ребята это уже не круто, лучше заканчивать карьеру.
И отвечая на твой вопрос, да, это очень слабая, посредственная лига.
И отвечая на твой вопрос, да, это очень слабая, посредственная лига.
Тем не менее, это хорошо что они продолжают забивать, побеждать и улучшать стату себе. Тот же Игуаин в Интере забил всего 10 голов, Бензема в СЛ вообще потерялся. А они идут дальше. Прям как Пеле могут до 1000 голов забить с учетом таких слабых лиг.
Тем не менее, это хорошо что они продолжают забивать, побеждать и улучшать стату себе. Тот же Игуаин в Интере забил всего 10 голов, Бензема в СЛ вообще потерялся. А они идут дальше. Прям как Пеле могут до 1000 голов забить с учетом таких слабых лиг.
месяца будут играть без него.. Надо учиться..
месяца будут играть без него.. Надо учиться..
Голевых передач не увидел и вцелом чего то ещё, но голы на голевой чуйке
Голевых передач не увидел и вцелом чего то ещё, но голы на голевой чуйке
Как - будто застольный тост произнёс. Почему как - будто ? Так и есть.
Как - будто застольный тост произнёс. Почему как - будто ? Так и есть.
Так традиции закрепляются в футбольной культуре благодаря Месси, или сейчас как Беллингема. или Мбаппе.
теперь фанаты Интера и футбола МЛС учат эти культовые празднования голов.
Так традиции закрепляются в футбольной культуре благодаря Месси, или сейчас как Беллингема. или Мбаппе.
теперь фанаты Интера и футбола МЛС учат эти культовые празднования голов.
Пусть радует, а всевышний убережёт его от травм.
Пусть радует, а всевышний убережёт его от травм.
832 + 367 = 1199 очков по системе гол + пас. Еще 1 очко до 1200.
832 + 367 = 1199 очков по системе гол + пас. Еще 1 очко до 1200.