Самый самоуверенный тренер в истории МЮ. Тен Хаг требует денег на трансферы и не ждёт титулов

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сегодня, 16:12

Решение оставить Эрика будет ошибкой.

Голландец не верит в чемпионство манкунианцев

Не верит в обозримом будущем, хотя его задача – осуществить мечту миллионов фанатов. Тен Хаг говорит о трансферах, но даже после них заявляет о борьбе за четвертую строчку. Но ведь «Арсенал», который потратил на обновление команды меньше денег, сейчас в борьбе с «Манчестер Сити». Эрик снова просит о времени, терпении и огромном бюджете на трансферы. Но у него много минусов для наставника великого клуба. И самый большой – ни разу не пытался уйти в отставку, нет чувства вины и ответственности.

Тен Хаг совсем не гибкий тренер. Специалист, который умеет подстраиваться, никогда бы не занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем». Прошлогодний разгром от «Севильи» в Лиге Европы – ещё один пример необъяснимой тактической ограниченности наставника, который не сумел поставить МЮ сбалансированную игру в схеме «4-2-3-1». А ведь эта модель неплохо распределяет роли и позволяет сокращать расстояния между линиями при грамотном высоком прессинге.

Также у тен Хага огромные проблемы с коммуникацией. Касается для начала выступлений в прессе, через интервью Эрик точно не сумел расположить к себе публику. У него нет удачных шуток или грамотного анализа ситуации. Также проблемы в коммуникации мешают коллективу изнутри. Истории Гринвуда и Антони лишь вершина айсберга. В клубе неумело реагировали на происшествия. Тренеру не хватило авторитета, чтобы сначала предупредить алкогольные загулы Рэшфорда, а потом исключить оскорбления Маркуса.

Также Эрик не стал королем АПЛ для коллег. У Гвардиолы получилось, а голландец плохо адаптировался. У молодого итальянца Де Дзерби и австралийца Постекоглу репутация среди тренеров дивизиона заметно лучше. Над всеми можно подшучивать – Мойес вчера вспомнил огромные белые зубы Клоппа и заявил, что рад уходу Юргена, поскольку тот такой огромный и страшный. Но тен Хага не считают таким же перспективным, как Артету. У Эрика ограниченный опыт управления огромными проектами, все ошибки МЮ на это указывают.

У Эрика тен Хага редко прогрессируют футболисты

Психологически тен Хаг вряд ли наставник будущих чемпионов Англии, хотя в составе многие футболисты ведут себя так, словно они уже идут на первом месте с огромным отрывом и выигрывали с МЮ в Лиге чемпионов. Есть высокомерный и подлый в своих методах на поле капитан Бруну Фернандеш. И это не аналог Роя Кина, которого ненавидели и уважали в равной степени. Есть заносчивый вингер Гарначо, персональный фанат Роналду, которого некому поставить на место внутри коллектива.

С аргентинцем может повториться история Рэшфорда. Сначала перехваливают, а потом удивляются, почему молодой человек не прогрессирует? Хавбеку Майну лучше уйти из МЮ , если опорный полузащитник хочет стать суперзвездой уровня Беллингема. Каземиро тоже вряд ли стоит оставаться в МЮ , потому что Карлос заметно деградировал под руководством тен Хага, находится низко в рейтинге подписаний «красных дьяволов» при новом тренере. Иронично, что самым удачным трансфером назвали переход вратаря Онаны.

Камерунец допускает жесткие ошибки, пропустил около восьми десятков голов. Из-за его нервозности не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А параллельно Андре тащит мертвые мячи, потому что обороны нет, там Магуайр обозначает борьбу. В атаке тоже нечем хвастаться. Вингера Антони за 95 млн евро можно назвать худшим трансфером при тен Хаге. Причем Эрик сам запросил переход футболиста «Аякса». И теперь не знают, как с ним поступить, покупатели шарахаются из-за обвинений в насилии против женщин.

Играет Антони тоже ужасно. А ещё есть Амрабат и Маунт, много ударов мимо цели. Даже «приемлемые» трансферы, вроде Онаны и Хёйлунда, не перевели манкунианцев на новый уровень. У тренера тен Хага плохой вкус. Приличные футболисты, такие как чемпион мира Мартинес, не показали в МЮ свой максимум. У тен Хага сложно заиграть стабильно, а ещё труднее прогрессировать не в силу юного возраста. Есть успехи у португальцев Бруну и Далота. Оба хотят удачно выступить на Евро-2024, но даже к ним хватало вопросов.

Странного голландца стоило уволить намного раньше

Проблема нынешних наставников – окружены юристами и агентами. Те подсказывают не подавать в отставку из-за размера компенсации. В результате во многих клубах тренеры позорятся, ведь хотят получить свои миллионы. Тен Хагу причитается около 15 млн фунтов, если его уволят в ближайшие месяцы. Говорят, Эрик смирился с участью. Возможно, именно поэтому выдает такие откровенные оценки о неверии в чемпионство МЮ в обозримом будущем.

Поскольку почти все трансферы неудачные, то новому рулевому клуба придется стартовать с дорогих подписаний. Повезло, что в городе новый шериф – сэр Рэтклифф выдаст свои миллионы на новичков. Но для начала нужно определиться с задачей. Если МЮ хочет быть как «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», то есть вести борьбу за четвертое место, то подойдет любой наставник из числа претендентов. Например, вышли на победителя Лиги чемпионов.

Но если планируют вывести «Манчестер Юнайтед» в чемпионы, то стоит искать лучше и предложить целую концепцию. После тен Хага придется раздавать футболистов, но сложно заманить звёзд в клуб без Лиги чемпионов. Можно потешаться над неудачами Клоппа, как делают некоторые «красные дьяволы» – у Юргена одна победа в АПЛ и один успех в трех финалах ЛЧ , да и тот против «Тоттенхэма». Но МЮ добился меньшего при больших расходах.