Самый самоуверенный тренер в истории МЮ. Тен Хаг требует денег на трансферы и не ждёт титулов

Решение оставить Эрика будет ошибкой.
Голландец не верит в чемпионство манкунианцев
Не верит в обозримом будущем, хотя его задача – осуществить мечту миллионов фанатов. Тен Хаг говорит о трансферах, но даже после них заявляет о борьбе за четвертую строчку. Но ведь «Арсенал», который потратил на обновление команды меньше денег, сейчас в борьбе с «Манчестер Сити». Эрик снова просит о времени, терпении и огромном бюджете на трансферы. Но у него много минусов для наставника великого клуба. И самый большой – ни разу не пытался уйти в отставку, нет чувства вины и ответственности.
Тен Хаг совсем не гибкий тренер. Специалист, который умеет подстраиваться, никогда бы не занял последнее место в группе Лиги чемпионов с «Копенгагеном» и «Галатасараем». Прошлогодний разгром от «Севильи» в Лиге Европы – ещё один пример необъяснимой тактической ограниченности наставника, который не сумел поставить МЮ сбалансированную игру в схеме «4-2-3-1». А ведь эта модель неплохо распределяет роли и позволяет сокращать расстояния между линиями при грамотном высоком прессинге.
Также у тен Хага огромные проблемы с коммуникацией. Касается для начала выступлений в прессе, через интервью Эрик точно не сумел расположить к себе публику. У него нет удачных шуток или грамотного анализа ситуации. Также проблемы в коммуникации мешают коллективу изнутри. Истории Гринвуда и Антони лишь вершина айсберга. В клубе неумело реагировали на происшествия. Тренеру не хватило авторитета, чтобы сначала предупредить алкогольные загулы Рэшфорда, а потом исключить оскорбления Маркуса.
Также Эрик не стал королем АПЛ для коллег. У Гвардиолы получилось, а голландец плохо адаптировался. У молодого итальянца Де Дзерби и австралийца Постекоглу репутация среди тренеров дивизиона заметно лучше. Над всеми можно подшучивать – Мойес вчера вспомнил огромные белые зубы Клоппа и заявил, что рад уходу Юргена, поскольку тот такой огромный и страшный. Но тен Хага не считают таким же перспективным, как Артету. У Эрика ограниченный опыт управления огромными проектами, все ошибки МЮ на это указывают.
У Эрика тен Хага редко прогрессируют футболисты
Психологически тен Хаг вряд ли наставник будущих чемпионов Англии, хотя в составе многие футболисты ведут себя так, словно они уже идут на первом месте с огромным отрывом и выигрывали с МЮ в Лиге чемпионов. Есть высокомерный и подлый в своих методах на поле капитан Бруну Фернандеш. И это не аналог Роя Кина, которого ненавидели и уважали в равной степени. Есть заносчивый вингер Гарначо, персональный фанат Роналду, которого некому поставить на место внутри коллектива.
С аргентинцем может повториться история Рэшфорда. Сначала перехваливают, а потом удивляются, почему молодой человек не прогрессирует? Хавбеку Майну лучше уйти из МЮ, если опорный полузащитник хочет стать суперзвездой уровня Беллингема. Каземиро тоже вряд ли стоит оставаться в МЮ, потому что Карлос заметно деградировал под руководством тен Хага, находится низко в рейтинге подписаний «красных дьяволов» при новом тренере. Иронично, что самым удачным трансфером назвали переход вратаря Онаны.
Камерунец допускает жесткие ошибки, пропустил около восьми десятков голов. Из-за его нервозности не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А параллельно Андре тащит мертвые мячи, потому что обороны нет, там Магуайр обозначает борьбу. В атаке тоже нечем хвастаться. Вингера Антони за 95 млн евро можно назвать худшим трансфером при тен Хаге. Причем Эрик сам запросил переход футболиста «Аякса». И теперь не знают, как с ним поступить, покупатели шарахаются из-за обвинений в насилии против женщин.
Играет Антони тоже ужасно. А ещё есть Амрабат и Маунт, много ударов мимо цели. Даже «приемлемые» трансферы, вроде Онаны и Хёйлунда, не перевели манкунианцев на новый уровень. У тренера тен Хага плохой вкус. Приличные футболисты, такие как чемпион мира Мартинес, не показали в МЮ свой максимум. У тен Хага сложно заиграть стабильно, а ещё труднее прогрессировать не в силу юного возраста. Есть успехи у португальцев Бруну и Далота. Оба хотят удачно выступить на Евро-2024, но даже к ним хватало вопросов.
Странного голландца стоило уволить намного раньше
Проблема нынешних наставников – окружены юристами и агентами. Те подсказывают не подавать в отставку из-за размера компенсации. В результате во многих клубах тренеры позорятся, ведь хотят получить свои миллионы. Тен Хагу причитается около 15 млн фунтов, если его уволят в ближайшие месяцы. Говорят, Эрик смирился с участью. Возможно, именно поэтому выдает такие откровенные оценки о неверии в чемпионство МЮ в обозримом будущем.
Поскольку почти все трансферы неудачные, то новому рулевому клуба придется стартовать с дорогих подписаний. Повезло, что в городе новый шериф – сэр Рэтклифф выдаст свои миллионы на новичков. Но для начала нужно определиться с задачей. Если МЮ хочет быть как «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», то есть вести борьбу за четвертое место, то подойдет любой наставник из числа претендентов. Например, вышли на победителя Лиги чемпионов.
Но если планируют вывести «Манчестер Юнайтед» в чемпионы, то стоит искать лучше и предложить целую концепцию. После тен Хага придется раздавать футболистов, но сложно заманить звёзд в клуб без Лиги чемпионов. Можно потешаться над неудачами Клоппа, как делают некоторые «красные дьяволы» – у Юргена одна победа в АПЛ и один успех в трех финалах ЛЧ, да и тот против «Тоттенхэма». Но МЮ добился меньшего при больших расходах.
У многих тренеров сейчас нет совести и есть замашки диктаторов. Тен Хаг ведет себя, словно он сэр Алекс Фергюсон – запретил журналистам задавать вопросы, ввел много ограничений внутри МЮ. Речь не только о полезном запрете пользоваться мобильными телефонами во время командного обеда, но и о конфликтах с Санчо и компанией. Дерзости у тен Хага много, а несчастную Лигу Европы не выиграл. В очередной раз в МЮ неправильно выбрали наставника. Летом важно разорвать порочный круг.
А вот Лига 1, Эредивизи все таки не показатель. Не было пока тренера который брал и Лигу 1 и АПЛ (кроме Венгера), Эредивизи и АПЛ. И скорее всего не смогут. Нужно идти в Серию А или в Бундеслигу, а там уже отработать навыки и возможно потом стоит идти в АПЛ или в Ла Лигу.
А вот Лига 1, Эредивизи все таки не показатель. Не было пока тренера который брал и Лигу 1 и АПЛ (кроме Венгера), Эредивизи и АПЛ. И скорее всего не смогут. Нужно идти в Серию А или в Бундеслигу, а там уже отработать навыки и возможно потом стоит идти в АПЛ или в Ла Лигу.
голландцы говорят, что они спесивы и упрямы. фанаты Аякса были в гневе, когда узнали что руководство клуба решило назнавчит Эрика гл.тр..
но скоро аяксиды были рады.
в Аяксе Тен Хаг поставил крутой футбол.
но МЮ он не подходит. от слово совсем.
голландцы говорят, что они спесивы и упрямы. фанаты Аякса были в гневе, когда узнали что руководство клуба решило назнавчит Эрика гл.тр..
но скоро аяксиды были рады.
в Аяксе Тен Хаг поставил крутой футбол.
но МЮ он не подходит. от слово совсем.
Но важно отметить кто придёт на его место, ведь такую команду не каждый тренер поднимет.
Слот тоже неизвестно какая фигура, учитывая финал Кубка ЛК, где Фейеноорд создал больше моментов, чем Рома Жозе, но проиграл, то возникает вопрос каким должен быть тренер. Тренер который играет хорошо и проигрывает или играет хуже, но выигрывает кубок ЛК.
У Тен Хага одновременно может быть в матчах и то и другое.
Но важно отметить кто придёт на его место, ведь такую команду не каждый тренер поднимет.
Слот тоже неизвестно какая фигура, учитывая финал Кубка ЛК, где Фейеноорд создал больше моментов, чем Рома Жозе, но проиграл, то возникает вопрос каким должен быть тренер. Тренер который играет хорошо и проигрывает или играет хуже, но выигрывает кубок ЛК.
У Тен Хага одновременно может быть в матчах и то и другое.