Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе на стадионах пива не будет»

Вице‑президент и генеральный директор «Ахмата» высказался на тему возможного возвращения пива на стадионы.

В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других.

О том, возможно ли в регионе размещение рекламы пива

Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС , то, конечно, это возможно.

Может ли клуб на этом заработать? Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем её размещать.

Обсуждений много, но решения пока нет. Не знаю, в какие сроки это может произойти. Сейчас сроки ставить бессмысленно. Есть рабочая группа, которая работает над возвращением пива и многое пытается сделать. Думаю, в итоге что-то получится. А сейчас пока обсуждать нет смысла.