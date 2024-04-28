Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе на стадионах пива не будет»

Вице‑президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему возможного возвращения пива на стадионы.
В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других.
О том, возможно ли в регионе размещение рекламы пива
Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно.
Может ли клуб на этом заработать? Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем её размещать.
Обсуждений много, но решения пока нет. Не знаю, в какие сроки это может произойти. Сейчас сроки ставить бессмысленно. Есть рабочая группа, которая работает над возвращением пива и многое пытается сделать. Думаю, в итоге что-то получится. А сейчас пока обсуждать нет смысла.
Утратив чувство коллектива,по трезвым лицам не скорбя,страна,упившаяся пивом,благословляю я тебя!
Утратив чувство коллектива,по трезвым лицам не скорбя,страна,упившаяся пивом,благословляю я тебя!