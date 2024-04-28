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Гендиректор «Ахмата»: «В нашем регионе на стадионах пива не будет»

вчера, 13:39

Вице‑президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался на тему возможного возвращения пива на стадионы.

В нашем регионе на стадионах пива не будет, но всё остальное — интересы лиги и 16 клубов, исключая «Ахмат», потому что мы не будем торговать. Поэтому в этом плане мы поддерживаем усилия других.

О том, возможно ли в регионе размещение рекламы пива

Если эта реклама будет заключена с РПЛ или на кубковых матчах с РФС, то, конечно, это возможно.

Может ли клуб на этом заработать? Клуб так и так будет зарабатывать. Другой вопрос, что у нас не будет пива на стадионе. Но есть и та реклама, которая будет прописана в контракте, если будет, позволит заработать. Мы же обязаны будем её размещать.

Обсуждений много, но решения пока нет. Не знаю, в какие сроки это может произойти. Сейчас сроки ставить бессмысленно. Есть рабочая группа, которая работает над возвращением пива и многое пытается сделать. Думаю, в итоге что-то получится. А сейчас пока обсуждать нет смысла.

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Все комментарии
3cvf7wshh4h5
3cvf7wshh4h5
вчера в 14:46
Не будет пива, найдут ему замену.
adekvat
adekvat
вчера в 14:38
У них футболисты едой травятся, не хватало что бы еще болельщики траванулись.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:25
Насвай будет...
drug01
drug01 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 14:06
Согласен решение верное! Надо всем прислушаться
Интерес
Интерес
вчера в 13:50
Все две тысячи болельщиков клуба,посещающие его матчи,за это.Я тоже.

Утратив чувство коллектива,по трезвым лицам не скорбя,страна,упившаяся пивом,благословляю я тебя!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:46
Без пива никак футбол смотреть?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:41
А вот это правильно - браво, Ахмат!!!
Гость
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