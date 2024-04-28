«Фиорентина» – «Сассуоло»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (28.04.2024)

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сегодня, 15:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 34-го тура Серии A чемпионата Италии «Фиорентина» – «Сассуоло», который состоится 28 апреля 2024 года

«Фиорентина»

Девятое место занимают «Фиолетовые» в турнирной таблице чемпионата Италии на сегодняшний день. Предлагаем рассмотреть результаты недавних матчей с участием «Лилий». В рамках матча 33-го тура Серии A в сухую, забив пару мячей, «Фиорентина» выиграла на выезде у «Морских коньков» из Салерно.

В полуфинале Кубка Италии с общим счётом 2:4 по сумме двух встреч «Фиолетовые» уступили «Аталанте».

«Сассуоло»

«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Серии A находятся напредпоследней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Сассуоло» за последнее время. В матче 32-го тура чемпионата Италии «Чёрно-зелёные» раскатали ничью с миланскими «Дьяволами» (3:3).

На прошлых выходных со счётом 0:3 «Сассуоло» проиграло дома «Волкам» из Лечче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.60

Ничья – 4.20

Победит «Сассуоло» – 5.60

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 2.45

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Только одно поражение потерпели «Фиолетовые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Чёрно-зелёные» уступили в двух встречах

Четыре очных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

«Чёрно-зелёные» рискуют провести следующий сезон в Серии B. «Сассуоло» приложит максимум усилий, чтобы увезти хоть какие-то очки из Флоренции, но «Лилии» будут сильнее. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Фиорентины» с коэффициентом 1.60.