«Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 15:56

«Ахмат» одержал победу над «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ (5:1).

На 26-й минуте Мохамед Конате вывел грозненскую команду вперёд. Николоз Кутателадзе на 42-й восстановил равенство. Владислав Камилов на 45+5-й забил 2-й мяч хозяев поля. Конате на 53-й сделал дубль. На 56-й нижегородцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Кирилл Боженов. Милош Шатара на 65-й увеличил преимущество грозненцев. Лечи Садулаев на 88-й сделал счёт более крупным.

«Ахмат» поднялся на 10-е место в чемпионате России, набрав 29 очков. «Пари НН» находится на 11-й позиции с 28 баллами.