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«Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче Премьер-Лиги

вчера, 15:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)5 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Ахмат» одержал победу над «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ (5:1).

На 26-й минуте Мохамед Конате вывел грозненскую команду вперёд. Николоз Кутателадзе на 42-й восстановил равенство. Владислав Камилов на 45+5-й забил 2-й мяч хозяев поля. Конате на 53-й сделал дубль. На 56-й нижегородцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Кирилл Боженов. Милош Шатара на 65-й увеличил преимущество грозненцев. Лечи Садулаев на 88-й сделал счёт более крупным.

«Ахмат» поднялся на 10-е место в чемпионате России, набрав 29 очков. «Пари НН» находится на 11-й позиции с 28 баллами.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
То его громят 1:7, то сам громит 5:1. Играют как на душу ляжет, под настроение.
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 19:15
Да все уже пришли к выводу, что вернулась обратка по типу "Ростов", а если серьёзно то перед употреблением пищи надо мыть руки с мылом...)
Серьёзно никто не воспринимает, что Грозный пойдет на такой шаг.
Забыли.
sihafazatron
sihafazatron ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 18:12
Да-да точно!)) Щас исправим!)))
Attaccante_55
Attaccante_55
вчера в 17:59
Так Гоцука ждали, говорили с ним то в оборона всё наладится. А вот ни... Да и Александров, которого разрекламировал Шнякин, ни о чём.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49
Веселые у Ахмата качели! с 1-7 на 5-1))
Loki Sigurd
Loki Sigurd
вчера в 17:33
Ну раз от Балтики 1:7, значит Пари НН 5:1? Логично...
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:33
Воскрешение грозненцев после 1:7 это круто
Ещё пару побед и как мне кажется они решат задачу по сохранению прописки в РПЛ
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:22
Как хорошо отметили комментаторы, в частности Грозненский (не знаю его имя и фамилию, как и вообще любых комментаторов, кроме покойного Уткина), на 75 примерно минуте, что Ахмат вообще не показал футбола и счет не по игре. Тут сыграли стандарты и этот результат благодаря игре плохого качества в исполнении гостей. Полностью согласен с комментаторами, даже записал себе их слова, чтобы процитировать спустя время. Ахмат победил, победа важная, победа над прямым конкурентом. Но чувствуется, что в их игре не было ничего доминирующего как в технике, так и в тактике. По игре я бы назвал счет 2:0 или 2:1. Тем не менее, Пари умудрились вставить палку себе в колеса и лучше бы они просто не приехали и получили технарь, чем так позориться.

Ахмат с победой! А Пари пора менять тренера и лучше сейчас, чтобы новый успел подготовиться к следующей игре

P.S. Вижу, вы тут обсуждаете отравление. Да хватит уже, вроде всю эту историю замяли. Нужно двигаться дальше, борьба за выживание впереди
Аксинья
Аксинья ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:18
А я насчитал три победы - ЦСКА 2:1, Сочи 1:0 и сегодня...
Аксинья
Аксинья ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 17:17
Матч с "Оренбургом" тогда перенесли, а спустя немного времени "Сочи" отказал в переносе "Ростову" и тому пришлось выставлять детвору. Это конечно была промашка руководства, но "Сочи" таким поведением, а тем более результатом и празднованием голов навсегда испортил свою репутацию.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:54, ред.
Не было в Грозном отравления,даже если допустить,то был привезен с Сочи.Сочи перебегал Ахмат по игре.С отравлением 14 человек это физически не мыслимо.Помнится,многие забыли,что Сочи ранее по такому же поводу обрашались к Оренбургу. ТИПО ОТРАВЛЕНИЕ ИГРОКОВ,ПРОСИМ ПЕРЕНЕСТИ МАТЧ.
salleeh
salleeh
вчера в 16:52
Теперь осталось собраться и сыграть ещё четыре игры, против соперников, которым в первом круге Ахмат проиграл…
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:49
Ахмату очки нужнее, отсюда и такая прыть!
KT_S_16
KT_S_16 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 16:39
Именно так! Ещё ржали как идиоты когда забивали... А могли ведь согласиться перенести матч как Краснодар поступил. Низко поступил Федотов и вся команда. Подлый поступок им уакнулся - Бог все видит... И Федотову уже не отмыться. Сочи должен сгинуть в пердиве.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 16:38
Припоминаю ситуацию, когда на чемпионат мира итальянцы брали с собой и повара и воду и макароны, тобишь пасту...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:36
Ахмат с такой нужной для них победой !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:35, ред.
Это, что такое "деяться"? Непредсказуемая борьба и вверху и внизу турнирной таблице в нашем чемпионате . Сразу вспомнился предматчевый ролик примерно месячной давности одной из команд РПЛ , суть которого была в том , что Зенит всё равно идёт на первый , а "те стуки и уханье" доносится из "подвала" где идёт ожесточённая борьба . Так вот сейчас не известно кто будет первый , а борьба из "подвала" того и гляди перекинется и на "цокольный этаж". )
Р S . А голов то сколько - загляденье !
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:28
история с отравлением футболистов сочи в самый решающий момент в борьбе за выживание в рпл просто вычеркнула надежды испанского тренера команды с берега чёрного моря на итоговое спасение и надежды хоть на переходные матчи ( после отравления не факт, что сочи смогут зацепиться за очки и в 26м туре премьер - лиги рпл) сегодня думаю команда с Нижнего Новгорода приехала в Грозный со своей водой и едой😂 во всей этой истории жаль только испанского тренера сочи Морено, он похоже о подводных камнях нашего чемпионата даже не догадывался и вёл свою команду к крутому камбэку...но в итоге пару махинаций и в буквальном смысле футбольный клуб сочи обос..ался🤷‍♂️ есть такое понятие как эфект бумеранга, не стоило тогда Федотову и его подопечным настаивать играть с ростовым в момент, когда всю основу ростовчан закрыли на карантин в ковид. итог: позорные 10-1 в пользу сочи, вот им и вернулась ответочка судьбы! тоже не спортивная, но просто убийственная в разы с той ковидной историей и бреднями Федотова в разговоре со сми
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:21
Ахмат сила!!!
rfph8wyxx39p
rfph8wyxx39p
вчера в 16:18
Что творит Ахмат!!! В хорошем смысле слова....
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:16
Всех болельщиков Ахмата с заслуженной Победой !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:08
победа над цска не считается? ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:02
Ахмат свежее выглядел и в полных составах закатил НН, после удаления - "пошла вода в хату"!
Грозный с победой!
Юрановцам собраться и не раскисать!
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:59
Это просто пипец... Уровень второго дивизиона... НиНо в полной 63...
54gt3rnn8bez
54gt3rnn8bez
вчера в 15:59
Нижний вторую половину сезона провалил
9xa6a633u372
9xa6a633u372
вчера в 15:58
Вот к этой победе не предрешься. Тут без вариантов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:58, ред.
После 1:7 третья победа подряд....
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