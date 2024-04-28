«Ахмат» разгромил «Пари НН» в матче Премьер-Лиги

«Ахмат» одержал победу над «Пари НН» в матче 26-го тура РПЛ (5:1).
На 26-й минуте Мохамед Конате вывел грозненскую команду вперёд. Николоз Кутателадзе на 42-й восстановил равенство. Владислав Камилов на 45+5-й забил 2-й мяч хозяев поля. Конате на 53-й сделал дубль. На 56-й нижегородцы остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Кирилл Боженов. Милош Шатара на 65-й увеличил преимущество грозненцев. Лечи Садулаев на 88-й сделал счёт более крупным.
«Ахмат» поднялся на 10-е место в чемпионате России, набрав 29 очков. «Пари НН» находится на 11-й позиции с 28 баллами.
Серьёзно никто не воспринимает, что Грозный пойдет на такой шаг.
Забыли.
Серьёзно никто не воспринимает, что Грозный пойдет на такой шаг.
Забыли.
Ещё пару побед и как мне кажется они решат задачу по сохранению прописки в РПЛ
Ещё пару побед и как мне кажется они решат задачу по сохранению прописки в РПЛ
Ахмат с победой! А Пари пора менять тренера и лучше сейчас, чтобы новый успел подготовиться к следующей игре
P.S. Вижу, вы тут обсуждаете отравление. Да хватит уже, вроде всю эту историю замяли. Нужно двигаться дальше, борьба за выживание впереди
Ахмат с победой! А Пари пора менять тренера и лучше сейчас, чтобы новый успел подготовиться к следующей игре
P.S. Вижу, вы тут обсуждаете отравление. Да хватит уже, вроде всю эту историю замяли. Нужно двигаться дальше, борьба за выживание впереди
Р S . А голов то сколько - загляденье !
Р S . А голов то сколько - загляденье !
Грозный с победой!
Юрановцам собраться и не раскисать!
Грозный с победой!
Юрановцам собраться и не раскисать!