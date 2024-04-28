КДК РФС рассмотрит пресс-конференцию Тихонова после матча в Хабаровске

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вчера, 10:48

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит пресс-конференцию главного тренера «Енисея» по окончании матча Первой лиги с клубом « СКА -Хабаровск».

После игры, которая завершилась поражением красноярской команды со счётом 0:3, наставник сибиряков заявил следующее:

Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Почему с нами?

Главным арбитром встречи была .

Председатель КДК сообщил: