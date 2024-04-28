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КДК РФС рассмотрит пресс-конференцию Тихонова после матча в Хабаровске

вчера, 10:48
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит пресс-конференцию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова по окончании матча Первой лиги с клубом «СКА-Хабаровск».

После игры, которая завершилась поражением красноярской команды со счётом 0:3, наставник сибиряков заявил следующее:

Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Почему с нами?

Главным арбитром встречи была Вера Опейкина.

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил:

КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идёт о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашён.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:23
Эта Опейкина не вызывает доверия. На ВАРе не увиднла откровенный наступ на Зиньковском.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:40
А если в Европе начнут судить демонстративные геи?
Мы тоже начнем подстраиваться под них?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:38
Действительно, зачем мы берем пример с Запада?
Есть много женских турниров, пусть в них и судят.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:20
Обязан жениться на ней Андрей
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:40
Очередной штраф в копилку чиновников РФС !)
lotsman
lotsman
вчера в 11:35
Обидно так проигрывать при женщине, да?.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:28
Андрей думаю вспылил после 0-3
nvu4dh2735fv
nvu4dh2735fv
вчера в 11:00
Не знаю, что там сделала Вера Опейкина, но проиграть со счетом 3-0 нужно суметь. А вообще мужские команды должен судить мужчина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:54
Никому неохота проигрывать...
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