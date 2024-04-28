КДК РФС рассмотрит пресс-конференцию Тихонова после матча в Хабаровске

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит пресс-конференцию главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова по окончании матча Первой лиги с клубом «СКА-Хабаровск».
После игры, которая завершилась поражением красноярской команды со счётом 0:3, наставник сибиряков заявил следующее:
Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте её на матч «Родина» — «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Почему с нами?
Главным арбитром встречи была Вера Опейкина.
Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил:
КДК РФС возбудил дисциплинарное производство в отношении главного тренера «Енисея» Тихонова на основании материалов, полученных из общедоступных источников. Речь идёт о возможных нарушениях дисциплинарного регламента, выявленных на пресс-конференции после матча «СКА-Хабаровск» — «Енисей». Заседание по данному вопросу состоится 3 мая. Тихонов на него приглашён.
Мы тоже начнем подстраиваться под них?
Мы тоже начнем подстраиваться под них?
Есть много женских турниров, пусть в них и судят.
Есть много женских турниров, пусть в них и судят.