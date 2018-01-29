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Ханни всё-таки перейдёт в «Спартак», «Андерлехт» уже нашёл игроку замену

сегодня, 16:02

Противоречивая информация поступает из Бельгии. Напомним, что сегодня один из местных журналистов сообщил о том, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни отказался переходить в «Спартак», сославшись на семейные обстоятельства.

Тем не менее, в ряде бельгийских СМИ пишут не только о том, что алжирец «Спартаку» не отказывал, но и о том, что игрок в данный момент проходит медобследование перед своим трансфером в стан действующих чемпионов России.

Более того, сообщается, что «Андерлехт» уже даже определился с заменой Ханни. Этим игроком должен стать хавбек бельгийского клуба «Ваасланд-Беверен» Риота Мориока.

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Все комментарии
korn3512
korn3512 ответил Tommy Lee
сегодня в 21:39
Так и есть
proezd2
proezd2
сегодня в 19:57
Ханна кароче хунте газовласовской.хехе
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 19:35
Значит, велики шансы ухода Квинси.
Кстати, хотите верьте, хотите нет-Таарабт круче Ханни в разы.
Shagrath82
Shagrath82 ответил Литейный 4
сегодня в 19:06
Литейный 4:
Пупсики, пока вы тут комментите, там вашего Промеса продают! Ахахахаха! ======= Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в английский "Саутгемптон", сообщает "Советский спорт". По информации The Times, вероятность трансфера составляет 90%. В этом сезоне Промес забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач в 25 матчах за "Спартак"
зато лизуны болотные никому не нужны
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Литейный 4
сегодня в 19:00
Знаешь буду рад если вы и мы спартак будем выше коней и проводниц,или тебе по душе кони чтоб выше были?
за
за
сегодня в 18:58
«Спартак» заплатит «Андерлехту» € 5,5 млн за переход полузащитника Софьяна Ханни, утверждает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Ранее в окружении футболиста «Чемпионату» сообщили, что московский клуб предлагает алжирцу контракт сроком на 3,5 года. Ханни будет проходить медобследование 29 и 30 января, после этого спартаковцам останется обсудить с игроком последние детали сотрудничества.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:51
Пупсики, пока вы тут комментите, там вашего Промеса продают! Ахахахаха!
=======
Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в английский "Саутгемптон", сообщает "Советский спорт".
По информации The Times, вероятность трансфера составляет 90%.
В этом сезоне Промес забил 15 мячей и отдал восемь голевых передач в 25 матчах за "Спартак"
колледж
колледж
сегодня в 18:50
А че грязнули питерские тут делают-валите на свою ветку обсуждать кпримеру артома бздюба,великий игрочишка и человек офно!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 18:48
Сокер - "беззубые старухи", что разносят слухи по углам)

...понять то их можно, нет новостей...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:44
Покупка Ханни может означать и то, что увеличились шансы Промеса на отъезд.
112910415
112910415
сегодня в 18:41
а отличный, кстати, футболист!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:34
Бакланы, лучше потребуйте, чтобы "Зенит" забрал у Грозовского клубную куртку. Он на заседания суда в ней ходит.
Faustello
Faustello
сегодня в 18:20
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 18:19
Завтра опровержение напишут. Вот ржака будет. Средненький игрочишка, а гонору пупсики напустили!
Tommy Lee
Tommy Lee ответил korn3512
сегодня в 18:18
korn3512:
Брехня.. Правительство питерское - крышует всё Г питерское! Думаешь такие чумовые вливания в зенит и хоккейный ска чисто чудесное совпадение?! Не верь чудесам))
Про хоккейный ска соглашусь, там уже новый кубок Гагарина куплен. Поэтому уже почти никто не смотрит КХЛ, все любители хоккея ищут НХЛ-трансляции
RDeanW
RDeanW
сегодня в 18:06
в последних 3 играх андерлехт набрал 7 очков из 9, забив 5 голов. все 5 мячей на счету ханни. кое о чем говорит...
Заполярный
Заполярный
сегодня в 18:04
ОПЯТЬ СПАРТАК КОНЯВЫМБАКЛАНАМ НАСТРОЕНИЯ ИСПОРТИЛ.
Литейный 4
Литейный 4 ответил korn3512
сегодня в 18:00
korn3512:
Брехня.. Правительство питерское - крышует всё Г питерское! Думаешь такие чумовые вливания в зенит и хоккейный ска чисто чудесное совпадение?! Не верь чудесам))
Дарово Геша! Такой лакомый кусочек, как Лукойл думаешь игнорит правительство? Нефтяная труба исправно качает народную нефть, отмывая в бензине и Спартаке! :)
korn3512
korn3512 ответил Литейный 4
сегодня в 17:52
Брехня.. Правительство питерское - крышует всё Г питерское! Думаешь такие чумовые вливания в зенит и хоккейный ска чисто чудесное совпадение?! Не верь чудесам))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 17:51
Если лазурные так нервничают,значит игрок то что надо!
Даже кони смирились уже))
FILL3286
FILL3286 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 17:50
ПерекатиПоле:
Я думаю скаутам пупсов дали установку, представляйся чешской Спартой(40е место в рейтинге УЕФА) и таким образом заманивать игроков на медосмотр. Ну а там уже как Ананидзе и Дениска сработают.
Ты на своих второсортных аргов смотри и на всякий прочий шлак,типа шатова,смольникова,коко,дзюбу, и остальных палок)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:48
Игорян устанет ловить голешники из-за спины)))
Хряк Тарасовский
Хряк Тарасовский
сегодня в 17:47
Эх Ханни , Ханни. Не стоило так бездумно доверяться агентам!
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
сегодня в 17:46
Литейный 4:
Вас говорят правительство крышует. Вон отмазали некрасивый инцидент с шоколадками!
А кто же тогда вас отмазал в истории с бананом и.т.д. Арийцы нашлись из угро-финнии)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:46
Хороший парень, до мозга костей атакующий полузащитник, бьет с обеих ног, стандарты, техничен... То что доктор прописал Коням и К"
Удары как с пушки и на технику...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Литейный 4
сегодня в 17:44
Литейный 4:
Утаили от него, что этот клуб из второй сотни УЕФА! :)))))
Я думаю скаутам пупсов дали установку, представляйся чешской Спартой(40е место в рейтинге УЕФА) и таким образом заманивать игроков на медосмотр.
Ну а там уже как Ананидзе и Дениска сработают.
FILL3286
FILL3286 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 17:44
ПерекатиПоле:
- Хочешь в спартак? - Нет! Они на 112 месте в Европе и в целом позорят футбол! - А за кучу нефтеденег выкаченных из народных недр? - Хм, пожалуй да.
Губерниев Шипулину: Вам стыдно за наш биатлон?
Нет все и всегда стыдно за зенит))!!
makkie
makkie ответил ziborock
сегодня в 17:44
ziborock:
Да он и забивает немало! В последних 5-и играх 5 мячей!
И это только в плюс - Ивелин всё на тоненького играл, мяч старался в ворота завести, когда надо было решать самому. Пишут, что уже зимой уйдет - видимо после подписания Ханни.
kingoffam
kingoffam
сегодня в 17:43
Бомжи срочно подыскивают себе нового духовника.Заболотный нуждается в причастии,а Грозовский присел надолго.
Литейный 4
Литейный 4 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 17:41
ПерекатиПоле:
- Хочешь в спартак? - Нет! Они на 112 месте в Европе и в целом позорят футбол! - А за кучу нефтеденег выкаченных из народных недр? - Хм, пожалуй да.
Утаили от него, что этот клуб из второй сотни УЕФА! :)))))
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