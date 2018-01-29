Ханни всё-таки перейдёт в «Спартак», «Андерлехт» уже нашёл игроку замену

Противоречивая информация поступает из Бельгии. Напомним, что сегодня один из местных журналистов сообщил о том, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни отказался переходить в «Спартак», сославшись на семейные обстоятельства.

Тем не менее, в ряде бельгийских СМИ пишут не только о том, что алжирец «Спартаку» не отказывал, но и о том, что игрок в данный момент проходит медобследование перед своим трансфером в стан действующих чемпионов России.

Более того, сообщается, что «Андерлехт» уже даже определился с заменой Ханни. Этим игроком должен стать хавбек бельгийского клуба «Ваасланд-Беверен» Риота Мориока.