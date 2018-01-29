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Бельгийские СМИ: Трансфер Ханни обойдется «Спартаку» в 5,5 млн евро

сегодня, 19:36

Сегодня в Бельгии сообщили, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни все-таки перейдет в «Спартак», несмотря на противоречивые слухи. Оттуда же поступила информация о деталях грядущего трансфера.

27-летний алжирец обойдется «красно-белым» в 5,5 млн евро, а контракт с игроком будет заключен на четыре с половиной года.

В текущем сезоне Ханни провел 31 матч за «Андерлехт», забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 20:13
Напомнит лизунам как их ачимпогнул Андерлехт
RDeanW
RDeanW
сегодня в 20:05
вчера трешку стандарду закинул, кстати (это те, кто коней из лч выбивал, если че))))
RDeanW
RDeanW
сегодня в 20:03
Ожидания питерских: сорванный трансфер, а если не выгорит - стоимость перехода 12 млн, чтобы можно было упрекнуть, если че

Реальность: качественный игрок, который имеет превосходную статистику за 2 последних сезона, за 5.5 млн (в 2 раза меньше)

это вам не эрнани с молло)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:58
Как-то дешево, какую-то подделку продают.
proezd2
proezd2
сегодня в 19:52
канешна брать...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 19:50
Цена как раз подходящая,но опять же пока официально не обьявили все это слухи...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:45
Статистика отличная, цена подходит.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:41
Судя по его глазам на фото - это какой-то обезумевший игиловец , с гранатой в трусах, б.я буду ! Пипец всем , в общем )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Берём !!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 19:39
5,5 норм!
Это же не 30-50 млн,как платят питерские за второсортных аргов)!
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