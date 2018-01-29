Бельгийские СМИ: Трансфер Ханни обойдется «Спартаку» в 5,5 млн евро

Сегодня в Бельгии сообщили, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни все-таки перейдет в «Спартак», несмотря на противоречивые слухи. Оттуда же поступила информация о деталях грядущего трансфера.

27-летний алжирец обойдется «красно-белым» в 5,5 млн евро, а контракт с игроком будет заключен на четыре с половиной года.

В текущем сезоне Ханни провел 31 матч за «Андерлехт», забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.