Стали известны четыре соперника «Локомотива» на втором сборе

«Локомотив» рассказал о своих соперниках на втором зимнем сборе, который пройдет с 1 по 14 февраля в Испании.

Вечером 2 февраля «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», который сейчас занимает третье место в своем чемпионате и не проигрывает уже пять матчей кряду. Год назад московский коллектив уже обыгрывал «Осиек» на сборах со счетом 2:1.

5 февраля «Локомотиву» предстоит встреча с шведским «Кальмаром», который переживает спад.

9 февраля «железнодорожников» ждет поединок с четвертой командой Норвегии «Стремсгодсетом». Ранее москвичи дважды обыгрывали этот коллектив (15:0 и 3:0) и однажды потерпели минимальное поражение.

Завершающий матч предстоит провести с сильнейшим клубом Венгрии «Ференцварошем».

Напомним, что последний поединок «Локомотива» на первом сборе завершился боевой ничьей с «Эстерсундом» (3:3).