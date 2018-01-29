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Стали известны четыре соперника «Локомотива» на втором сборе

сегодня, 21:30

«Локомотив» рассказал о своих соперниках на втором зимнем сборе, который пройдет с 1 по 14 февраля в Испании.

Вечером 2 февраля «железнодорожники» сыграют с хорватским «Осиеком», который сейчас занимает третье место в своем чемпионате и не проигрывает уже пять матчей кряду. Год назад московский коллектив уже обыгрывал «Осиек» на сборах со счетом 2:1.

5 февраля «Локомотиву» предстоит встреча с шведским «Кальмаром», который переживает спад.

9 февраля «железнодорожников» ждет поединок с четвертой командой Норвегии «Стремсгодсетом». Ранее москвичи дважды обыгрывали этот коллектив (15:0 и 3:0) и однажды потерпели минимальное поражение.

Завершающий матч предстоит провести с сильнейшим клубом Венгрии «Ференцварошем».

Напомним, что последний поединок «Локомотива» на первом сборе завершился боевой ничьей с «Эстерсундом» (3:3).

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил 95-shishani-95
сегодня в 21:58
95-shishani-95:
Стремсгодсетом? Это бывший соперник Спартака?
Это будущее название твоей команды.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:51
Палыч, что с усилением? Новички будут? Ницца ведь не подарок.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:40
Никого нет на этой новости - все "профессионально" обсуждают зарплату новичка "Спартака".
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 21:39
Стремсгодсетом?
Это бывший соперник Спартака?
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