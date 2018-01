Тим Кэйхилл спустя 13 лет вернулся в родной клуб

«Миллуолл» поприветствовал свою легенду, которая вернулась в родной клуб спустя 13 лет. 38-летний Тим Кэйхилл заключил с клубом Чемпионшипа контракт сроком до конца сезона.

Полузащитник провел за «Миллуолл» 251 матч в период с 1998 по 2004 года, забив 57 голов. Кэйхилл будет играть под номером семь.

Судьба покидала футболиста по разным континентам. Сперва он провел 8 лет в «Эвертоне», затем отправился в США. Далее последовал вояж в Китай. Последним клубом Кэйхилла был «Мельбурн Сити». Игрок покинул австралийцев в 2017 году и до сих пор являлся свободным агентом.

✍#TheReturn is complete. Read our full story as Lions legend @Tim_Cahill seals his return to #Millwall



