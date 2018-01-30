Хенесс: «Надеюсь убедить Хайнкеса остаться еще на один сезон. Выхода нет!»

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что клуб отчаянно нуждается в главном тренере Юппе Хайнкесе, который вернулся к мюнхенцам лишь на время, чтобы помочь им преодолеть кризис:

«Мы пытаемся донести до Хайнкеса, что его миссия в „Баварии“ еще не закончена. Он должен перейти от опытных игроков к более молодым.

Надеюсь убедить его остаться еще на один сезон. Выхода нет!»

Сам Хайнкес неоднократно повторял, что не собирается продолжать тренерскую карьеру. У специалиста и клуба сложились настолько родственные отношения, что Юпп даже не торопился подписывать с «Баварией» контракт, работая на доверительных началах.