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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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Хенесс: «Надеюсь убедить Хайнкеса остаться еще на один сезон. Выхода нет!»

сегодня, 00:04

Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что клуб отчаянно нуждается в главном тренере Юппе Хайнкесе, который вернулся к мюнхенцам лишь на время, чтобы помочь им преодолеть кризис:

«Мы пытаемся донести до Хайнкеса, что его миссия в „Баварии“ еще не закончена. Он должен перейти от опытных игроков к более молодым.

Надеюсь убедить его остаться еще на один сезон. Выхода нет!»

Сам Хайнкес неоднократно повторял, что не собирается продолжать тренерскую карьеру. У специалиста и клуба сложились настолько родственные отношения, что Юпп даже не торопился подписывать с «Баварией» контракт, работая на доверительных началах.

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
сегодня в 08:46
Чем Тухель плох? Считаю его хорошим тренером,
Saang
Saang ответил RDeanW
сегодня в 00:20
RDeanW:
отпустите уже деда, он заслужил. хватит преследовать лишь свои цели
Юпп не взялся бы за это, будь ему подобное в тягость, может и останется еще ненадолго. Другое дело, что немецкая тренерская школа сдулась, раз кроме Лёва и Ханкеса некому возглавить (всм вынуть из задницы как в прошлом году) такой именитый клуб
RDeanW
RDeanW
сегодня в 00:09
отпустите уже деда, он заслужил. хватит преследовать лишь свои цели
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