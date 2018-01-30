Давид Луис может стать частью сделки по переходу Жиру в «Челси»

Защитник «Челси» Давид Луис, последнее время не имеющий игровой практики в лондонском клубе, может стать частью сделки по приобретению «аристократами» нападающего «Арсенала» Оливье Жиру.

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер, расстроенный тем, что «Вест Бромвич» заломил цену за защитника Джонни Эванса, заинтересован в подписании 30-летнего бразильца.

Трансфер Жиру в «Челси» должен запустить цепную реакцию. После перехода француза в «Челси», «синие» отпустят своего форварда Миши Батшуайи в дортмундскую «Боруссию», а та, в свою очередь, разрешит Пьеру-Эмерику Обамеянгу отправиться в «Арсенал».