Муса вернулся в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА официально подтвердила переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейцев.



«Футболист сборной Нигерии будет выступать за „красно-синих“ на правах аренды до окончания сезона 2017/18.



Ранее Муса выступал за ПФК ЦСКА с 2012-го по 2016 год и сыграл за „красно-синих“ 168 матчей, в которых забил 54 гола. В составе армейского клуба Ахмед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка.



С возвращением домой, Ахмед!» - сообщает пресс-служба.