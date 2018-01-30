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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
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23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
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22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
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Муса вернулся в ЦСКА

сегодня, 12:08

Пресс-служба ЦСКА официально подтвердила переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейцев. 

«Футболист сборной Нигерии будет выступать за „красно-синих“ на правах аренды до окончания сезона 2017/18.

Ранее Муса выступал за ПФК ЦСКА с 2012-го по 2016 год и сыграл за „красно-синих“ 168 матчей, в которых забил 54 гола. В составе армейского клуба Ахмед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка.

С возвращением домой, Ахмед!» - сообщает пресс-служба.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 18:39
Mr.Fish-ka:
Ну и причём тут Промес!? Где логика? Бред. На тебе от Квинси!!! «Спартак» – «Севилья». Промес оформил дубль и отдал две голевые передачи. Промес признан лучшим футболистом России https://www.youtube.com/watch?v=69X1ReqhNpA https://www.youtube.com/watch?v=ZeYs51NiM2g
Ну и где тут Промес?
А то он тут рассказывает: "Я такой и этакий. Я – великий". И так далее.
Вот он вам простой показатель – 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и оказался пустышкой!))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:40
В нашем случае необходимо говорить об одном: Муса вернулся в родную команду, где будут ему доверять, выпуская в основе с первых минут; где он будет чувствовать поддержку тренера и партнеров, благожелательность болельщиков. Именно такой нападающий: быстроногий, настырный, упертый, - необходим армейцам, а то ведь до чего дошло - впереди играет Вернблум ...
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka ответил Великолепный
сегодня в 15:11
Великолепный:
Канчельскис про Промеса А то он тут рассказывает: "Я такой и этакий. Я – великий". И так далее. Кто ты такой вообще? Смешно слушать. Почему он начинает оправдываться? Поезжай в Германию, Англию или Испанию и докажи (смеется). Отвечает он мне в интервью… Пусть покажет себя и тогда поговорим. – Теперь он может ответить вам в матчах Лиги Европы. – Он уже ответил в матче с "Ливерпулем" ("Спартак" проиграл на "Энфилде" 0:7. – Прим. "СЭ"). Вот он вам простой показатель – 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и ответил (смеется). Что он там говорит? А то они все такие умные, могут говорить, а делом доказать ничего не могут. Ваш пупсик себя уже проявил в матче с Ливерпулем и Марибором!))
Ну и причём тут Промес!? Где логика? Бред. На тебе от Квинси!!!

«Спартак» – «Севилья». Промес оформил дубль и отдал две голевые передачи.
Промес признан лучшим футболистом России


mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:58
Хряки перекрестились что успели с нами сыграть оба матча . Николашка подсобил.
Igorello97
Igorello97
сегодня в 14:56
Теперь стоит ждать Слуцкого?
игорь алексеев
игорь алексеев ответил yeychanin23
сегодня в 14:23
Если только для Вернблума
ArS1886
ArS1886
сегодня в 14:10
Все таки вернули обратно
Даже на лавке середняка АПЛ был лишним и бесполезным.

Уровень РФПЛ...
Snake Plissken
Snake Plissken ответил МКС
сегодня в 14:05
МКС:
Конявые болелы то ли пьют беспробудно, то ли на самом деле школу прогуливают. Где африка и где бразилия? Вы хоть погуглите немножко, если господь умом обделил/
Эка тебя раскидало-то... )))
yeychanin23
yeychanin23
сегодня в 14:04
Серьезное усиление, конкуренция возрастает...
МКС
МКС
сегодня в 14:03
Конявые болелы то ли пьют беспробудно, то ли на самом деле школу прогуливают. Где африка и где бразилия? Вы хоть погуглите немножко, если господь умом обделил/
Беланов
Беланов ответил MALOVAR
сегодня в 13:56
MALOVAR:
ну чемпиона англии он знатно уронил в таблице))
Проблемы Раньери - причем тут Муса?
MALOVAR
MALOVAR ответил ЦСКА Самый титулованный
сегодня в 13:56
там на кону многое стояло ,а в лиге Квинси двадцатку наколотит
MALOVAR
MALOVAR ответил Беланов
сегодня в 13:55
ну чемпиона англии он знатно уронил в таблице))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 13:55
Он хоть помнит что такое мяч футбольный ?
У Лестера скамейку знатно отпалиролил ))
Snake Plissken
Snake Plissken ответил cpartak60
сегодня в 13:54
cpartak60:
иди уроки учи!
О - спартаковская школота подоспела
Snake Plissken
Snake Plissken ответил Ruslan Volkov
сегодня в 13:52
Ruslan Volkov:
Ты ошибся уже не спартак а конюшня центральным был есть и будет для африки,ты там не путай
Ничего не перепутал - Спартак самый африканский клуб, еще немного - и станет как сборная Франции
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил MALOVAR
сегодня в 13:50
MALOVAR:
вот и посмотрим кто в англии заиграет ,твой не заиграл))
Конечно посмотрим, а когда? Как в Англии с Ливерпулем Промес сыграл уже видели!
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 13:48
Позиции Вернблума на острие атаки резко пошатнулись. Ахахаха
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Великолепный
сегодня в 13:47
Как ты говоришь пупсик помог вас разгромить и этим гордимся,а ливера вы никак не можете забыть потому что вы сами проиграли минимально 2 составу МЮ
cpartak60
cpartak60 ответил Snake Plissken
сегодня в 13:46
Snake Plissken:
Центральный спортивный клуб Африки? Даже дети знают - это Спартак
иди уроки учи!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Snake Plissken
сегодня в 13:45
Ты ошибся уже не спартак а конюшня центральным был есть и будет для африки,ты там не путай
cska.78
cska.78
сегодня в 13:45
Великолепный
Великолепный ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 13:45
Mr.Fish-ka:
Сбитый лётчик вернулся в конюшню Гинера... Англия проверила и отсеяла и игрока и тренера цска...
Канчельскис про Промеса
А то он тут рассказывает: "Я такой и этакий. Я – великий". И так далее. Кто ты такой вообще? Смешно слушать. Почему он начинает оправдываться? Поезжай в Германию, Англию или Испанию и докажи (смеется). Отвечает он мне в интервью… Пусть покажет себя и тогда поговорим.

– Теперь он может ответить вам в матчах Лиги Европы.

– Он уже ответил в матче с "Ливерпулем" ("Спартак" проиграл на "Энфилде" 0:7. – Прим. "СЭ"). Вот он вам простой показатель – 0:7. В Ливерпуле писали, что клуб интересуется Промесом, а он поехал и ответил (смеется). Что он там говорит? А то они все такие умные, могут говорить, а делом доказать ничего не могут.

Ваш пупсик себя уже проявил в матче с Ливерпулем и Марибором!))
МКС
МКС
сегодня в 13:43
До окончания сезона гнедой жеребец попытается вытащить свою бывшую команду из болота, на правах аренды. Затем снова уедет, если раньше не сдохнет от доширака. С возвращением Мусик )))
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 13:43
А Гинер хитро сделал боссов Лестера на 18 млн смог раскрутить и игрока обратно взять без выкупа,вот конюшня молодцы
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 13:42
Возвращение Белоснежки к беспалому гному))
Беланов
Беланов ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 13:41
Mr.Fish-ka:
Сбитый лётчик вернулся в конюшню Гинера... Англия проверила и отсеяла и игрока и тренера цска...
Помнишь как Арсенал возвращал спартаковский мусор?
t2k
t2k ответил Mr.Fish-ka
сегодня в 13:41
И ливерпуль отсеял 7 мячей свиноферме
шацк
шацк
сегодня в 13:40
Можно поздравить армейцев - это просто необходимое усиление.
Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:39
Мусик, рады будем видеть тебя вновь. А то скорости в нашем футболе несколько упали. Защитники разленились. Теперь им придется и диету соблюдать.
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