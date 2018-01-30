Муса вернулся в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА официально подтвердила переход нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы в стан армейцев.
«Футболист сборной Нигерии будет выступать за „красно-синих“ на правах аренды до окончания сезона 2017/18.
Ранее Муса выступал за ПФК ЦСКА с 2012-го по 2016 год и сыграл за „красно-синих“ 168 матчей, в которых забил 54 гола. В составе армейского клуба Ахмед стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка.
С возвращением домой, Ахмед!» - сообщает пресс-служба.
https://www.youtube.com/watch?v=zWpywJ0-lDY