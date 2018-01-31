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КДК РФС пересмотрит дело «Вернблум-Денисов»

сегодня, 00:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Локомотив» намерен добиться дисквалификации полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Дело по шведскому футболисту будет пересмотрено. Данную информацию подтвердил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Сейчас мы изучаем решение апелляционного комитета, и в течение двух недель назначим дату нового рассмотрения. Могу сказать, что наше решение от 6 декабря было принято в полном соответствии с регламентом. Арбитр матча „Локомотив“ – ЦСКА сообщил, что видел этот эпизод и дал ему оценку».

Напомним, 5 ноября 2017 года состоялся матч чемпионата России «Локомотив» - ЦСКА (2:2). В конце матча Вернблум, по мнению представителей «Локо», допустил нарушение правил, ударив по лицу полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова, находившегося без мяча. Судья этот эпизод проигнорировал.

«Локомотив» обратился в КДК РФС с заявлением, в котором потребовал дисквалификации Вернблума на основании п. 1 ч. 1 ст. 52 Дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится, что комитет может применять к игрокам санкции за серьезные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча.

В ответ на это Григорьянц сообщил клубу, что арбитр матча Сергей Карасев во время игры «периферическим зрением заметил некий контакт между игроками Вернблумом и Денисовым», но посчитал этот эпизод игровым.

«Локомотив» потребовал провести заседание КДК РФС, так как в соответствии с Дисциплинарным регламентом председатель комитета не может единолично принимать такие решения. Заседание КДК по делу «Вернблум–Денисов» состоялось 6 декабря 2017 года, и «Локомотиву» было отказано в его требованиях. Однако в конце декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. Дело будет пересмотрено.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:09
Поезд ушел! Зачем старое ворошить это не делает Локо больше чести !!!Ведь можете сами наступить на эти грабли....так и хочется сказать вперед Спартак ??????
Суеверный
Суеверный ответил Мигалков
сегодня в 11:42
Мигалков:
Дело не было закрыто. Оно может быть закрыто только после того как пройдет срок на подачу аппеляции. А этого, судя по срокам принятия решения и принятия решения о пересмотре, не произошло. Очевидно, что вы, не дочитав до конца или прочитав невнимательно, писали о дне сегодняшнем, хотя все происходило в конце прошлого года. Но вместо того чтобы признать ошибку, стали вертеться как уж на сковородке. А Вернблума, который всегда играет грязно, нужно наказывать обязательно. И тот факт, что по счастливой случайности он не нанес никому тяжелую травму, оправданием быть не может.
"Вертеться" я уже разучился, да и мода не брейк-данс прошла давно. Вот в 80-х было славно. И отдельно - Венблум конечно не "подарок" для контактирующих с ним игроков соперников. Но, он далеко позади Александра Бубнова, например, тот вот уж "ломал" так прямо в клинику. И сегодня лидерами по грубой игре являются Юрченко (хоть и кипер) и Паредес. Чего же цепляться к Понтусу? Надеюсь, что объективные показатели Вас слегка охладят.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:39
Верблюдке 6 матчей дисквы. не меньше.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:27
Тогда уж надо все пропущенные эпизоды пересматривать. Глушака за осень два раза должны были удалить - это как минимум, и это признано судейским комитетом . Вот уж костолом так , костолом.
А если пересмотры выборочно устраивать - значит дело не совсем чисто. Тот же Тарасов в каждом должен удаляться, он больше каратист, чем футболист.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 11:24
Засудят Шведа! ))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:17
".... арбитр матча Сергей Карасев во время игры «периферическим зрением заметил некий контакт между игроками Вернблумом и Денисовым», но посчитал этот эпизод игровым...."

Эпизод не "игровой", а Овсяной...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:14
Сколько можно терпеть дешёвые понты от Понтуса?

Наглый фейс надо проучить и поставить на еврики...))
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 11:12
"Не плач девчонка..."(с)
GooSe25
GooSe25
сегодня в 10:58
Вот и отлично , может наконец то остудят пыл костолома. Радует , что хоть кто то идёт до конца, доказывая свою правоту. А завистникам и неудачникам первой половины сезона хочу сказать - не обольщайтесь! Локо поборется ещё , следите лучше за своими клубами.
Мигалков
Мигалков ответил Суеверный
сегодня в 10:29
Суеверный:
Не получается снять то, чего нет. Пробовал. Ну болтается вопрос с ноября до декабря. Сейчас не сезон, штрафовать клубы нет возможности. А жить то как обычно хочется. Вот и роются в сундуке с нафталиненными "фактами". Дело было закрыто. Если все выползет по новой, то просто позор. Там и эпизод то неоднозначный. И вообще, не злите Понтуса. Он черт всем по голу да напихает, чтобы заткнулись.
Дело не было закрыто. Оно может быть закрыто только после того как пройдет срок на подачу аппеляции. А этого, судя по срокам принятия решения и принятия решения о пересмотре, не произошло. Очевидно, что вы, не дочитав до конца или прочитав невнимательно, писали о дне сегодняшнем, хотя все происходило в конце прошлого года. Но вместо того чтобы признать ошибку, стали вертеться как уж на сковородке.
А Вернблума, который всегда играет грязно, нужно наказывать обязательно. И тот факт, что по счастливой случайности он не нанес никому тяжелую травму, оправданием быть не может.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:05
Для меня суть статьи в словах "арбитр матча Сергей Карасев". Этот товарищь давно прикормлен гинером, поэтому и зрение у него когда надо становится "периферическим".
А я всё удивляюсь, неужто не найдётся в РПЛе игрока, который отправит шведского костолома в больничку на полгодика? Березняк в своё время обезвредил Веллитона за свою легенду...
шацк
шацк
сегодня в 10:04
Швед конечно еще та скотина, но и Денисов подленький. После драки кулаками не машут...
kor_toxa
kor_toxa ответил Остапчук 67
сегодня в 09:54
Остапчук 67:
Ему опять ничего не будет, Гинер договорится.
У Гинера больше денег нет договариваться
starche
starche
сегодня в 09:50
Обоих отстранить от игр до конца сезона.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:38
А за судейство этот прогнивший паровоз не хочет быть наказан?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 09:30
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    сегодня в 09:19
    Карасю подарят монокль и "дискву" до конца сезона.... будет наблюдать за ЧР периферическим зрением сидя у телевизора на кухне
    LOKis09
    LOKis09
    сегодня в 09:15
    Для всех критикующих "Локомотив" - Играть с ЦСКА в этом сезоне УЖЕ не будет.
    Ослабление ЦСКА выгоднее Спартаку, Зениту, Краснодару...
    Делайте выводы.
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 09:03
    Не наказали тогда не накажут и сейчас. Но кочегарам тогда еще нужно было апелляции подавать, а не спустя два месяца
    Суеверный
    Суеверный ответил Мигалков
    сегодня в 08:57
    Мигалков:
    Это когда было? Слабо еще раз перечитать? Причем здесь 10 туров до конца, пересматривать решения с появления Руси? Шоры с глаз снимите..
    Не получается снять то, чего нет. Пробовал. Ну болтается вопрос с ноября до декабря. Сейчас не сезон, штрафовать клубы нет возможности. А жить то как обычно хочется. Вот и роются в сундуке с нафталиненными "фактами". Дело было закрыто. Если все выползет по новой, то просто позор. Там и эпизод то неоднозначный. И вообще, не злите Понтуса. Он черт всем по голу да напихает, чтобы заткнулись.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 08:54
    Что вы как штрейкбрехеры---когда обратился, кто обратился. Это только для слюнявой разницы.Наказания не было? На, получи.
    Мигалков
    Мигалков ответил Суеверный
    сегодня в 08:47
    Суеверный:
    Читаю. Догадайтесь с трех раз кто обратился в апелляционный комитет? Удалось? Я рад.
    Это когда было? Слабо еще раз перечитать? Причем здесь 10 туров до конца, пересматривать решения с появления Руси?
    Шоры с глаз снимите..
    Суеверный
    Суеверный ответил Мигалков
    сегодня в 08:43
    Мигалков:
    Для тех кто до конца не читает: "Однако в конце декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. Дело будет пересмотрено." Причем здесь Локо, "10 туров до конца", "труба неуверенности" и другая чушь?
    Читаю. Догадайтесь с трех раз кто обратился в апелляционный комитет? Удалось? Я рад.
    Мигалков
    Мигалков ответил Суеверный
    сегодня в 08:39
    Суеверный:
    Что то за 10 туров до финиша Локо решил перейти на узкоколейку. Вроде давно эпизод "заигран". И на тебе по новой. Торчит труба неуверенности? А КДК следует усилить историками и пересматривать решения арбитров начиная с появления футбола на Руси.
    Для тех кто до конца не читает:
    "Однако в конце декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. Дело будет пересмотрено."
    Причем здесь Локо, "10 туров до конца", "труба неуверенности" и другая чушь?
    Мигалков
    Мигалков
    сегодня в 08:32
    "Будет сидеть! Я сказал." (МВИН)
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    сегодня в 08:29
    Некрасивые игры под ковром РФС.Ударил в лицо--пусть накажут.Вернблум подонок футбола.Его чаще надо карать.Да и почти вся команда --крикливая стала мерзость на поле .Защищайте как хотите говорю про ЦСКа.В се видно отлично.Отвратно выглядят.
    Суеверный
    Суеверный
    сегодня в 08:22
    Что то за 10 туров до финиша Локо решил перейти на узкоколейку. Вроде давно эпизод "заигран". И на тебе по новой. Торчит труба неуверенности? А КДК следует усилить историками и пересматривать решения арбитров начиная с появления футбола на Руси.
    kastites
    kastites
    сегодня в 07:22
    Пора этого шведа ШИЗО отправить
    tims
    tims
    сегодня в 07:20
      SHMEL
      SHMEL
      сегодня в 07:18
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