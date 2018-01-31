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«Ньюкасл» предложит до 20 млн евро за Зе Луиша

вчера, 12:28

«Ньюкасл» попытается подписать нападающего «Спартака» Зе Луиша до закрытия трансферного окна в Европе.

«Сороки» изначально хотели купить у «Гремио» форварда Луана, но бразильский клуб затребовал за своего игрока 60 млн евро, что не устроило «Ньюкасл».

После этого представитель АПЛ решил переключиться на Зе Луиша. За него клуб готов предложить до 20 млн евро.

Зе Луиш, которым ранее также интересовался «Брайтон», провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.

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Все комментарии
denmig
denmig
вчера в 16:39
свои "до 20 млн" могут затолкать себе в то же место ! Зе не продается!
blitz
blitz ответил Zeychba
вчера в 14:40
Zeychba:
20 лямов в принципе норм, если предложение это имеется, можно продавать.
деревянный столько не стоит
Nikola45
Nikola45
вчера в 14:33
Dark MU
Dark MU
вчера в 14:22
И зачем он Ньюкаслу?
Мясье
Мясье
вчера в 14:16
...не время , сначала второе чемпионство , ЛЕ , КР, А потом и сам не захочет уходить....
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
вчера в 13:43
...летом за ним очередь выстроится за 25-30 лямов , а сейчас он и сам не уйдёт...
Шуnя771
Шуnя771 ответил MALOVAR
вчера в 13:35
MALOVAR:
двухкратного!
Конечно, моя недоработка, спасибо)))
MALOVAR
MALOVAR ответил Шуnя771
вчера в 13:31
двухкратного!
MALOVAR
MALOVAR ответил cska plus
вчера в 13:30
короткие любишь? не ,за этим к белым
za logiku
za logiku
вчера в 13:28
я прям поржал))) посмотрите сколько коментов от болельщиков спартака и сколько от 56ов, который высерают из себя остроумие и подколки в адрес спартака)))
этих идиотов больше в разы!!! и они ещё друг у друга тут подлизывают, нахваливают друг друга)))
капец))) выглядит как бойкотная акция навального)))
Шуnя771
Шуnя771 ответил Zeychba
вчера в 13:28
Zeychba:
20 лямов в принципе норм, если предложение это имеется, можно продавать.
Маловато...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:27
Полтинник и... летом забирайте как Чемпиона России...
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 13:25
Маловато за игрока ,который обводит пол команды Ахмеда Мусы
LOpp
LOpp ответил cska plus
вчера в 13:25
cska plus:
Этот длинный негр даже пять не стоит.
правильно, пусть остается на радость Акинфееву.
spartach n1
spartach n1 ответил sir-5
вчера в 13:23
sir-5:
У "друга Путина",по версии Минфина США(ужас всей спартаковской либеральной общественности),настало время скинуть дорогостоящих гастарбайтеров со своего бюджета,ибо их уже числом 15!!! А всё говорит о "доморощенных",глаголет о "ужесточении лимита"...Впрочем,ничего нового,всё как всегда-"хрюн никогда на собрания не ходит",как в анекдоте.
С какого своего бюджета ?
С утреца уже огненной воды дерябнул ?))
112910415
112910415
вчера в 13:19
самим нужен
Zeychba
Zeychba
вчера в 13:16
20 лямов в принципе норм, если предложение это имеется, можно продавать.
sir-5
sir-5
вчера в 13:10
У "друга Путина",по версии Минфина США(ужас всей спартаковской либеральной общественности),настало время скинуть дорогостоящих гастарбайтеров со своего бюджета,ибо их уже числом 15!!! А всё говорит о "доморощенных",глаголет о "ужесточении лимита"...Впрочем,ничего нового,всё как всегда-"хрюн никогда на собрания не ходит",как в анекдоте.
AdamsonM
AdamsonM
вчера в 13:02
Будет по 0:7 отлетать всем
Опыт у него уже имеется
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 13:00
Федун торговец черным деревом!

cska plus
cska plus
вчера в 12:59
Этот длинный негр даже пять не стоит.
Shagrath82
Shagrath82
вчера в 12:57
за эти деньги они на следующий год могут купить весь табун зенитовских аргов и еще лямов 8 останется
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 12:56
Вроде нам санкции объявлены,типа не торговать...
А сами туда же...
Какие отвратительные рожи.
ДСА
ДСА
вчера в 12:54
Формулировка до 20 млн. какая-то неконкретная
борька
борька
вчера в 12:52
Мало, к осени он будет стоить дороже
zaCCCPanec
zaCCCPanec ответил Алексей Буренин
вчера в 12:45
Алексей Буренин:
Зе Луиш мощный игрок
В каком месте мощный?
d_fincher
d_fincher
вчера в 12:43
Эта новость закроет рты всем неверующим в интерес к первоклассным спартаковским игрокам.
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz
вчера в 12:41
У него прямая дорога и единственный шанс это пожизненный контракт в СпаМе!
Kuprin
Kuprin
вчера в 12:41
Беги зулус беги
Faustello
Faustello
вчера в 12:39
Закинули удочку ради отвлечения, на самом деле Кутепова хотят!!!
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