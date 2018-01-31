«Ньюкасл» предложит до 20 млн евро за Зе Луиша

«Ньюкасл» попытается подписать нападающего «Спартака» Зе Луиша до закрытия трансферного окна в Европе.

«Сороки» изначально хотели купить у «Гремио» форварда Луана, но бразильский клуб затребовал за своего игрока 60 млн евро, что не устроило «Ньюкасл».

После этого представитель АПЛ решил переключиться на Зе Луиша. За него клуб готов предложить до 20 млн евро.

Зе Луиш, которым ранее также интересовался «Брайтон», провёл в текущем сезоне РФПЛ 10 матчей, отметившись 2 голами и 4 результативными передачами.