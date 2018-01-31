«Тосно» проиграл седьмой команде чемпионата Болгарии

«Тосно» провел свой первый контрольный матч на втором сборе в Турции, в котором уступил болгарской команде «Черно Море». На данный момент этот клуб занимает седьмое место в чемпионате Болгарии. Единственный мяч в матче на 37-й минуте забил Александр Огнянов.
«Тосно» (Россия) — «Черно Море» (Болгария) 0:1 (0:1)
«Тосно» (стартовый состав): Опарин, Дугалич, Миюшкович, Чернов, Маргасов, Полетанович, Рикардиньо, Нуну Роша, Мирзов, Быстров, Мелкадзе.
На замену вышли: Юрченко, Буйволов, Сухарев, Карницкий, Трошечкин, Карвальо, Галиулин, Труич, Скворцов, Палиенко.
Ранее «Тосно» одержал победу над клубом «Младост» в товарищеском матче.
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